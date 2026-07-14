América Latina

Casi la mitad de América Latina ya tiene banda ancha veloz: solo una de cada diez empresas usa inteligencia artificial

El análisis macroeconómico de Víctor Muñoz y Ángel Melguizo proyecta que, con políticas de integración y estímulos a la inversión, la expansión anual podría aumentar hasta 1,3 puntos hacia 2030

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Oficina moderna en Lima con vista urbana. Tres ejecutivos y dos analistas interactúan con pantallas holográficas azules de datos y visualizaciones de IA. Iluminación natural.
América Latina apuesta por la inteligencia artificial para acelerar el crecimiento económico, pero el informe de CCLATAM señala que el avance depende de inversión, regulación inteligente e integración regional.

América Latina apuesta por la inteligencia artificial como motor de crecimiento económico, pero su éxito depende de atraer inversión mediante regulación inteligente, incentivos y una mayor integración regional, según un nuevo estudio publicado en julio de 2026 por el Centro para la Convergencia de América Latina (CCLATAM, por sus siglas en inglés), un think tank con sede en Miami.

El informe, titulado Unlocking the Digital Potential of Latin America and the Caribbean: Market Integration, Investment, Smart Regulation and Artificial Intelligence, fue elaborado por Víctor Muñoz y Ángel Melguizo, socios de ARGIA Green, Tech & Economics. Su análisis macroeconómico propio concluye que la región podría acelerar su crecimiento económico hasta 1,3 puntos porcentuales anuales de aquí a 2030, alcanzando una tasa media del 3,8% anual y generando 4,8 millones de empleos formales de alta cualificación en la economía digital.

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La brecha de productividad y el déficit de financiamiento

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El estudio proyecta que América Latina y el Caribe podrían sumar hasta 1,3 puntos porcentuales de crecimiento anual hacia 2030 y crear 4,8 millones de empleos formales de alta cualificación en la economía digital.

La productividad laboral regional se sitúa en torno a un tercio de la de las economías de altos ingresos, sin señales visibles de convergencia, según cita el documento a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). A ello se suma una brecha de financiamiento para las transiciones verde y digital estimada en cerca de USD 99.000 millones anuales hasta 2030, de acuerdo con proyecciones de la OCDE y organismos asociados.

Ambos factores elevan el costo de oportunidad de la fragmentación regulatoria y la incertidumbre jurídica que hoy caracterizan al ecosistema digital latinoamericano. El informe sostiene que cerrar esa brecha no requiere más regulación, sino mejor regulación: proporcional, basada en evidencia y orientada al riesgo.

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Cuatro pilares para destrabar el potencial digital

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La productividad laboral de América Latina se mantiene en torno a un tercio de la de las economías de altos ingresos y la región enfrenta una brecha de financiamiento de USD 99.000 millones anuales hasta 2030.

El documento estructura sus recomendaciones en torno a cuatro ejes: regulación inteligente y gobernanza, integración de mercados, incentivos a la inversión e inteligencia artificial. El marco regulatorio propuesto incorpora herramientas como sandboxes regulatorios, evaluaciones de impacto normativo y tecnologías de supervisión modernas —suptech y regtech— con el objetivo de reducir la fragmentación intrarregional y permitir que empresas y startups alcancen escala.

"La dinámica digital de América Latina se construye sobre cuatro íes: Integración, regulación Inteligente, Incentivos e Inteligencia Artificial“, afirmó Ángel Melguizo, coautor del informe. “Cuando esas cuatro piezas funcionan juntas, el potencial se convierte en crecimiento real para la región”, agregó.

El estudio advierte que la fragmentación regulatoria y la incertidumbre jurídica operan como un impuesto oculto sobre la escala regional: encarecen costos, reducen la competencia y desincentivan la inversión. La coordinación entre mandatos de telecomunicaciones, competencia, datos, protección al consumidor, ciberseguridad e inteligencia artificial se presenta como condición necesaria para movilizar capital privado de largo plazo.

Adopción de IA, el verdadero cuello de botella

Vista superior de una oficina moderna con personas trabajando en laptops en una mesa larga. Una gran pantalla proyecta un gráfico de red neuronal. Ventanales con vista a la ciudad.
El informe sostiene que la fragmentación regulatoria y la incertidumbre jurídica encarecen costos, reducen la competencia y frenan la inversión en el ecosistema digital latinoamericano.

Cerca de la mitad de las empresas de la región ya cuenta con banda ancha de alta velocidad, pero apenas una de cada diez utiliza inteligencia artificial y solo el 6% captura valor significativo de esa tecnología, según el propio análisis del documento. Esta disparidad reencuadra el problema: la conectividad dejó de ser el obstáculo principal.

"La restricción vinculante ya no es la conectividad, ni siquiera la ausencia de leyes; es la adopción, las capacidades y la escala“, señaló Víctor Muñoz, coautor del informe. “Ahí es precisamente donde reside el dividendo de productividad de la región, y por eso la integración y la inversión importan más que otra capa de regulación”, puntualizó.

Un ecosistema competitivo en transformación estructural

El informe también identifica un cambio en la dinámica competitiva del sector. La economía digital está ampliando el universo de competidores al reunir a empresas de sectores tradicionalmente separados que ahora compiten, colaboran e interactúan dentro de un ecosistema más amplio e interconectado. Aunque algunos segmentos de mercado puedan registrar menos operadores dentro de cada vertical, el resultado neto es una mayor cantidad de actores compitiendo en el conjunto del ecosistema digital.

Los incentivos a la inversión propuestos abarcan espectro radioeléctrico, centros de datos, compras públicas y financiamiento, y deben alinearse con los principios de competencia, neutralidad de red y transición verde, según establece el documento. El informe incluye una hoja de ruta para implementar las medidas de política económica recomendadas durante el período 2026-2030.

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