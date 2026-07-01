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EN VIVO | Clima en CDMX y el resto de México hoy miércoles 1 de julio: las lluvias no darán tregua en estos estados

Sigue en tiempo real las actualizaciones del pronóstico del clima en los distintos estados de la República Mexicana

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06:05 hsHoy

Pronóstico de lluvias para el 1 de julio de 2026

  • Chihuahua (sur y suroeste)
  • Durango (oeste y noroeste)
  • Sinaloa (norte, centro y este)
  • Jalisco (sur y sureste)
  • Colima
  • Michoacán (oeste y noreste)
  • Guanajuato (este)
  • Querétaro (suroeste)
  • Oaxaca (noroeste)
  • Chiapas (noroeste)
  • Veracruz (sur)
  • Tabasco (oeste)

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

  • Nayarit (norte y este)
  • Zacatecas (sur y suroeste)
  • Aguascalientes
  • Hidalgo (este y suroeste)
  • Puebla (norte, este y sureste)
  • Tlaxcala
  • Estado de México (norte, centro y oeste)
  • Ciudad de México
  • Morelos
  • Guerrero (norte, centro y este)
  • Campeche (norte y suroeste)
  • Yucatán (centro, sur y suroeste)
  • Quintana Roo (oeste)

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
06:01 hsHoy

Clima en México: temperatura y probabilidad de lluvia para Santiago Ixcuintla este 1 de julio

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué atuendo salir este 1 de julio, aquí está la predicción del tiempo para las próximas horas en Santiago Ixcuintla.

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