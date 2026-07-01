EN VIVO | Clima en CDMX y el resto de México hoy miércoles 1 de julio: las lluvias no darán tregua en estos estados

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Pronóstico de lluvias para el 1 de julio de 2026
- Chihuahua (sur y suroeste)
- Durango (oeste y noroeste)
- Sinaloa (norte, centro y este)
- Jalisco (sur y sureste)
- Colima
- Michoacán (oeste y noreste)
- Guanajuato (este)
- Querétaro (suroeste)
- Oaxaca (noroeste)
- Chiapas (noroeste)
- Veracruz (sur)
- Tabasco (oeste)
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Nayarit (norte y este)
- Zacatecas (sur y suroeste)
- Aguascalientes
- Hidalgo (este y suroeste)
- Puebla (norte, este y sureste)
- Tlaxcala
- Estado de México (norte, centro y oeste)
- Ciudad de México
- Morelos
- Guerrero (norte, centro y este)
- Campeche (norte y suroeste)
- Yucatán (centro, sur y suroeste)
- Quintana Roo (oeste)
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
06:01 hsHoy
¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué atuendo salir este 1 de julio, aquí está la predicción del tiempo para las próximas horas en Santiago Ixcuintla.