Delegación del Gobierno electo de Abelardo de la Espriella avanza en Washington con su agenda enfocada en inversión y respaldo internacional

El martes 14 de julio se adelanta la segunda jornada de la comitiva enviada por el presidente electo de la República, Abelardo de la Espriella, a Washington D. C., que está enfocada en posicionar la agenda económica del nuevo gobierno y fortalecer la confianza internacional de cara al periodo 2026-2030. La misión, liderada por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, avanza en encuentros con autoridades norteamericanas.

Acompañado por los ministros designados de Comercio, Mauricio Gómez Amín; Defensa, general (r) Jorge Mora; y el canciller, Omar Bula Escobar, Restrepo entregó su balance de los encuentros sostenidos en este epicentro del poder político y económico, en el que el objetivo primordial es empezar a promocionar las iniciativas que adelantará la nueva administración en diferentes frentes, entre esos el de seguridad.

PUBLICIDAD

La delegación del Gobierno de Abelardo de la Espriella continúa en su agenda política en Washington - crédito @jrestrp/X

“Durante esta agenda, le estamos mostrando al mundo cuál es la apuesta económica del presidente Abelardo de la Espriella por una Patria Milagro con inversión internacional”, dijo Restrepo en su perfil de X. Uno de los encuentros en el día fue en el centro de pensamiento Atlantic Council, especializado en asuntos internacionales y seguridad global, en donde expuso los pilares de la relación entre Colombia y Estados Unidos.

Son ellos, según reporte de Noticias Caracol, la defensa y protección de la democracia. “Lo que tuvimos en la última elección fue la posibilidad de perder nuestra democracia, pues gobierno actual no respeta instituciones”, expresó el gobernante electo en su visita, que comprende reuniones en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y en la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Según se conoció, también se tienen programados encuentros con funcionarios de la administración de Donald Trump y miembros del parlamento de los Estados Unidos, tanto de la bancada demócrata como republicana. “Una demostración de que aquí estamos construyendo el futuro de Colombia”, remarcó el vicepresidente electo en su declaración, en la que dio a conocer su posición frente a esta importante visita.

La gerente del FMI, Kristalina Georgieva, compartió sus impresiones del encuentro con José Manuel Restrepo, vicepresidente electo, tras su reciente reunión en Washington - crédito @KGeorgieva/X

Un positivo balance de la delegación colombiana en Washington

Es válido precisar que en el primer día, el lunes 13 de julio, el equipo que también tuvo al ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez, presentó ante instituciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) los lineamientos de la denominada Patria Milagro: que es el proyecto económico central de la próxima administración, con el que buscan sacar adelante proyectos de inversión.

PUBLICIDAD

Por su parte, Gómez Amín, ministro designado de Comercio, indicó que la delegación avanza en Washington en el desarrollo de una hoja de ruta estratégica para captar interés de grupos económicos y políticos y definir cooperación técnica. Con esto, el grupo de funcionarios busca proyectar confianza y establecer mecanismos conjuntos de trabajo de cara al próximo cuatrienio y afianzar la relación con uno de sus principales aliados.

“Agradecemos profundamente la disposición del Fondo Monetario Internacional para apoyar a Colombia mientras la administración del presidente electo Abelardo de la Espriella se prepara para asumir el cargo”, señaló Restrepo tras la reunión con la directora del FMI, Kristalina Gueorguieva, que expresó el respaldo del organismo a la transición política y económica en Colombia en la era post Gustavo Petro.

PUBLICIDAD

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y el ministro designado de Comercio, Mauricio Gómez Amín, estuvieron junto al presidente del Banco Mundial, Ajay Banga - crédito @jrestrp/x

El equipo económico también se reunió con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, y la vicepresidenta, Susana Cordeiro. Estas conversaciones también permitieron definir una hoja de ruta que garantice la sostenibilidad fiscal y respaldar proyectos de desarrollo público y privado; al igual que con la Corporación Financiera Internacional (IFC) y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (Miga).

“Lo más valioso de esta jornada fue comprobar que la confianza internacional en Colombia se está fortaleciendo. Ese es el propósito de esta misión: construir alianzas estratégicas que se traduzcan en más inversión, más crecimiento y más oportunidades para todos los colombianos”, resaltó Restrepo tras la primera jornada, en una visita oficial que se extenderá durante la semana en curso, previa al Día de la Independencia.

PUBLICIDAD