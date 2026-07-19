México

Citlalli Hernández explota contra el hijo de Calderón tras críticas por viaje de Sheinbaum al Mundial

La etiqueta #SheinbaumLíderMundial y las críticas por la ausencia en partidos en territorio nacional exponen cómo la imagen exterior de la mandataria se convierte en un campo de disputa en redes

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Una mujer con blusa rosa, un sombrero de mariachi, un hombre con guitarra y una multitud con teléfonos, algunas personas con bandera de México
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo saluda a ciudadanos mexicanos que la recibieron en Nueva York al exterior de su hotel. (@morena_ny1)

Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones y Alianzas de Morena, protagonizó un fuerte cruce de mensajes en redes sociales con Luis Felipe Calderón Zavala, hijo del expresidente Felipe Calderón, luego de que este cuestionara el viaje de la presidenta Claudia Sheinbaum a Nueva York para asistir a la final del Mundial 2026.

El origen de la polémica

Todo comenzó cuando Calderón Zavala publicó un mensaje en el que acusó a la mandataria de actuar con doble discurso. Según el hijo del expresidente, a Sheinbaum “se le hizo fifí” acudir a la inauguración del Mundial en territorio mexicano, pero no tuvo problema en viajar a la final, calificada por él como la más costosa de la historia, en una de las ciudades más caras del mundo.

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El usuario también insinuó que la ausencia de la presidenta en los partidos disputados en México respondió a un supuesto temor a ser abucheada.

En un mensaje difundido en redes, Calderón Zavala acusa a la mandataria de tener “doble discurso” y cuestiona que evitara la apertura en territorio nacional, pese a viajar después al cierre del torneo
En un mensaje difundido en redes, Calderón Zavala acusa a la mandataria de tener “doble discurso” y cuestiona que evitara la apertura en territorio nacional, pese a viajar después al cierre del torneo

La respuesta de Citlalli Hernández

La funcionaria no tardó en responder. En un mensaje directo, Hernández Mora sostuvo que la actitud de Calderón Zavala confirma que “se hereda la estrechez de mente”, y aclaró que la presidenta no viaja como espectadora, sino en su calidad de Jefa de Estado y como representante de México en su papel de coanfitrión del Mundial.

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La secretaria fue más allá y vinculó las críticas con la figura del expresidente Felipe Calderón, a quien responsabilizó de haber generado violencia en el país durante su gobierno y de haber pactado con un cártel, señalándolo como una de las figuras más rechazadas en la historia reciente de México.

En un mensaje en redes, la funcionaria afirma que la mandataria acude como jefa de Estado y representante de México, además de coanfitrión del Mundial, y no como “espectadora”.
En un mensaje en redes, la funcionaria afirma que la mandataria acude como jefa de Estado y representante de México, además de coanfitrión del Mundial, y no como “espectadora”.

Un contraste con la inauguración

El intercambio se da después de que, días antes, Hernández Mora ya había defendido públicamente la actuación de Sheinbaum durante la inauguración del Mundial. En esa ocasión, la funcionaria destacó gestos de la mandataria hacia la ciudadanía, como:

  • Ceder su boleto de entrada a una niña.
  • Presenciar partidos de la Selección Mexicana en espacios públicos, junto a la población, ante los altos costos de las entradas.

Para Hernández, la asistencia de Sheinbaum a la clausura en Nueva York, por invitación del presidente Donald Trump, obedece a un motivo diplomático, en el marco de las relaciones con Norteamérica y el papel de México como una de las sedes del torneo.

El trasfondo político

El enfrentamiento se suma a la etiqueta #SheinbaumLíderMundial, impulsada en redes para resaltar la proyección internacional de la mandataria, y evidencia la polarización que persiste entre simpatizantes y críticos del gobierno actual en torno a la política exterior y la imagen de México frente al Mundial 2026.

Hasta el momento, ni la Presidencia de la República ni Luis Felipe Calderón Zavala han emitido declaraciones adicionales sobre el intercambio.

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