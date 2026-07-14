La emotiva felicitación de Gilberto Mora a Guillermo Ochoa por su cumpleaños 41: “Don Memo te quiero” (Photo by CARL DE SOUZA / AFP)

Guillermo Ochoa cumplió 41 años de edad, luego de disputar su sexta Copa del Mundo con la Selección Mexicana —e imponer el récord de ser el único mexicano con esta cantidad de mundiales—, el histórico arquero se tomó el tiempo para pasar unos días de vacaciones en familia y festejar su cumpleaños.

Ochoa recibió una serie de felicitaciones este 13 de julio, pero entre los mensajes más emotivo resaltó el de Gilberto Mora. Durante la concentración del Tri en el Mundial 2026 Ochoa y Morita se convirtieron en dos figuras importantes del equipo, pues esta generación hizo coincidir al futbolista más joven en disputar una Copa Mundial y al jugador más veterano del Tricolor.

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La relación que surgió entre ellos conmovió a los fanáticos y surgió la broma de “Don Memo”, en alusión a la diferencia de edad que hay entre ambos. El mediocampista de Xolos retomó ese chiste para felicitar a Paco Memo y expresarle el cariño que le tiene.

Así fue la felicitación de Gilberto Mora a Memo Ochoa

Así felicitó Gilberto Mora a Memo Ochoa por su cumpleaños 41 (IG/ @gil_morita)

Fue por medio de su cuenta oficial de Instagram que Gilberto Mora dedicó unas palabras al portero del AEL Limassol FC. En la publicación de una historia temporal, el futbolista de 17 años compartió una fotografía inédita de la primera vez que convivió con Ochoa, pues en la fotografía Morita era apenas un pequeño niño, mientras que el portero ya defendía el arco del Tricolor.

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En su mensaje, Gil Mora escribió lo siguiente: “Feliz cumpleaños Don Memo, te quiero”, y es que la relación que construyeron entre ambos generó que la afición también adoptara esta broma local. La reacción de Ochoa no tardó y como respuesta el arquero escribió: “Gracias mi niño”, siguiendo la dinámica que surgió en redes y que ambos futbolistas alimentaron.

Memo Ochoa felicitó a Gil Mora por graduarse de la preparatoria

Guillermo Ochoa felicitó a Gilberto Mora por graduarse de la preparatoria tras la eliminación de México en el Mundial 2026. El mediocampista de Xolos no asistió a la ceremonia, pero los videos donde mencionaron su nombre se volvieron virales y desataron una ola de mensajes.

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(Instagram)

En su cuenta oficial, Ochoa le escribió: “¡Felicidades, Morita! Me dio mucho gusto verte cumplir otra meta más. Disfruta este momento, porque el camino apenas comienza y todavía quedan muchos sueños por conquistar”. El arquero agregó: “Sigue aprendiendo, trabajando, disfrutando y siendo ese gran chavo que eres. El futbol pasa muy rápido, pero las personas nunca olvidan a quien siempre fue buena persona”.

El portero cerró el mensaje con: “¡Orgulloso de ti! Att. Don Memo”, apodo que se popularizó por la diferencia de edad entre ambos. En la misma publicación, Ochoa incluyó una imagen generada con IA en la que aparecen abrazados, con Mora vestido con toga y birrete.

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Un video de animación presenta a un niño en un uniforme de fútbol de la selección mexicana mientras sostiene un teléfono. Su expresión facial cambia progresivamente de sorpresa a felicidad al escuchar la conversación. Un adulto acompaña al menor. Este contenido, en formato de animación, aborda el tema del permiso de un jugador llamado Mora para participar en un partido.

La relación entre el portero de 40 años y la “joya” de 17 años se convirtió en tema recurrente durante la concentración del Tri. Antes del duelo ante Inglaterra, Ochoa compartió un video donde tocó la puerta del cuarto del juvenil y bromeó: “Gil, ya son más de las nueve y no has hecho la tarea”, mientras le entregaba plumones y un dibujo para colorear y decía que le leería un cuento de buenas noches.

Mora fue el más joven de la convocatoria mexicana y figuró como el segundo titular más joven en la historia de los Mundiales en partidos de eliminación directa, solo detrás de Pelé; Ochoa, en contraste, acumuló seis participaciones mundialistas y más de dos décadas en el futbol internacional.

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