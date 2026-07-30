⁠Sebastián Villalobos, participante de ‘MasterChef Celebrity’, respondió a reconocida emisora sobre acusaciones de trampa

Sebastián Villalobos criticó comentario de emisora en el que insinuaron que haría trampa por previa aparición en otro reality de cocina - crédito @sebas/Instagram

Guardar

El avance de Sebastián Villalobos en MasterChef Celebrity ha generado todo tipo de reacciones entre los televidentes, ubicándolo como uno de los favoritos dentro de la competencia por sus conocimientos y liderazgo.

La polémica alcanzó un nuevo nivel luego de que una cadena radial señalara que el creador de contenido tendría cierta ventaja sobre sus compañeros debido a su experiencia previa en otro reality de cocina.

En redes sociales, la discusión se centró en si la participación de Villalobos en Top Chef VIP para Telemundo le otorgaba beneficios indebidos en la actual competencia.

Muchos usuarios recordaron que desde aquel programa, el participante había comenzado a tomar clases de cocina y se había destacado tanto en platos salados como en postres.

PUBLICIDAD

Respuesta de Villalobos a las acusaciones sobre su experiencia previa

El influenciador respondió a las dudas de los seguidores sobre su paso por Top Chef - crédito Sebastián Villalobos

Fue el propio Villalobos el que respondió con contundencia desde sus redes sociales a las insinuaciones de “trampa” por parte de la cadena radial.

El influenciador negó haber recibido un trato preferencial y afirmó: “Nunca escuché ‘tu plato está terrible, pero como tuviste en Top Chef entonces te lo vamos a calificar bien’ ni ‘vas a tener más tiempo para cocinar que tus otros compañeros’”.

En su mensaje, el participante explicó que la experiencia adquirida no le garantiza ningún privilegio en la competencia.

Consideró injusto que se califique de ventaja el hecho de haber tomado clases de cocina antes del programa, señalando que varios concursantes también se preparan de manera similar: “Si lo viéramos con lupa, hablemos de quienes estaban preparándose con clases antes de empezar la competencia… ¿está mal? No, es gente que sabe comprometerse”.

PUBLICIDAD

Sebastián Villalobos respondió a emisora publicación en la que insinuaron "trampa" en su participación en Masterchef Celebrity - crédito @los40colombia/IG

Villalobos remarcó que la presión es la misma para todos y que minimizar sus esfuerzos bajo el argumento de la experiencia es una forma de burla: “Minimizar mis esfuerzos por hacer las cosas bien justificando que ya tengo experiencia es burla”.

La polémica sobre la “ventaja” en la competencia

La controversia surgió cuando la cadena radial Los 40 Colombia tituló la noticia con la palabra “trampa” tras conocerse la participación previa de Villalobos en otro reality culinario. Esto alimentó el debate en redes sociales sobre si su paso por Top Chef VIP representa realmente una diferencia frente al resto de los concursantes de MasterChef Celebrity.

Algunos seguidores señalaron que la preparación previa es común entre los participantes de realities gastronómicos, y que la competencia evalúa el desempeño en el momento, más allá de la experiencia anterior.

PUBLICIDAD

La cadena radial habría insinuado que su participación tiene ventaja sobre sus compañeros - crédito Google

Cabe mencionar que Villalobos no logró ganar el concurso de cocina de la cadena de televisión internacional, pero si avanzó hasta los semifinalistas, demostrando el talento que tiene para la cocina.