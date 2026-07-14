Cómo, dónde y cuándo ver La Casa de los Famosos México 2026

“La Casa de los Famosos México 2026” se prepara para sorprender al público mexicano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El regreso de La Casa de los Famosos México 2026 es uno de los eventos más esperados para la audiencia de reality shows en el país.

La cuarta temporada del formato, caracterizado por el aislamiento total y la vigilancia permanente de celebridades, prepara una edición con nuevas dinámicas, alianzas, estrategias e interacción con los seguidores.

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El inicio de la competencia será el domingo 26 de julio a las 20:30 horas, cuando la gala inaugural se transmita por televisión abierta y en formato digital.

La conducción estará a cargo de Galilea Montijo, quien liderará la presentación de los habitantes y los momentos clave del programa.

A ella se suman otras figuras conocidas por el público, consolidando el equipo de conducción.

El seguimiento en tiempo real estará disponible exclusivamente en la plataforma ViX Premium, mientras que las galas principales serán transmitidas por Las Estrellas y las emisiones diarias por Canal 5.

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Dónde y cómo ver La Casa de los Famosos México 2026

La producción ha diseñado una estructura multiplataforma para llegar a distintos tipos de audiencia.

La gala inaugural y las galas de eliminación se emitirán en Las Estrellas los domingos a las 20:30 horas. De lunes a viernes, el seguimiento diario estará disponible en Canal 5 a las 22:00 horas.

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Para quienes buscan una experiencia continua, ViX Premium ofrece transmisión en tiempo real las veinticuatro horas del día, exclusiva para suscriptores.

Esta plataforma también incluye contenido adicional, como pregalas y postgalas, con análisis y material inédito de los participantes.

El sitio oficial del programa y las redes sociales serán espacios para la interacción del público.

A través de estas plataformas, los seguidores podrán votar, participar en encuestas y sumarse a dinámicas que influirán en el desarrollo del juego y las nominaciones semanales.

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También habrá canales de suscripción gratuita en WhatsApp e Instagram para recibir notificaciones y adelantos exclusivos.

El inicio de la competencia será el domingo 26 de julio a las 20:30 horas, cuando la gala inaugural se transmita por televisión abierta y en formato digital.

Participantes confirmados hasta el momento

La expectativa sobre el elenco ha generado conversación entre los seguidores.

La producción optó por revelar a los habitantes de manera escalonada, presentando a un participante por día.

Hasta el momento, se han confirmado seis nombres, todos con trayectorias reconocidas en distintos ámbitos del espectáculo, la moda y las redes sociales.

Lista de participantes confirmados:

Ernesto Laguardia: Primer actor y conductor con más de cuatro décadas de experiencia en el medio artístico. Karina Torres: Influencer y creadora de contenido, identificada como parte del grupo ‘Las Perdidas’. Ximena Herrera: Actriz boliviano-mexicana con presencia en producciones televisivas. Aldo Rendón: Estilista de moda conocido por su crítica y personalidad disruptiva. Moisés Peñaloza: Actor, modelo y conductor, reconocido por haber obtenido el título de Mister Supranational México. Cynthia Klitbo: Actriz famosa por sus papeles de villana en telenovelas.

Este es el grupo anunciado oficialmente hasta el momento.

La lista se actualizará conforme avance el calendario de revelaciones, con un nuevo nombre cada día hasta completar el elenco de la casa.

Cynthia Klitbo es la sexta participante de "La Casa de los Famosos México". (Imagen Ilustrativa Infobae)

Horarios, canales y detalles clave

El evento de apertura tendrá lugar el domingo 26 de julio a las 20:30 (hora del centro de México) en Las Estrellas.

Las galas diarias se transmitirán de lunes a viernes a las 22:00 por Canal 5, mientras que la cobertura en tiempo real será exclusiva de ViX Premium, servicio bajo suscripción.

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Para quienes busquen interacción y participación, el sitio oficial y las redes sociales del programa ofrecerán herramientas de votación y opinión sobre el desarrollo de la competencia.

Programación oficial:

Gala de estreno: 26 de julio, 20:30, Las Estrellas

Galas de eliminación: Domingos, 20:30, Las Estrellas

Galas diarias: Lunes a viernes, 22:00, Canal 5

Transmisión 24/7: ViX Premium (requiere suscripción)

Dinámicas y votaciones: Sitio oficial y redes sociales

La cuarta temporada mantiene la esencia del formato: celebridades aisladas en una casa, bajo vigilancia constante y el escrutinio del público, con nominaciones, salvaciones y expulsiones semanales.

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La interacción multiplataforma, la presencia de figuras reconocidas y nuevas dinámicas forman parte de la propuesta de La Casa de los Famosos México 2026.