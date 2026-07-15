Colombia

Fiscalía archivó la investigación contra el general (r) Jhon Rojas por presunto montaje del Gobierno Petro: “Como recompensa lo deberían reintegrar”

La decisión del ente acusador cerró las pesquisas por presuntos nexos con grupos ilegales del Cauca, base para apartarlo de la institución, y ahora impulsa solicitudes para indagar un posible entrampamiento y reparar su nombre

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general (r) Jhon Rojas-Colombia
La Fiscalía archivó la investigación contra el general (r) Jhon Rojas y reabrió el debate sobre su salida del Ejército - crédito Ejército Nacional

El archivo de la investigación contra el general (r) Jhon Rojas reabrió el caso sobre su salida del Ejército y puso en el centro del debate un audio en el que el excomandante Luis Ospina admite que su retiro obedeció a una orden ministerial. El expediente ahora suma pedidos para indagar un presunto montaje y para evaluar su reintegro como forma de reparar su honra.

El punto de quiebre fue la decisión de la Fiscalía General de la Nación de archivar las pesquisas por los supuestos nexos del oficial con grupos ilegales del Cauca, que habían servido de base para apartarlo de la institución.

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Tras esa determinación, el exdirector del CTI y abogado Julián Quintana sostuvo que el ente acusador debería abrir una nueva línea investigativa para establecer cómo se fraguó la maniobra dentro del Ejército.

Abogado de la familia de Valeria Afanador agradeció la labor de la Fiscalía y dio un parte de tranquilidad tras el dictamen de Medicina Legal - crédito @julianquintanat/X
Julián Quintana pidió una nueva investigación para establecer cómo se fraguó el presunto montaje dentro del Ejército - crédito @julianquintanat/X

Asimismo, Quintana propuso que, en calidad de recompensa, el gobierno de Gustavo Petro proceda con su reincorporación a la fuerza. Desde su perspectiva, esta acción resultaría fundamental para restaurar el honor del oficial en retiro: “Como recompensa lo deberían reintegrar”, dijo en entrevista con Semana.

El abogado comparó el caso con el del almirante Gabriel Arango Bacci, que estuvo privado de la libertad por supuestas alianzas con el narcotráfico y después de un extenso proceso judicial fue reconocido como víctima de un entrampamiento.

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Luis Mauricio Ospina dijo que la salida de Rojas fue “la orden del ministro”

En el momento del retiro del general Jhon Rojas, la persona que estaba como ministro de Defensa era Iván Velásquez - crédito Europa Press
En el momento del retiro del general Jhon Rojas, la persona que estaba como ministro de Defensa era Iván Velásquez - crédito Europa Press

La grabación revelada por Semana recoge una conversación entre Rojas y el excomandante del Ejército el general retirado Luis Mauricio Ospina, ocurrida en un encuentro informal en un centro comercial del norte de Bogotá. Allí, Rojas le reclamó por la injusticia de su retiro y por las consecuencias que tuvo para su familia.

Después de escucharlo, Ospina le ofreció disculpas y le dijo: “La honra no se la devuelven a uno”. Luego añadió una frase que puede tener peso en el caso: “Y como le digo, en ningún momento, y sí dejo claridad, hermano. De que si hubiera sido, yo siempre le hablé a usted de frente hasta donde pude. Ya después cuando dijeron ‘no’, depende de ponerlo a disposición, ya era la orden del ministro”.

Para la época de los hechos, el ministro de Defensa era Iván Velásquez, hoy embajador de Colombia ante el Vaticano. El excomandante también le dijo a Rojas que dentro de la institución había personas con “ambición de poder” que no querían que ambos siguieran en sus cargos.

Esas personas que tenían la ambición del poder, esas personas que no querían que uno estuviera ahí, usted en proyección y yo en el cargo, porque finalmente fue eso. Entonces, los ataques fueron muy duros, y usted lo ha dicho, eso mismo percibí yo, el ataque tan tenaz a la familia”, afirmó Ospina en la conversación.

La salida de Rojas ocurrió después de que desde el Ejército circulara un informe firmado por varios generales en el que se señalaban supuestos vínculos del oficial con estructuras criminales del Cauca. Esa información fue remitida a la Fiscalía y el Gobierno decidió retirarlo sin esperar el resultado final de la indagación.

Con el paso de las semanas, se conoció que ese documento podía formar parte de un montaje orientado a afectar su imagen y sacarlo del camino. La publicación informó que un teniente del Ejército aportó detalles sobre ese presunto entramado.

El teniente Fredy Acuña declaró que recibió la orden de hacer labores de contrainteligencia contra Rojas y su familia. También dijo que pretendían acomodar la información reunida para mostrarlo como un oficial que había incrementado su patrimonio, aunque eso “no era cierto”.

Ministro Iván Velásquez - general Jhon Jairo Rojas
Luis Mauricio Ospina afirmó en Bogotá que hubo personas con ambición de poder que no querían a Rojas ni a él en sus cargos - Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Acuña pidió perdón por haber participado en esa maniobra y sostuvo que un coronel le pidió alterar el valor de la vivienda del general. Según su relato, desde adentro le ordenaron inflar ese monto y consignar que la casa costaba $4.000 millones.

El caso mantiene abiertos varios interrogantes sobre quiénes diseñaron el presunto montaje y por qué se puso a trabajar la contrainteligencia militar en la elaboración de informes falsos.

En el documento sobre los supuestos nexos de Rojas con grupos criminales del Cauca, que sirvió de base para su salida, figura el nombre del general Federico Mejía, actual comandante de Educación y Doctrina del Ejército.

Mejía tiene investigaciones activas en la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia por presuntos delitos, entre ellos su supuesta participación en concierto para delinquir.

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