La Policía Federal allanó la casa de Jair Bolsonaro en Brasilia para buscar armas no entregadas

La justicia evaluó revocar el beneficio de prisión domiciliaria por la falta de entrega de dos armas (REUTERS/Diego Herculano)

La Policía Federal de Brasil ingresó este miércoles a la residencia de Jair Bolsonaro, en Brasilia, para buscar armas, municiones y documentación, en cumplimiento de una orden del Supremo Tribunal Federal.

El registro, que se extendió poco más de una hora, terminó sin hallazgos de armas, municiones ni documentación relevante. “Acabo de salir de la residencia de (Bolsonaro) después de presenciar otro registro e incautación por parte de la policía federal. No se encontró nada”, dijo el abogado João Henrique Nascimento de Freitas.

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El operativo se realizó después de que surgieran discrepancias entre el número de armas registradas a nombre del expresidente y las que efectivamente entregó a las autoridades, lo que llevó al juez Alexandre de Moraes a ordenar el registro con el objetivo de confiscar cualquier arma que aún estuviera en posesión del exmandatario.

La medida se adoptó tras semanas de tensión en torno al arsenal de Bolsonaro, quien permanece bajo arresto domiciliario mientras cumple una condena de 27 años por intento de golpe de Estado tras su derrota electoral en 2022.

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El tribunal había concedido el beneficio de prisión domiciliaria en marzo por razones de salud, pero la entrega incompleta de sus armas abrió dudas sobre la continuidad de esa medida. Alertado por la diferencia entre las armas declaradas y las que se pusieron a disposición, el juez Moraes instruyó la inspección en la vivienda del expresidente.

El registro en la vivienda no arrojó hallazgos de armas ni documentación relevante (Reuters)

Una de sus armas, una pistola Glock calibre 9 milímetros, fue incautada durante un retén policial a mediados de junio, cuando estaba bajo control de un militar de la seguridad de Bolsonaro.

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La otra, una escopeta calibre 12, según los abogados, no estaba en poder del Ejército, sino bajo custodia de una empresa importadora en Río Grande del Sur. Por ese motivo, solicitaron al juez que esa compañía formalice la situación y, si corresponde, coordine su entrega a la Policía Federal.

Las condiciones impuestas por el Supremo Tribunal Federal exigían que Bolsonaro entregara todas sus armas en un plazo de 48 horas. Al confirmarse que dos seguían sin aparecer, la Corte evaluó la posibilidad de revocar el arresto domiciliario.

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Por otro lado, los hijos de Jair Bolsonaro también enfrentan complicaciones judiciales en distintos frentes. Eduardo Bolsonaro, que reside en Estados Unidos, fue condenado en Brasil a cuatro años de prisión por realizar actividades de cabildeo en favor de su padre.

Por su parte, Flávio Bolsonaro, senador y precandidato presidencial, quedó bajo investigación por calumnias contra el presidente Lula tras publicar en redes sociales: “Lula será delatado. Se acabó el Foro de São Paulo: tráfico internacional de drogas y armas, lavado de dinero, apoyo a terroristas y dictaduras, elecciones fraudulentas...”. El fiscal general Paulo Gonet solicitó que Flávio comparezca ante la Policía Federal para ofrecerle la posibilidad de retractarse y, así, evitar una condena.

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Flávio y Eduardo tambien tuvieron problemas con la justicia (Reuters)

Flávio también admitió públicamente en mayo que se reunió con el banquero Daniel Vorcaro, implicado en presuntos sobornos y fraude financiero tras el colapso del Banco Master. Durante una conferencia de prensa, el senador explicó:

“Sí fui a reunirme con él para poner fin al asunto”, y agregó: “Si me hubiera dicho que la situación era tan grave como era, habría buscado otro inversor mucho antes”. El encuentro se realizó a finales de 2025, según el propio Flávio, quien aseguró que decidió interrumpir cualquier vínculo tras conocer la gravedad de las acusaciones contra el financista.

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(Con información de AP y Europa Press )