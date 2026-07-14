Colombia

David Luna criticó a Petro por decir que se va “con orgullo”: “Ceses al fuego regalados y territorios enteros cedidos”

El líder político cuestionó que el presidente no se pronunció públicamente sobre los 39 civiles ya rescatados que fueron interceptados en una carretera del Chocó por integrantes del ELN

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Rifirrafe entre David Luna y Gustavo Petro por resultados del Gobierno Petro - crédito Montaje Infobae
Rifirrafe entre David Luna y Gustavo Petro por resultados del Gobierno Petro - crédito Montaje Infobae

El exsenador, analista político y abogado David Luna emitió un fuerte comentario contra el saliente presidente, Gustavo Petro, luego de que se conociera el secuestro de 39 civiles colombianos —incluidos dos menores de edad— que fueron interceptados por integrantes del ELN, en la vía Quibdó-Medellín, cerca del municipio de Carmen de Atrato.

Pese a que las decenas de ciudadanos ya fueron puestos en libertad tras el rescate realizado por las Fuerzas Militares, dos soldados profesionales murieron por causa de un explosivo, en medio de un operativo oficial puesto en marcha por el Ejército Nacional.

El ELN secuestra a 39 colombianos en Chocó, entre ellos un niño de dos años, y asesina a un soldado que intentaba rescatarlos. Seis militares más quedan heridos. Y en medio de esto Petro tiene el descaro de decir que se va con la frente en alto”, escribió Luna.

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El excongresista se refirió a las publicaciones del jefe de Estado que, en sus redes sociales, hacen alarde de su gestión, en medio de sus hipótesis sobre el presunto fraude electoral de 2026 y la presentación de datos y cifras para defender su gestión.

Este es el mensaje de David Luna contra el presidente saliente, Gustavo Petro - crédito @lunadavid/X
Este es el mensaje de David Luna contra el presidente saliente, Gustavo Petro - crédito @lunadavid/X

Una de ellas fue un video animado que publicó el mandatario saliente —de manera paralela a la notificación del secuestro masivo— en el que aseguró que el foco de su Gobierno fue, en contraposición al mensaje del expresidente Álvaro Uribe Vélez, la defensa de todos los derechos, y que “cumplió su deber con orgullo”.

Sin embargo, Luna le contestó al presidente que, en cambio, fueron “cuatro años de ceses al fuego regalados y territorios enteros cedidos sin condiciones es la herencia de seguridad que deja este gobierno. Y como si fuera poco, hoy el país ni siquiera tiene ministro de Defensa en el cargo. La fotografía perfecta de la seguridad en estos cuatro años”, agregó.

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Las polémicas publicaciones de Gustavo Petro

En el video que publicó el primer dignatario, figura él en versión animada, que expresa cinco “avances históricos” en materia laboral de su gestión:

“Cuando llegué a la presidencia de Colombia, me propuse devolverle a los trabajadores la dignidad que gobiernos anteriores les quitaron”, dijo.

Hoy, con orgullo, les digo que lo logramos. Uno: más pago por trabajar domingos y festivos. El recargo, que antes era del 75%, sube de forma gradual hasta llegar al 100% en 2027. Dos: el recargo nocturno empieza más temprano. Antes arrancaba a las 9 p. m.. Ahora rige desde las 7:00 p. m., con un pago extra del 35%”, dijo.

El jefe de Estado saliente confirmó que, a su juicio, ningún derecho fue dejado atrás durante su administración - crédito @petrogustavo/X

Agregó que “los aprendices del Sena ahora tienen contrato laboral. Su pago en la etapa de estudio sube del 50% al 75% por ciento de un salario mínimo y llegan al 100% en la etapa práctica, con derecho a salud, pensión y prestaciones”.

El presidente saliente aseguró que también se legislaron “nuevos derechos para quienes trabajan con aplicaciones de domicilios y transporte, con su vínculo laboral y afiliación a seguridad social”.

De la misma manera, resaltó que el contrato a término indefinido “pasa a ser la modalidad principal y los contratos a término fijo quedan limitados a un máximo de cuatro años”.

Por otra parte, entre otros mensajes subidos por el mandatario, que han sido blanco especialmente de críticas, está la publicación de unas fotografías de él mismo, usando lentes oscuros y luciendo sus prendas de vestir con documentos en mano, acompañadas de un mensaje en el que, nuevamente, reiteró un presunto plan informático para evitar la victoria electoral del excandidato Iván Cepeda.

Uno de los mensajes publicados por Gustavo Petro, en el que afirmó que se va "con el deber cumplido" - crédito @petrogustavo/X
Uno de los mensajes publicados por Gustavo Petro, en el que afirmó que se va "con el deber cumplido" - crédito @petrogustavo/X

“Estoy muy tranquilo, transmito esta foto, en algún lugar de Bogotá, donde examino los documentos y pruebas de lo que la inteligencia artificial con programación basada en la matemática puede hacer, los israelíes en medio de la sociedad más drogadicta del mundo, ha sabido mantener el dominio de la matemática y la física, y se mueve en la contradicción política de Einstein, ciencia vs política, que hoy vuelve aparecer en las empresas de inteligencia privadas israelíes que en territorio estadounidense hicieron en EE. UU. para defraudar no solo él voto del pueblo, sino del principio de una nación que es su soberanía nacional: atacaron la soberanía nacional de Colombia (sic)”, escribió.

Con este mensaje, Petro alegó que se va “con el deber cumplido, con mis principios intactos, pasé por él poder y me hizo mucho daño personal y familiar, pero demostré que cumplimos, palabra que sí, cumplí con mi palabra, no me robé un peso del presupuesto ni entró un billete del narcotráfico en mi billetera o en mis campañas (sic)”.

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