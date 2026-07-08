Admisiones en colegios públicos de Bogotá para 2027: sin exámenes ni pagos, así será la nueva asignación de cupos escolares

El proceso de matrículas 2027 en los colegios públicos de Bogotá cubre desde prejardín hasta educación media y educación de adultos - crédito Secretaría de Educación

La Secretaría de Educación de Bogotá definió el proceso de matrículas para el año lectivo 2027 en los colegios públicos de la capital y abrió la participación a ciudadanía con la publicación del borrador de resolución y la habilitación de la recepción de comentarios hasta el 22 de julio.

Este procedimiento, que cubre desde prejardín hasta educación media y de adultos, busca asegurar el acceso inclusivo y gratuito a la educación oficial, superando barreras de ingreso y garantizando la permanencia escolar de todos los niños, jóvenes y adultos de la ciudad.

El proceso de matrícula escolar es un conjunto de acciones y procedimientos coordinados por la Secretaría de Educación Distrital (SED), las Direcciones Locales y los colegios oficiales, que aseguran la asignación, formalización de cupos y actualización de datos para la vigencia 2027.

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De acuerdo con la entidad, la meta es que cada estudiante ingrese, permanezca y culmine su ciclo educativo, independientemente de su nacionalidad, condición socioeconómica, discapacidad, etnia o situación de vulnerabilidad.

La matrícula escolar en Bogotá busca garantizar el acceso, la permanencia y la culminación del ciclo educativo sin discriminación por nacionalidad, discapacidad o vulnerabilidad - crédito Alcaldía de Bogotá

Principios rectores y grupos beneficiados

El proceso parte de los principios de gratuidad, equidad e inclusión, conforme a la ley. Ningún colegio podrá exigir pagos, cuotas, aportes ni documentos que limiten el acceso o la permanencia, y se elimina la exigencia de exámenes de ingreso o pruebas de admisión. El sistema acoge a todas las poblaciones: estudiantes regulares, personas con discapacidad, víctimas, migrantes, grupos étnicos, embarazadas, adultos y jóvenes en modelos flexibles, desde prejardín hasta Clei (educación de adultos).

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Fases del proceso de matrícula

Planeación

Cada colegio proyecta la cantidad de cupos disponibles por grado, jornada y modalidad, según su capacidad física y pedagógica. Esta información alimenta el sistema centralizado para la asignación equitativa de cupos.

Solicitud de cupos

Las familias, acudientes o los propios estudiantes (mayores de edad) deben realizar la solicitud preferiblemente de manera virtual a través del portal de la SED. También se habilitan canales presenciales para quienes carecen de acceso digital. Para preescolar, la edad se calcula al 31 de marzo de 2027. Es obligatorio diligenciar correctamente el formulario con los datos personales, documentos y elección del colegio de preferencia.

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Los colegios públicos de Bogotá no podrán exigir pagos, cuotas, aportes, documentos restrictivos ni exámenes de ingreso en el proceso de matrícula 2027 - crédito Alcaldía de Bogotá

Se prioriza a estudiantes con discapacidad, en condición de pobreza, migrantes, víctimas del conflicto, etnias, hermanos de estudiantes ya matriculados y otras condiciones especiales.

Asignación y formalización

La asignación de cupos se realiza en orden de solicitud y según criterios de priorización. Si el colegio elegido no tiene cupo, se asigna el más cercano disponible. Tras la preasignación, la familia debe aceptar el cupo y cargar (o presentar) los documentos requeridos: registro civil, identificación del estudiante y acudiente, certificados de estudios previos (si aplica) y documentos especiales según el caso.

Si la familia no cuenta con todos los documentos, el colegio debe formalizar la matrícula y dar un plazo para completar la documentación. En ningún caso puede negarse el cupo por falta de papeles.

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Inclusión, flexibilidad y acompañamiento

El proceso garantiza que nadie sea excluido por no tener documentos colombianos; migrantes pueden matricularse con un número especial y luego regularizar su situación. Para poblaciones vulnerables se asignan apoyos y acompañamiento, y se promueven estrategias de alerta temprana y reincorporación en caso de deserción escolar.

La solicitud de cupos para la matrícula 2027 se hará preferiblemente en el portal de la SED y tendrá atención presencial para familias sin acceso digital - crédito Alcaldía de Bogotá

La actualización de datos es anual y obligatoria para mantener la matrícula. Los colegios mantienen actualizados los sistemas Simat y Simpade, que permiten el seguimiento de la permanencia y la atención de riesgos de deserción.

Traslados y atención a novedades

El sistema prevé traslados por mudanza, reunificación familiar, razones de seguridad o fuerza mayor, siempre sujetos a disponibilidad de cupo y siguiendo los procedimientos establecidos, tanto virtuales como presenciales.

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Participación y responsabilidades

La familia debe solicitar el cupo, cargar información veraz y participar en el proceso escolar. Los colegios cumplen con la asignación y acompañamiento, sin imponer barreras. Las Direcciones Locales apoyan a las familias y resuelven novedades, mientras que la SED establece lineamientos, cronogramas, campañas de información y canales de quejas.

Cronograma y canales oficiales

La campaña de matrícula inicia en agosto de 2026, con solicitudes entre agosto y diciembre; la formalización se extiende hasta enero de 2027 y la organización final de grupos hasta el 31 de marzo de 2027. El proceso es gratuito, directo y sin intermediarios.

La asignación de cupos en Bogotá prioriza a estudiantes con discapacidad, en pobreza, migrantes, víctimas del conflicto, grupos étnicos y hermanos de alumnos matriculados - crédito Colprensa

La Secretaría invita a la ciudadanía a consultar el borrador de la resolución y enviar aportes al correo cobertura@educacionbogota.gov.co hasta el 22 de julio. Esta participación es clave para asegurar que el proceso de matrícula 2027 responda a las necesidades reales y fortalezca el derecho a la educación para todos los habitantes de Bogotá.

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