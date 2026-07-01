EN VIVO | Clima en CDMX y el resto de México hoy miércoles 1 de julio: las lluvias no darán tregua en estos estados

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La Selección Mexicana vence con autoridad a Ecuador y el anfitrión ya espera a rival para disputar los octavos de final Javier Aguirre supo aprovechar la localía en el Estadio Ciudad de México para competir ante “La Tricolor” que fue vencida por dos goles