Estrategia de Atención a las Causas suma más de siete millones de trámites y servicios: Segob

La titular de la Segob, Rosa Icela Rodríguez, presentó los avances de la estrategia de Atención a las Causas. Crédito: Segob

Este martes, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, informó que la estrategia de Atención a las Causas ha brindado 7.3 millones de servicios y trámites.

Durante la Conferencia del Pueblo, la titular de la Segob destacó que la estrategia de Atención a las Causas continúa atendiendo a la población, en especial a los jóvenes, “para que tengan alternativas de vida a través de educación, empleo, deporte y cultura”.

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Rodríguez también explicó que, para lograr que la juventud acceda a más apoyos, personal del gobierno mexicano lleva a cabo visitas casa por casa, donde reitera el llamado a ejercer sus derechos y “evitar que su destino lo defina el abandono”.

Estrategia de Atención a las Causas impulsa “Ferias y Jornadas de Paz”

La funcionaria también detalló que los tres niveles de gobierno trabajan directamente en el territorio para realizar “Ferias y Jornadas de Paz” con festivales, programas sociales, actividades culturales, deportivas, así como servicios de salud.

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Además, la estrategia de Atención a las Causas implementó acciones para la recuperación de espacios públicos, asesorías y trámites para brindar opciones a la población en general.

Rosa Icela Rodríguez, titular de Segob, presentó los avances de la estrategia de Atención a las Causas en la mañanera. Crédito: Segob

También destacó que con el Tianguis del Bienestar, las secretarías de Gobernación, Hacienda, Defensa Nacional, Anticorrupción y Buen Gobierno, así como Aduanas, SAT, Guardia Nacional e Instituto Para Devolver al Pueblo lo Robado, han visitado 34 municipios y 801 localidades.

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Según la Segob, a más de 406 mil personas les entregaron, de forma gratuita, 3.4 millones de artículos nuevos de primera necesidad, que previamente decomisaron en aduanas.

Rosa Icela destaca programa “Sí al desarme, sí a la paz”

Rosa Icela Rodríguez destacó la implementación del programa “Sí al desarme, sí a la paz”, el cual tuvo como sede el atrio de la Basílica de Guadalupe.

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Fue el pasado jueves 9 de julio cuando, en el atrio de la Basílica, autoridades instalaron un módulo del programa en cuestión, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Iglesia católica, en el marco del Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego.

A partir de esa estrategia, del 1 de octubre de 2024 a la fecha se han canjeado 11 mil 684 armas de fuego por dinero en efectivo, bajo un esquema “totalmente anónimo”, detalló la funcionaria.

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Amplían opciones de estudio en nivel superior

Otro de los puntos que destacó Rodríguez fue que, por orden de la presidenta, Claudia Sheinbaum, se ampliaron las opciones de estudio a nivel superior, con nuevos espacios para que los jóvenes no abandonen los estudios.

Mientras que el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” mantiene el vínculo con empresas, instituciones públicas y talleres para impulsar trabajo digno y evitar que la falta de experiencia impida a las y los jóvenes ejercer su derecho a un empleo.

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La presidenta Claudia Sheinbaum encabezando el programa "Sí al desarme, sí a la paz". Crédito: Juan Carlos Buenrostro / Presidencia

A la par, el programa “Boxeando por la Paz”, encabezado por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), llega a comunidades con inscripciones abiertas para practicar de manera gratuita.

Por su parte, el Instituto Mexicano de la Juventud informó que integró mil 788 Comités Jóvenes por la Transformación.

Territorios de Paz impulsan estrategia “La Palabras que Transforma”

La secretaria de Estado adelantó que en los 61 Territorios de Paz se impulsará la estrategia “La Palabra que Transforma”, que prevé círculos de lectura y talleres de escritura. Al mismo tiempo, la Secretaría de Cultura continúa con el Círculo Nacional de Festivales por la Paz.

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“Estamos recuperando espacios para que nuestros jóvenes puedan desarrollarse con libertad. Hoy, los parques vuelven a llenarse, las canchas son punto de encuentro y las calles, lugares de convivencia”, comentó Rosa Icela.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, supervisó en persona el puesto de mando de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata. Crédito: X/ @rosaicela_

Rodríguez Velázquez invitó a la ciudadanía a la próxima “Jornada Nacional de Tequios por la Transformación y Cortos por la Paz”, programada para el 29 de julio.

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Asimismo, agradeció a las y los servidores públicos de las Mesas de Paz y de 53 dependencias que, afirmó, están cerca de la gente para escuchar y atender. Y añadió que el compromiso del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum es trabajar al lado del pueblo y para el pueblo.

Así los avances de la estrategia de Atención a las Causas, plan a cargo de la titular de la Segob, Rosa Icela Rodríguez.