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Caso Mayo Zambada: FGR pide información a EEUU sobre el secuestro del narcotraficante y alerta posibles violaciones a la soberanía

La presidenta Claudia Sheinbaum solicitó a la Fiscalía ampliar la información sobre la detención de Ismael “El Mayo” Zambada"

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Este fue el momento en que las autoridades estadounidenses recibieron al fundador del Cártel de Sinaloa. Cortesía: Pie de Nota
Este fue el momento en que las autoridades estadounidenses recibieron al fundador del Cártel de Sinaloa. Cortesía: Pie de Nota

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer este miércoles mediante una conferencia encabezada por su titular, Ernestina Godoy, nuevos detalles sobre el secuestro y entrega a EEUU de Ismael “El Mayo” Zambada por parte de Joaquín “El Güero” Guzmán, hijo de El Chapo.

La titular de la institución federal informó que tras el reportaje del medio Pie de Nota, se supo la posible participación del FBI en la operación para extraer al líder del Cártel de Sinaloa de territorio mexicano.

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Godoy también afirmó que en agosto de 2024, personal de la FGR acudió a inspeccionar la aeronave en la que viajaron los dos presuntos líderes criminales.

Además, reveló que han solicitado en diversas ocasiones que Estados Unidos complemente la información a las autoridades mexicanas sobre el caso, las cuales se han realizado parcialmente.

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Al inicio de la conferencia, la fiscal recordó el antecedente de que Ovidio Guzmán se convirtió en colaborador de EEUU y se permitió el ingreso a territorio estadounidense de 17 familiares.

Este mismo miércoles por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que la Fiscalía General de la República (FGR) ampliaría la información sobre el caso de Ismael “El Mayo” Zambada, quien fue detenido por Estados Unidos el 24 de julio de 2024.

La Fiscal general de la republica fue la encargada de dar a conocer la información. Crédito: FGR
La Fiscal general de la republica fue la encargada de dar a conocer la información. Crédito: FGR

La presidenta explicó que, tras la publicación de una investigación del periodista Luis Chaparro y después de que el FBI exhibiera la aeronave donde se trasladó al narcotraficante desde Sinaloa hasta la frontera, el gobierno mexicano solicitó una consulta a la embajada de Estados Unidos, “más que una nota diplomática”.

Información en desarrollo...

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