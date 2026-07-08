América Latina

Brasil expulsará a un presunto espía ruso al término de su condena

La medida impide el regreso de Sergey Vladimirovich Cherkasov por 30 años, tras una condena por documentos falsos en un caso que lo vinculó con un intento de infiltración en el Tribunal Penal Internacional

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Sergey Cherkasov en un video de 2017
Sergey Cherkasov en un video de 2017

Brasil expulsará al ciudadano ruso Sergey Vladimirovich Cherkasov, señalado como presunto agente del servicio de inteligencia militar de Rusia (GRU), una vez concluya su condena en el país.

La medida fue publicada el lunes 6 de julio por el Ministerio de Justicia en el Diario Oficial, aunque trascendió este miércoles. La resolución prohíbe además el reingreso de Cherkasov a territorio brasileño por 30 años y no precisa a qué país será enviado al término de su pena.

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Fue sentenciado a 15 años —reducidos posteriormente a cinco— tras ser hallado culpable de uso de documentos falsos. Desde finales de 2022 se encuentra en la Penitenciaría Federal de Brasilia, adonde llegó deportado desde Países Bajos. Durante el proceso admitió haberse hecho pasar por brasileño, aunque siempre negó ser espía.

El ruso, de 38 años, ingresó a Brasil en 2010 con su pasaporte original y durante años construyó la identidad ficticia de Viktor Muller Ferreira, supuestamente nacido en Niterói, ciudad costera del sureste brasileño. Con esa cobertura obtuvo documentos auténticos, estudió en el extranjero y viajó por distintos países.

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El perfil de MyVisaJobs para "Victor Muller", la identidad falsa de Sergey Cherkasov

En abril de 2022, las autoridades neerlandesas le impidieron el ingreso a Países Bajos, adonde viajó para incorporarse como becario al Tribunal Penal Internacional (TPI), con sede en La Haya. Lo acusaron de intentar recoger información sobre procesos por crímenes de guerra para enviarla a Moscú y lo deportaron a Brasil, donde la Policía Federal lo arrestó al desembarcar en São Paulo.

El FBI sostiene que utilizó esa identidad durante una década para infiltrarse en diferentes países. La Fiscalía determinó que empleó el pasaporte falso para entrar y salir de Brasil al menos 15 veces entre 2012 y 2022.

La expulsión decretada por el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva es un procedimiento administrativo separado del proceso de extradición solicitado por Rusia, que permanece pendiente de la decisión del Ejecutivo. El año pasado, Brasil rechazó una solicitud similar presentada por Estados Unidos.

La investigación por presunto espionaje en territorio brasileño fue archivada por el Ministerio Público Federal al no hallar pruebas suficientes de actividades de inteligencia en el país. El proceso por lavado de dinero continúa abierto.

Policía de Brasil identifica que el Cártel de Sinaloa envía metanfetamina a través de paquetes postales
La Policía Federal identificó al menos nueve presuntos agentes rusos con documentación brasileña y concluyó que Brasil funcionaba como plataforma para forjar identidades falsas.

El caso expuso una trama más amplia. Una investigación de la Policía Federal identificó al menos nueve ciudadanos rusos que usaron documentación brasileña como parte de sus identidades falsas, de los cuales solo Cherkasov permanece en el país.

En noviembre de 2022, la policía noruega arrestó a un hombre que se presentaba como José de Assis Giammaria, cuyo verdadero nombre era Mikhail Mikushin, presunto espía infiltrado en una universidad de la región ártica. Poco después, una mujer local denunció la desaparición de su pareja, Gerhard Daniel Campos, identificado por las autoridades como el ruso Artem Shmyrev, quien logró abandonar el país antes de ser detenido.

Los resultados indicaron que ninguno recopilaba información sobre Brasil. El país operaba como plataforma para forjar identidades creíbles antes de actuar en otros destinos.

(Con información de EFE y BCC)

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