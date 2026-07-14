Detienen en Iztapalapa a integrante del grupo “H1-A1”: transportaba cocaína, marihuana y cristal

Detienen en Iztapalapa a integrante del grupo "H1-N1": transportaba cocaína, marihuana y cristal. Crédito: SSC

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron este 13 de julio a Mario Iván “N”, alias “El Queso de Puerco”, de 29 años, presunto integrante del grupo criminal H1-A1, célula de la Nueva Familia Michoacana que opera en el oriente de la capital.

El arresto ocurrió en la colonia Central de Abasto, alcaldía Iztapalapa, tras una alerta ciudadana por exceso de velocidad. En su poder, los agentes hallaron marihuana, cocaína, cristal y un arma de fuego.

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El secretario de Seguridad Ciudadana capitalino, Pablo Vázquez Camacho, informó la detención a través de sus redes sociales y la atribuyó a trabajos previos de investigación e inteligencia orientados al combate de delitos de alto impacto y la desarticulación de células delictivas.

Cómo fue la detención

Un conductor alertó a elementos policiales sobre un vehículo que circulaba a exceso de velocidad y realizaba maniobras que ponían en riesgo a otros automovilistas y peatones en el cruce de la avenida Javier Rojo Gómez y el Eje 5 Oriente.

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Los agentes dieron alcance al vehículo, solicitaron al conductor que detuviera su marcha y procedieron a una revisión. Fue entonces cuando localizaron el arsenal de drogas y el arma. Mario Iván “N” fue puesto a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

Qué le encontraron

Durante la revisión, los agentes aseguraron, 83 bolsitas de plástico transparente y dos cuadros emplayados con cinta canela con marihuana, 48 bolsitas de plástico con cocaína, 38 gramos de posible cristal, un arma de fuego corta con cargador y cinco cartuchos útiles. Además dos teléfonos celulares.

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Durante la revisión, los agentes aseguraron drogas distintas y un arma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su lugar en la jerarquía del H1-A1

“El Queso de Puerco” es identificado como colaborador cercano de dos operadores conocidos como “El Galleta” y “El Chaparro”, ambos actualmente recluidos en centros penitenciarios de la Ciudad de México.

Estos dos sujetos trabajan bajo el mando de Yanick Iriarte, alias “El Alemán”, y otro operador identificado como “El Champi”. La célula se dedica a la venta y distribución de drogas y armas, extorsión y homicidio en el oriente capitalino.

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Qué es el grupo H1-A1 y de dónde viene

El H1-A1 es una célula creada por los hermanos José y Jonny Hurtado, de ahí la letra “H” en el nombre de la banda. La “A1” corresponde a Yanick Iriarte, “El Alemán”, quien recibe órdenes de los Hurtado.

El H1-A1 es una célula creada por los hermanos José y Jonny Hurtado. I,agen ilustrativa. (@gaceta_guerrero/X)

Jonny Hurtado, conocido también como “El Pez”, “El Mojarro” y “Don Gabino”, es identificado por la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos como el líder de la organización. Las autoridades lo señalan por tráfico de diversas drogas hacia ese país.

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Su hermano José, alias “El Fresa” o “La Fruta”, opera como segundo al mando y dirige las operaciones en el Estado de México y Guerrero.

El grupo nació con el objetivo de extender las operaciones de extorsión y venta de droga de la Nueva Familia Michoacana hacia las alcaldías Iztacalco e Iztapalapa.

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Los golpes previos a la célula H1-A1

La detención de “El Queso de Puerco” se inscribe en una serie de operativos contra la misma red que arrancó meses atrás.

En agosto de 2025, la SSC detuvo a Carlos Adrián “N”, alias “El Chaparro” y/o “El Orejón”, señalado como líder de la célula H1-A1, junto con Alejandra Esparza “N” y Julio Arturo “N”, en la colonia Chinam Pac de Juárez, Iztapalapa.

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En septiembre de ese año, autoridades desmantelaron bodegas e invernaderos con más de 150 mil plantas de marihuana y detuvieron a Sergio “N”, alias “D3”, otro líder de célula vinculado a la misma organización.

El 1 de octubre de 2025, policías de inteligencia de la SSC arrestaron a Raúl Miguel Marcos Tapia, alias “El Messi”, de 31 años, y a Karla Paola “N”, de 28 años, en la colonia Unidad Vicente Guerrero, Iztapalapa.

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En esa ocasión les aseguraron 42 bolsitas con cocaína, seis envoltorios de papel aluminio con marihuana, un paquete de aproximadamente un kilogramo de la misma sustancia, dos teléfonos celulares, seis cartuchos útiles, dinero en efectivo y el vehículo. Las autoridades señalaron que “El Messi” contaba con un ingreso previo al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por delitos contra la salud en ese mismo año.