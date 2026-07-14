Rodrigo Paz citó a los gobernadores para discutir la redistribución de recursos

“El 5 de agosto será una grata oportunidad para encarar, de manera mucho más detallada, primero con los gobernadores y luego tendrá que profundizarse el trabajo con las autoridades municipales y las universidades porque el 50/50 es transversal”, aseguró (Europa Press)

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, convocó a los nueve gobernadores del país a una reunión que se celebrará el próximo 5 de agosto en Sucre con el objetivo de abordar la redistribución de recursos bajo la política del “50/50”, un eje de la transformación del Estado que busca redefinir la economía regional en un contexto de creciente presión fiscal.

“El 5 de agosto será una grata oportunidad para encarar, de manera mucho más detallada, primero con los gobernadores y luego tendrá que profundizarse el trabajo con las autoridades municipales y las universidades porque el 50/50 es transversal”, insistió.

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La convocatoria surgió en un escenario marcado por la necesidad de avanzar en una agenda concreta que contemple no solo la distribución fiscal, sino también otros temas de interés regional y nacional.

La agenda de la reunión incluyó el tratamiento detallado de la política del “50/50”, que planteó una nueva forma de asignar los recursos entre las regiones bolivianas. El Gobierno elaboró una propuesta integral basada en la perspectiva nacional y la participación de distintos actores, luego de mantener conversaciones técnicas con municipios y diversas instituciones.

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La política del “50/50” busca estimular el trabajo y la economía regional, al superar el debate sobre la simple distribución fiscal y enfocarse en la activación económica y la transformación integral del Estado. El Ejecutivo considera fundamental este tema y por eso el presidente decidió avanzar con el llamado a los gobernadores, en un momento en que la situación económica boliviana enfrentó desafíos de magnitud.

Rodrigo Paz citó a los gobernadores a una reunión clave el 5 de agosto (Reuters)

El contexto nacional estuvo marcado por la volatilidad en el mercado cambiario y una economía sometida a presiones estructurales. El dólar estadounidense cerró hoy en 10,35 bolivianos, con un incremento del 6,04% respecto del cierre anterior y un avance del 6,65% en la última semana. En términos interanuales, la moneda estadounidense subió 53,55%. La volatilidad del tipo de cambio se disparó hasta el 256,17%, muy por encima de los niveles históricos, lo que reflejó la inestabilidad del mercado financiero boliviano.

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Durante los primeros meses de 2026, el mercado paralelo mostró una estabilidad relativa con valores cercanos a Bs 9,64, un fenómeno vinculado a las expectativas generadas por la unificación cambiaria y el anuncio de un financiamiento externo de 4.500 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo para el periodo 2026-2028.

La transición hacia un nuevo esquema cambiario incluyó la liberación gradual de dólares en el sistema financiero y la publicación diaria de valores referenciales por parte del Banco Central de Bolivia, que se ubicaron en torno a Bs 9,21 para la compra y Bs 9,40 para la venta, mientras que el tipo de cambio oficial de Bs 6,96 perdió relevancia en las operaciones comerciales.

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El Gobierno boliviano apuntó a reducir el déficit fiscal al 7% este año y proyecta una inflación de hasta el 17%. El Fondo Monetario Internacional advirtió que la inflación podría superar el 15% si no se controlaba la emisión monetaria, lo que incrementó la incertidumbre.

El Banco Mundial anticipó una recesión de -1,1% en el PIB boliviano para 2026, mientras que la CEPAL proyectó un crecimiento marginal del 0,5%. El FMI evitó entregar estimaciones precisas a largo plazo ante la alta incertidumbre.

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Por otro lado, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, logró en julio una imagen positiva del 49,1% y subió al sexto puesto entre los mandatarios mejor valorados de Latinoamérica, según el ranking de la empresa CB Global Data.

Este crecimiento de 2,7 puntos porcentuales respecto a junio se dio tras semanas de bloqueos y conflictos sociales en el país. El estudio mostró que el 22,9% de los encuestados consideró “muy buena” su gestión y el 26,2% la calificó como “buena”, lo que acerca al respaldo de Paz al nivel con el que asumió la Presidencia en noviembre de 2025.

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(Con información de El Deber y EFE)