Colombia

Ejército frustó atentado del ELN en La Gloria, Cesar: abandonaron camión con un arsenal de explosivos listos para detonar

La inspección de especialistas del Exde y del Grupo Marte permitió desactivar el automotor acondicionado para disparar 14 artefactos explosivos, luego de que los sospechosos huyeran al notar presencia de uniformados

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El Ejército Nacional frustró un atentado en La Gloria, Cesar, durante un operativo en el corregimiento de La Mata - crédito Ejército Nacional
El Ejército Nacional frustró un atentado en La Gloria, Cesar, durante un operativo en el corregimiento de La Mata - crédito Ejército Nacional

Las tropas del Ejército Nacional lograron impedir un ataque que habría puesto en peligro tanto a efectivos militares como a habitantes del municipio de La Gloria, en el departamento del Cesar.

Según la información conocida hasta el momento, la intervención militar se centró en el corregimiento de La Mata, donde los uniformados localizaron un vehículo adaptado para lanzar artefactos explosivos.

La inspección preliminar arrojó que el automotor tipo furgón contenía en un total de 14 mecanismos de lanzamiento o cañones, presuntamente preparado por miembros de la Estructura Camilo Torres del Ejército de Liberación Nacional (ELN), lo que motivó la activación inmediata de los protocolos de seguridad.

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Según la información oficial, los presuntos responsables abandonaron el vehículo tras advertir la presencia de militares en la zona.

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