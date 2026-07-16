Los depósitos bancarios en Nicaragua crecieron 15.4% interanual hasta mayo, según cifras oficiales

El sistema bancario de Nicaragua elevó los depósitos totales a 294 mil 813.1 millones de córdobas hasta mayo de 2026, según el Banco Central de Nicaragua y la Superintendencia de Bancos. (EFE/Jorge Torres/Archivo)

El sistema bancario de Nicaragua registró un crecimiento en los depósitos totales y en la cartera de crédito hasta mayo de 2026, según cifras oficiales del Banco Central de Nicaragua y la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras. Los depósitos alcanzaron 294 mil 813.1 millones de córdobas (USD 8,050 millones), con un aumento interanual de 15.4%. La cartera de crédito, por su parte, se ubicó en 245 mil 379.8 millones de córdobas (USD 6,700 millones), lo que representa un incremento del 11% respecto al mismo periodo del año anterior.

Origen del crecimiento de los depósitos en la banca nicaragüense

El crecimiento de los depósitos responde a varios factores. De acuerdo con la información difundida, el mayor impulso provino del aumento en los fondos del público, que sumaron 19 mil 650.2 millones de córdobas (USD 540 millones).

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Una parte considerable de estos recursos proviene de grandes empresas, depósitos de organismos y remesas familiares que llegan al circuito bancario.

Estos actores suelen utilizar el sistema financiero como canal para resguardar capital, especialmente en un contexto donde existen pocas alternativas de inversión productiva y donde la incertidumbre política también es un factor presente.

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El análisis publicado por Nicaragua Investiga señala que el aumento de los depósitos no necesariamente implica que la mayoría de los hogares nicaragüenses estén incrementando su capacidad de ahorro. El informe describe que el grueso de los fondos depositados no procede principalmente de pequeños ahorristas, sino de sectores con mayor capacidad económica, como grandes corporaciones y personas receptoras de remesas.

Por otro lado, la publicación indica que para una parte importante de la población, especialmente quienes perciben el salario mínimo o tienen ingresos informales, resulta difícil destinar recursos al ahorro. El texto menciona que, aunque la bancarización ha avanzado en aspectos técnicos, la vida cotidiana sigue marcada por la informalidad laboral y el impacto del costo de la canasta básica sobre los ingresos disponibles. Por ese motivo, muchas familias encuentran complicado abrir una cuenta y mantener un saldo sin utilizar.

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La cartera de crédito de Nicaragua llegó a 245 mil 379.8 millones de córdobas en mayo de 2026, con un aumento interanual del 11%. (Foto: cortesía)

Los grupos que muestran mayor actividad en los depósitos bancarios corresponden principalmente a receptores de remesas familiares y personas con ingresos altos. Según Nicaragua Investiga, estos sectores tienden a privilegiar la liquidez y la seguridad que ofrece el sistema financiero, en parte debido a la falta de nuevas oportunidades de inversión local y la presencia de incertidumbre en el entorno económico.

Evolución de la cartera de crédito y acceso al financiamiento

En cuanto a la situación del crédito, los datos oficiales destacan que la morosidad se mantuvo en 1.4% al cierre de mayo de 2026. Este porcentaje, que es relativamente bajo, sugiere que las entidades financieras han aplicado criterios más selectivos para el otorgamiento de créditos, priorizando operaciones con clientes de menor riesgo o con empresas de mayor tamaño. Esta estrategia permite conservar la calidad de la cartera de préstamos y cumplir con los requerimientos regulatorios.

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Sin embargo, el informe señala que la expansión del crédito no necesariamente se traduce en un acceso más amplio para la mayoría de la población. El enfoque en segmentos de bajo riesgo limita el alcance del financiamiento para quienes buscan mejorar su situación económica personal a través de préstamos bancarios.

Las cifras oficiales muestran una expansión tanto en los depósitos como en la cartera de crédito del sistema bancario nicaragüense hasta mayo de 2026. No obstante, la información analizada indica que estos resultados reflejan principalmente movimientos de capital en sectores específicos, más que una mejora generalizada en la economía doméstica o en la capacidad de ahorro de los hogares.

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