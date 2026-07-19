Pacto Histórico oficializó su oposición al gobierno de De la Espriella y anunció que defenderán el “legado” de Gustavo Petro

El comunicado fue compartido a través de la cuenta oficial de X de María Fernanda Carrascal - crédito @delaespriella_style/Instagram/@PactoHistorico/X

A través de un comunicado difundido por la representante María Fernanda Carrascal, el Pacto Histórico oficializó que será partido de oposición al gobierno de Abelardo de la Espriella, elegido presidente de Colombia para el periodo 2026-2030 en las elecciones del 21 de junio de 2026.

La colectividad señaló que durante el periodo legislativo, actuarán con “coherencia y transparencia”, defendiendo, según ellos, el legado del presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro.

“Desde el Congreso de la República ejerceremos una oposición democrática, firme, responsable y alternativa, con iniciativa para realizar un riguroso control al Gobierno, presentar propuestas у contribuir a la construcción de las mayorías que Colombia necesita para hacer realidad un proyecto democrático de transformaciones”, precisaron.

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