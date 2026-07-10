México

La verdad detrás del supuesto romance entre Horacio Villalobos y René Franco

Una amistad cercana, comentarios en programas y viejas polémicas alimentaron la confusión pública sobre su relación

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Los famosos periodistas de entretenimiento han llevado su carrera de la mano, lo que ha generado varias dudas sobre su amistad fuera de la pantalla.
Los famosos periodistas de entretenimiento han llevado su carrera de la mano, lo que ha generado varias dudas sobre su amistad fuera de la pantalla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los nombres de Horacio Villalobos y René Franco volvieron a circular en redes sociales por los rumores de un posible romance entre ambos periodistas. Los conductores hablaron del tema de frente y coincidieron en que su vínculo siempre ha sido especial dentro y fuera de los reflectores.

Los propios protagonistas abordaron la versión en el canal de YouTube de Franco, donde comentaron abiertamente sobre la duda entre sus seguidores. Según lo que contaron, la cercanía que mantuvieron durante una etapa de sus carreras alimentó especulaciones que generó confusiones entre la audiencia.

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La versión tomó fuerza de nuevo por publicaciones en internet que afirmaban que ambos habrían sido pareja e incluso que se besaban a escondidas. En ese contexto, Franco cuestionó el origen del señalamiento y después invitó a Villalobos a conversar sobre el asunto.

(Foto Instagram: @horacitu_oficial)
Villalobos es conocido por sus análisis de la farándula mexicana. (Foto Instagram: @horacitu_oficial)

¿Fueron pareja?

Franco dijo que el rumor no surgió de la nada, sino que se arrastraba desde hace tiempo. Según su relato, todo comenzó por un hombre que estaba obsesionado con él y que empezó a difundir la idea de que con Villalobos había algo más que amistad.

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Más tarde, en el canal de YouTube de Franco, el conductor retomó junto con Pepe Suárez una publicación que circulaba en redes sociales. Ahí se mencionaba a una cuenta llamada “Carlos Alberto comunicador oficial”, la cual citaba a una persona identificada como el Doctor del Villar como supuesto origen de la versión.

Durante la charla, ambos reconocieron que su convivencia frecuente pudo dar pie a interpretaciones desde fuera. Coincidían en el mismo programa, se veían casi todos los días, iban al cine y asistían a conciertos, además de aparecer juntos en distintos eventos.

Franco admitió que, si alguien observaba esa dinámica sin conocer el contexto, podía sacar conclusiones apresuradas. Villalobos, por su parte, sostuvo que entre los dos nunca hubo una relación sentimental.

Maxine Woodside confirmó la noticia. René Franco
El locutor nunca ha dejado ver su preferencia sexual de manera abierta. (Crédito: Cuartoscuro)

La diferencia sobre cuándo supo René Franco

La conversación cambió cuando Villalobos afirmó que Franco ya sabía desde antes que él era homosexual. Franco lo corrigió de inmediato y respondió: “No, no lo sabía. Déjame contarte, si quieres, tu propia historia”.

De acuerdo con Franco, en esa época Villalobos se presentaba públicamente como una persona asexual y él nunca indagó más. Según contó, la revelación ocurrió después de un comentario en un programa de espectáculos que provocó controversia.

Franco relató que fue a buscarlo para avisarle de lo que se decía y que, en ese encuentro, Villalobos decidió hablar con franqueza sobre su orientación sexual. También recordó que su reacción fue abrazarlo, un momento que el propio conductor confirmó que no olvidó.

Según su perspectiva, Crista Montes se expuso como una madre que, al perder el control sobre la carrera de sus hijas, terminó distanciada de ellas.
Franco se ha visto envuelto en diversas polémicas debido a sus opiniones directas y su estilo irreverente. (La taquilla, YouTube)

El comentario que detonó esa conversación

En ese recuento apareció una diferencia puntual entre ambos. Franco atribuía el comentario a Juan José Origel, pero Villalobos sostuvo que en realidad provino de una parodia hecha por Daniel Bisogno y Alan Tacher en el programa Tempranito, cuando trabajaban en Trapitos al Sol.

Villalobos también recordó que poco después habló públicamente del tema. Lo hizo en medio de la polémica por la campaña “Un corazón normal” en Monterrey, donde buscaban censurar anuncios espectaculares en los que aparecían dos hombres a punto de besarse.

Según relató, esa situación lo llevó a fijar una postura pública. Dijo que había visto publicidad heterosexual toda su vida sin que eso influyera en su orientación y que esa experiencia terminó por volverlo “medio activista”.

Al final, ambos mantuvieron la misma postura: nunca existió una relación de pareja. Lo que describieron fue una amistad muy estrecha que, vista desde fuera y sin contexto, se prestó a especulaciones.

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