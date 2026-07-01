Jota Pe Hernández se despachó contra el ministro de Defensa por su incursión en política: “Nos encargaremos de recordar su ‘congelada’ gestión”

El senador Jota Pe Hernández arremetió contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, por cuenta de lo que serían las aspiraciones política del hoy ministro de Defensa - crédito @SenadoGovCo - REUTERS

Con un comentario en sus redes sociales, el senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, más conocido como Jota Pe Hernández, lanzó duras críticas contra el ministro de Defensa, el general (r) Pedro Arnulfo Sánchez, que según versiones periodísticas evaluaría una posible candidatura a la Gobernación de Boyacá en las elecciones que se llevarán a cabo en octubre de 2027, con miras al periodo 2028-2031.

En su perfil de X, el aún senador de la Alianza Verde no dejó pasar el revuelo que causaron estas informaciones y apuntó hacia el titular de la cartera, al que le restan 37 días en el cargo. “Nos encargaremos de recordar su pésima y congelada gestión como ministro”, destacó el congresista, haciendo mención del escándalo del supuesto cese de operaciones para favorecer estructuras criminales, como el Clan del Golfo y las disidencias.

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El pronunciamiento del senador santandereano se conoció luego de que hiciera carrera en el espectro político que el actual jefe del ministerio de Defensa buscaría postularse a la administración departamental, en lo que sería una alianza de sectores políticos regionales. Aunque Sánchez, que dejó la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) el 20 de febrero de 2025, no se ha pronunciado, la información ha generado revuelo.

Con este mensaje en X, el senadora Jota Pe Hernández reaccionó a la posible campaña a la gobernación de Boyacá del ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez - crédito @JotaPeHernandez/X

¿Será Pedro Sánchez candidato a la gobernación de Boyacá?

Según informó Noticias RCN, el exalto oficial que funge como ministro de Defensa estaría considerando dejar su cargo en el gabinete para participar en la contienda electoral regional. El ministro, cercano a círculos del Pacto Histórico y al equipo político del presidente saliente, se encuentra entre los nombres que suenan con fuerza en el reacomodo político previo al cambio de gobierno previsto para el próximo 7 de agosto.

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Frente a esto, la reacción de Hernández fue contundente al referirse al posible salto electoral de Sánchez. “Que a los boyacenses no les meta los dedos a la boca vendiéndose como defensor de la seguridad y el orden”, advirtió el senador, que insistió en que la gestión del ministro en materia de seguridad no ha estado a la altura de las necesidades del país y que esa percepción será recordada durante el proceso electoral.

El general (r) Pedro Sánchez fue el que lideró la operación de rescate de los hermanos Mucutuy, en mayo y junio de 2023, que se llevó a cabo con éxito - crédito Luis Jaime Acosta/REUTERS

De hecho, el congresista adelantó cuál podría ser, según él, el partido que avale la candidatura del general (r) Sánchez, teniendo en cuenta que hace parte del primer Gobierno de izquierda de la historia. “Pedro Sánchez puede ir pidiéndole el aval al Pacto Histórico y al equipo petrista de Boyacá”, lanzó Hernández, que también habría hecho mención del actual mandatario, Carlos Amaya, conocido aliado de Petro en la región.

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Y es que mientras se define el futuro del gabinete presidencial, los actuales ministros buscan alternativas. Por su parte, Diana Marcela Morales, titular de Industria y Comercio, fue preseleccionada como aspirante a la dirección administrativa de la Cámara de Representantes; en medio de una etapa de transición, en la que las apuestas políticas definirán el rumbo tanto del gobierno entrante como de quienes dejarán sus cargos.

Tras acompañar al presidente Gustavo Petro como ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo aspiraría a la Gobernación del Tolima - crédito Colprensa

De la misma manera, se ha empezado a especular con la intención del hoy ministro del Interior, Armando Benedetti, de aspirar a la alcaldía de Barranquilla, en reemplazo del actual burgomaestre, Alejandro Char Chaljub, que cumpliría su mandato el 31 de diciembre de 2027, siendo este su tercer periodo en este cargo. A él se suma el de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que aspiraría a la gobernación del Tolima.

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Es oportuno destacar que la figura de Pedro Sánchez ha estado bajo la lupa debido a su desempeño en la cartera de Defensa. Las críticas no solo provienen de la oposición política, sino también de sectores ciudadanos que han cuestionado la capacidad de respuesta del Gobierno frente a temas de seguridad y orden público en varias regiones del país, en un momento en el que el país continúa exigiendo resultados.