“Gerente de Bogotá”: la jugada de la Espriella que pone en duda el rol de Galán y divide al Concejo por el control y el futuro de la ciudad

La propuesta de Abelardo de la Espriella para destrabar obras y coordinar con la Alcaldía dividió al Concejo entre quienes ven una ayuda institucional y quienes alertan por competencias, politización y autonomía territorial - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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El anuncio del presidente electo, Abelardo de la Espriella, sobre la creación de una figura denominada “gerente de Bogotá”, destinada a destrabar proyectos de infraestructura, movilidad y seguridad en la capital, generó reacciones diversas entre los concejales del Distrito.

La propuesta del próximo mandatario nacional, presentada el 26 de julio a través de redes sociales, busca articular iniciativas de inversión nacional pendientes y funcionar como un canal directo entre el Gobierno nacional y la Alcaldía Mayor.

El alcalde Carlos Fernando Galán celebró la iniciativa y la calificó de clave para avanzar en las grandes transformaciones de la ciudad. “Tener en el Gobierno Nacional una persona y un equipo encargado de trabajar en llave con Bogotá será clave. Las grandes transformaciones que atraviesa Bogotá necesitan un trabajo articulado con el Gobierno Nacional para que salgan adelante. La seguridad, la financiación del sistema de transporte público, las obras de infraestructura, entre otros, serán temas para trabajar con este equipo que anunció el presidente y en @Bogota estamos listos para hacerlo”, afirmó Galán.

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Carlos Fernando Galán respaldó la figura del gerente de Bogotá y afirmó que será clave para coordinar seguridad, transporte público y obras de infraestructura - crédito @CarlosFGalan/X

Sin embargo, entre los cabildantes consultados surgieron posiciones encontradas, desde el apoyo a la figura, hasta advertencias sobre la autonomía territorial y posibles riesgos de politización.

Apoyo a la figura y llamado a la coordinación

Concejales como Andrés Barrios (Centro Democrático) respaldaron la decisión: “Por fin Bogotá deja de ser víctima de la mezquindad de @petrogustavo. Aplaudo la decisión del presidente @ABDELAESPRIELLA de designar un gerente especial para destrabar los proyectos que el ‘cambio’ bloqueó. Este trabajo conjunto entre la Nación y el Distrito priorizará la seguridad, la movilidad y la ejecución de las obras. ¡Bogotá vuelve a ser una prioridad para el Gobierno Nacional!”

El concejal Andrés Barrio celebró la decisión de designar un gerente especial para Bogotá, resaltando la importancia de priorizar la seguridad, la movilidad y la ejecución de obras en la capital - crédito Prensa Andrés Barrios

El concejal Oscar Ramírez Vahos (Centro Democrático) también celebró el anuncio: “Respaldo el anuncio del presidente electo Abelardo de la Espriella de crear la figura del Gerente de Bogotá, esto representa un paso hacia adelante para la capital del país, que durante estos 4 años sintió la falta de apoyo del nefasto Gobierno Petro que truncó proyectos estratégicos para Bogotá frenando el desarrollo de la ciudad”.

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Oscar Ramírez Vahos consideró que la creación del Gerente de Bogotá representa un avance para la ciudad tras cuatro años de falta de apoyo del Gobierno anterior - crédito @ConcejoDeBogota / X

Julián Uscátegui (Centro Democrático) consideró que “gran parte de las problemáticas que hoy tiene la capital requieren la intervención, la cooperación, la acción tanto del distrito como de la nación... Bogotá tiene demandas al Gobierno nacional que no se han tramitado y con una gerencia sería mucho más fácil hacerlo. Crea canales para que el distrito pueda llegar a acuerdos, pueda coordinarse adecuadamente con el Gobierno nacional y poder asignar presupuesto suficiente para esos proyectos”.

