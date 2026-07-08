Colombia

Mafe Carrascal relacionó la polémica caravana con símbolos nazis con la llegada del nuevo gobierno: es “violencia política”

La controversia surgió luego de que varios vehículos Jeep Willys recorrieran las principales vías de la capital del Cesar con imágenes asociadas al régimen totalitario de Alemania bajo el mando de Adolf Hitler

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La exhibición de símbolos nazis durante una caravana en Valledupar generó repercusiones políticas y sociales - crédito @AlexandraPined_/X

La representante a la Cámara por el Pacto Histórico Mafe Carrascal rechazó la exhibición de banderas con esvásticas y elementos alusivos al nazismo durante un desfile de vehículos en la capital del Cesar, en la noche del 7 de julio de 2026.

La legisladora lanzó una dura advertencia sobre el preocupante empoderamiento de sectores extremistas en el país, vinculando este episodio con el actual panorama de transición política. Mafe Carrascal aseguró que estos actos de odio no son hechos aislados, sino un reflejo del clima social que se genera ante la próxima llegada de la ultraderecha al poder del Estado, al hacer referencia a Abelardo de la Espriella.

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El pronunciamiento de la congresista de izquierda se registró después de que se viralizaran las imágenes de una caravana de Jeeps Willys decorados con la simbología del régimen totalitario alemán, que se vivió entre 1933 y 1945, bajo el mando de Adolf Hitler.

Una esvástica negra se encuentra sobre un fondo claro, cruzada por un trazo de pintura roja en diagonal.
Jeeps Willys decorados con la simbología del régimen totalitario alemán, que se vivió entre 1933 y 1945, bajo el mando de Adolf Hitler, provocó caos en Valledupar - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El polémico recorrido generó indignación ciudadana debido a que los ocupantes, vestidos completamente de negro, transitaron con total libertad por las vías principales de la ciudad sin recibir ningún tipo de control por parte de las autoridades locales.

La fuerte denuncia de la congresista sobre la violencia política

Mafe Carrascal utilizó su cuenta en la red social X para denunciar el preocupante fenómeno y asegurar que este tipo de colectivos radicales se siente respaldado por las nuevas dinámicas del poder político que asumirán el mando el 7 de agosto.

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Para la legisladora, la aparición pública de estas manifestaciones fascistas representa una amenaza directa contra las garantías democráticas y la convivencia nacional.

“Rechazo la exaltación al nazismo que ocurrió en Valledupar durante la noche de ayer. Con la próxima llegada al gobierno de la ultraderecha, eran esperables estas situaciones. Extremistas de toda pelambre —como estos fascistas o el energúmeno de Medellín que pidió bombardear a su propio pueblo— se sienten legitimados y autorizados”, posteó la representante a la Cámara.

Mafe Carrascal aseguró que la exhibición de símbolos nazis no puede considerarse un hecho aislado de la realidad que vive Colombia - crédito @MafeCarrascal - @MafeCarrascal/X
Mafe Carrascal aseguró que la exhibición de símbolos nazis no puede considerarse un hecho aislado de la realidad que vive Colombia - crédito @MafeCarrascal - @MafeCarrascal/X

En su publicación en la red social X, la congresista del Pacto Histórico insistió en que el nazismo y las nuevas corrientes de la derecha comparten una alarmante inclinación hacia el uso de la intimidación como herramienta de acción social.

Según Mafe Carrascal, el resurgimiento de estas ideologías totalitarias busca defender los intereses económicos de los sectores más poderosos a costa de los derechos de las mayorías.

“El nazismo y la actual ola de derecha reaccionaria son fenómenos históricos distintos, pero comparten al menos un elemento en común: la inclinación a la violencia política como medio para defender una concepción antisocial, cruel y brutal de los privilegios de los ricos y poderosos. Vamos a derrotar esta contrarrevolución política, económica y cultural. ¡No pasarán!”, concluyó la legisladora en sus plataformas digitales.

La representante a la Cámara Mafe Carrascal rechazó la exhibición de símbolos nazis durante una caravana de Jeep Willys registrada en Valledupar - crédito @MafeCarrascal/X
La representante a la Cámara Mafe Carrascal rechazó la exhibición de símbolos nazis durante una caravana de Jeep Willys registrada en Valledupar - crédito @MafeCarrascal/X

Autoridades se encuentran bajo presión por la caravana en el Cesar

Fuera del debate político liderado por Carrascal, el incidente provocó un fuerte rechazo entre los habitantes de Valledupar debido al uso de los Jeeps Willys para estos fines. El recorrido se registró exactamente en la carrera 9, a la altura del Parque El Viajero, una de las zonas más concurridas y comerciales de la capital del Cesar, lo que permitió que decenas de transeúntes grabaran el momento con sus teléfonos celulares.

La comunidad y diversos gestores culturales salieron a defender la verdadera identidad folclórica de la región, y pidieron que este reprochable episodio no empañe las tradiciones del departamento.

En el norte del país, los tradicionales desfiles de “Jeep Willys Parranderos” constituyen un componente habitual, alegre y familiar de la agenda del Festival de la Leyenda Vallenata, por lo que los habitantes enfatizaron que la exhibición de símbolos fascistas por parte de este grupo de particulares desvirtúa por completo el sentido festivo y el patrimonio de la ciudad.

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