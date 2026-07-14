Abelardo de la Espriella le habló nuevamente al país con críticas a Gustavo Petro: “La majestad presidencial fue prostituida”

Abelardo de la Espriella lanzó fuertes críticas a la gestión de Gustavo Petro en materia de seguridad, corrupción y gobernabilidad - crédito DE LA ESPRIELLA STYLE/YouTube

En medio del proceso de transición presidencial, Abelardo de la Espriella reapareció en sus redes sociales, en una tercera alocución como mandatario electo, donde reiteró su intención de mantener una comunicación permanente con los colombianos; su intervención llega mientras el equipo de empalme y los ministros designados trabajan junto al Gobierno saliente de cara a la posesión del 7 de agosto.

La alocución estuvo marcada por un fuerte tono de confrontación ideológica donde el presidente electo descalificó el comportamiento y la disciplina del actual mandatario. De la Espriella afirmó que las instituciones del Estado sufrieron un deterioro ético durante el cuatrienio que está por terminar, al señalar que los valores tradicionales de la sociedad colombiana fueron ignorados por la actual administración.

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“Me emociona este espacio semanal y, como en cada oportunidad que tengo de hacerlo, les hablo con el corazón abierto y la fuerza del tigre que late en cada colombiano que se niega a rendirse. Durante los últimos cuatro años, Colombia perdió el rumbo, se debilitó la energía, se dispararon las tarifas, se erosionó la confianza, y se continuó incumpliendo la promesa del ‘Cambio’”, aseguró De la Espriella en su intervención digital en redes sociales.

El nuevo mandatario fue más allá y lanzó severos cuestionamientos a la gestión de la seguridad nacional de Gustavo Petro, al afirmar que el actual modelo político descuidó el orden público para favorecer intereses particulares y dinámicas de corrupción que afectaron la dignidad de la rama ejecutiva.

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“Con un modelo de política basado en recomendaciones, roscas, influencias, politiquería, corrupción y palancas, se entregó el país a los criminales y al narcoterrorismo, la corrupción se elevó a niveles inconmensurables y la majestad presidencial fue prostituida en una bacanal de vicios, antivalores, indisciplina y vagabundería, en la que el trabajo, la responsabilidad, la decencia, la familia, el temor de Dios, las buenas costumbres, hasta la puntualidad y la estética brillaron por su ausencia”, agregó de forma tajante.

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