El concejal Julián Uscátegui afirmó que una gerencia facilitaría la coordinación y el financiamiento de proyectos clave entre el Gobierno nacional y el Distrito - crédito Prensa Julián Uscátegui

En una línea similar, Juan David Quintero (Nuevo Liberalismo) recordó experiencias anteriores: “La designación de un gerente para Bogotá por parte del presidente Lasprilla es absolutamente positivo, es un buen anuncio. Hay que recordar que cuando se hizo durante el gobierno del presidente Santos, se logró avanzar en temas fundamentales, como por ejemplo la cofinanciación de la primera línea del metro de Bogotá. Así que positiva la noticia”.

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Juan David Quintero recordó experiencias previas y resaltó que la designación de un gerente podría impulsar avances fundamentales para Bogotá - crédito Sala de prensa Juan David Quintero

Críticas y advertencias sobre autonomía

Por otro lado, la concejala Quenna Ribaldeneira (Pacto Histórico) manifestó una férrea oposición: “Sr. @ABDELAESPRIELLA cuente en esta Concejala con una férrea opositora a su ‘Gerente’ para Bogotá, que hará todo lo posible para denunciar cualquier acción contra la ciudad, conflicto de intereses y posible corrupción, al igual que lo he denunciado con sus ministros... Aquí está el alcalde de Bogotá celebrando que Abelardo le usurpe su cargo con un gerente para la Ciudad, lo que claramente es una jugada política para posicionar un precandidato a la alcaldía de la capital en 2027”.

Quenna Ribaldeneira expresó su rechazo a la figura del gerente, advirtiendo sobre posibles conflictos de interés y afectaciones a la autonomía de la ciudad - crédito Quenna Ribaldeneira/X

Heidy Sánchez (Pacto Histórico) cuestionó la postura del alcalde Galán: “Yo sí invito al alcalde @CarlosFGalan a que se quite las rodilleras y haga respetar la autonomía de Bogotá. Hay que ser coherente con lo que se dice y con lo que se hace, durante años denunciaron cualquier decisión del gobierno de @petrogustavo como una supuesta vulneración de la autonomía territorial, pero hoy guardan silencio e incluso celebran la creación de una gerencia para Bogotá”.

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Heidy Sánchez instó al alcalde Galán a defender la autonomía de Bogotá y criticó la postura de quienes respaldan la designación de un gerente especial - crédito @heidy_up y Alcaldía de Bogotá

Propuestas sobre el rol y el nombre de la figura

Algunos concejales sugirieron ajustes a la propuesta. Fabián Puentes (partido Mira) opinó: “Más que gerente, Bogotá necesita un facilitador, un gestor, para sacar adelante los grandes proyectos que requiere la ciudad en cooperación con el Gobierno Nacional... Este actor del Gobierno Nacional... debe ser un facilitador, un gestor y no un gerente”.

Fabian Puentes sugirió que la ciudad requiere un gestor que promueva la cooperación y el desarrollo de proyectos, más que una figura de gerencia - crédito Partido Mira/Concejo de Bogotá

Samir Bedoya (partido Mira) advirtió: “Bogotá ya tiene un gerente y es el alcalde mayor elegido democráticamente por los ciudadanos. La denominación gerente de Bogotá no es la más adecuada, porque puede generar confusión sobre las competencias y la autonomía constitucional del distrito... Lo importante es que llegue a sumar y a coordinar y a facilitar soluciones y no a imponer una visión distinta sobre Bogotá, ni a sustituir las funciones que la Constitución y la ley le asignan al alcalde mayor y a las autoridades distritales”.

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Samir Bedoya alertó sobre el riesgo de confusión en las competencias y defendió que el alcalde mayor es el verdadero gerente de la ciudad, elegido democráticamente crédito Sala de prensa Partido Mira

La discusión sobre la figura del “gerente de Bogotá” dejó en evidencia la necesidad de mayor claridad sobre sus funciones, alcances y límites, así como la importancia de salvaguardar la autonomía de la ciudad y el equilibrio en las relaciones entre el Gobierno nacional y la Administración distrital.