Expresidente del Deportivo Cali denunció presuntos objetos de brujería en sedes del club: “Encontramos cosas muy raras”

El exdirigente Humberto Arias relató episodios ocurridos mientras estuvo al frente de la institución entre 2024 y 2025. - crédito @humbertoariasdc/Instagram

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El expresidente del Deportivo Cali Humberto Arias Jr. afirmó que durante su administración se encontraron presuntos objetos relacionados con prácticas de brujería en diferentes instalaciones de la institución, entre ellas la sede deportiva de Pance, la sede del norte, la casa de concentración, el bus del plantel profesional, los camerinos y una de las porterías del estadio.

Las declaraciones fueron entregadas durante una entrevista en el programa Deportes sin Tapujos, donde los periodistas Diego Saviola y Willy Medina le consultaron sobre versiones que mencionaban la presencia de elementos enterrados dentro de predios del equipo. Ante la pregunta, Arias Jr. aseguró: “Obviamente, encontramos muchas cosas raras”.

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El exdirigente, quien estuvo al frente del cuadro vallecaucano entre 2024 y 2025, indicó que los hallazgos no se habrían presentado en un único lugar, sino en diferentes espacios relacionados con la operación del club.

“Eso fue en todos lados, eso fue en la sede, en la casa de concentración, en el bus, en la sede del norte, en el estadio, en el camerino del estadio, en todos lados. En la portería de una de las porterías, la portería norte del estadio”, afirmó.

Durante la conversación, el expresidente del Deportivo Cali señaló que algunos de los elementos encontrados tenían características que, según su interpretación, estaban relacionadas con prácticas de brujería.

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Arias mencionó que dentro de los objetos había una botella plástica con un líquido amarillo, muñecos de fútbol, una ampolla con un líquido rosado, una hoja verde con el nombre del Atlético Huila, un dado y un billete de un dólar.

Asimismo, aseguró que después de un accidente relacionado con el bus del equipo profesional también encontraron elementos que calificó como extraños dentro del vehículo.

“Nosotros en su momento encontramos cosas muy extrañas en la sede de Pance y en el estadio del Deportivo Cali también dentro del bus el día del accidente de la moto, y en la portería norte había cosas demasiado feas”, afirmó.

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El exdirectivo evitó entregar mayores detalles sobre la naturaleza de algunos objetos y señaló que le resulta difícil comprender que alguien pueda realizar acciones de ese tipo.

“Son temas que la verdad, yo no puedo entender cómo hay personas que puedan llegar a una maldad de esas”, manifestó.

Según Humberto Arias, en la portería norte del estadio fueron encontrados algunos de los presuntos objetos. - crédito EFE/Luis Millán

Relató un episodio antes de un partido contra América de Cali

Durante la entrevista, Humberto Arias también recordó un episodio ocurrido antes de un compromiso frente a América de Cali.

Según su versión, después de retirar algunos objetos encontrados en la portería norte del estadio, decidió realizar una oración en ese lugar.

“Yo fui a orar, a pedirle a Dios que, por favor, limpiara nuestro estadio de todas esas cosas”, explicó.

El exdirigente aseguró que su intención era pedir protección tanto para el Deportivo Cali como para los jugadores del equipo rival.

“Uno tiene que pedir por la salud de los rivales, porque obviamente uno pide que su equipo gane, pero siempre que todos los jugadores salgan sanos”, añadió.

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Frente a la posibilidad de conocer quiénes serían los responsables de estos hechos, Arias Jr. aseguró que no tiene nombres específicos, aunque recordó una frase expresada anteriormente por el exfutbolista del Deportivo Cali y de la Selección Colombia, Mario Alberto Yepes.

“De las cosas en las que yo estoy de acuerdo con Mario Alberto Yepes es en que los enemigos de Cali están adentro y yo también creo lo mismo”, afirmó.

El exdirigente del Deportivo Cali aseguró que la mayoría de los actuales directivos no tienen conocimiento de fútbol. - crédito Deportivo Cali

Críticas a la actual dirigencia del Deportivo Cali

Además de sus declaraciones sobre los presuntos hallazgos, Humberto Arias cuestionó el manejo actual de la institución y lanzó críticas contra los dirigentes del equipo.

El ex presidente del club afirmó que algunos directivos no tendrían una conexión suficiente con la identidad del Deportivo Cali.

“Quienes están manejando hoy al Deportivo Cali no son hinchas del equipo, son de Bogotá, hinchas de Millonarios”, aseguró.

También señaló que, a su juicio, varios integrantes de la actual dirigencia no cuentan con suficiente conocimiento futbolístico y han generado un distanciamiento con los aficionados.

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“La mayoría de actuales directivos del Deportivo Cali no tienen conocimiento de fútbol y han alejado la institución de la hinchada”, concluyó.

Deportivo Cali derrotó 2-0 a Jaguares de Córdoba en el estadio Palmaseca - crédito @DeportivoCaliCP/X

Deportivo Cali inició la Liga BetPlay II-2026 con victoria

Las declaraciones de Humberto Arias se conocieron mientras el Deportivo Cali inició su participación en la Liga BetPlay II-2026.

El equipo vallecaucano derrotó 2-0 a Jaguares de Córdoba en el estadio Palmaseca, con goles de Johan Martínez y Stiven Rodríguez, resultado que le permitió comenzar el campeonato con tres puntos.

Hasta el momento, el Deportivo Cali no se ha pronunciado oficialmente sobre las afirmaciones realizadas por Humberto Arias Jr. durante la entrevista.