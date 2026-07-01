México

Morena muestra respaldo a Sheinbaum tras negativa de EEUU para renovar T-MEC por 16 años

Marcelo Ebrard confirmó la decisión que tomó la administración de Donald Trump sobre el acuerdo comercial con México y Canadá

Guardar
Google icon
Donald Trump a la izquierda y Claudia Sheinbaum a la derecha, con un logo de Morena en un círculo central y banderas de Estados Unidos y México de fondo.
La administración de Donald Trump rechazó la renovación por 16 años del T-MEC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este 1 de julio la relación comercial entre México, Canadá y Estados Unidos ha tomado otro rumbo tras la decisión de la administración de Donald Trump, quien decidió no renovar el tratado por 16 años y entrar en una fase de revisión anual hasta 2036.

Morena afirma que México ofrece certidumbre comercial

Ante el nuevo panorama comercial, Morena salió a respaldar la conducción de los representantes del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, señalando claridad y certidumbre:

PUBLICIDAD

El tratado continúa vigente y nuestra integración comercial no está en riesgo de interrupción. Lo que está en curso es una ruta institucional para atender temas específicos con seriedad y visión de largo plazo”.

El partido que llevó a la presidencia a Sheinbaum en 2024, afirma que México mantiene “cifras récord de Inversión Extranjera Directa”, lo que confirmaría la confianza a nivel internacional sobre la economía en el país, entre los ejes de certidumbre se encuentran:

PUBLICIDAD

  • Jurídica
  • Capacidad productiva
  • Política económica responsable

“México negocia desde una posición de dignidad porque es fuerte hacia adentro. Somos una nación siempre abierta a la cooperación y al entendimiento comercial”, destaca el partido guinda a través de un comunicado.

T-MEC.
T-MEC.

Discurso de la oposición abona a la incertidumbre

Ante declaraciones como las del senador Ricardo Anaya, quien calificó como una “pésima noticia” la revisión anual por diez años del tratado comercial, el partido guinda aseguró que la opinión de la oposición solo contribuye a las “narrativas de incertidumbre en contra de nuestra nación, la defensa de nuestra soberanía no admite regateos”.

Morena aseguró que es tiempo de que los políticos en México se muestren en “unidad”, respaldando las decisiones del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya que el único interés debe ser “el bienestar del pueblo”.

Estados Unidos no firma renovación de tratado comercial por 16 años

A través de un breve comunicado el representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, dio a conocer su país “no acordó renovar el T-MEC en su forma actual. Como resultado, el T-MEC no se renueva”.

Este 1 de julio de 2026 el acuerdo comercial cumple 6 años, por ende, este día se realizó la reunión que llevaría a una posible renovación de 16 años, sin embargo, Donald Trump y funcionarios de su administración ya habían adelantado su postura, advirtiendo una posible retirada, algo que se prolongará por las cláusulas previstas.

Estados Unidos continuará dialogando con México y Canadá para abordar las deficiencias del Acuerdo y los déficits comerciales con estos países. Sin embargo, el Acuerdo sigue vigente en tanto se resuelvan estas cuestiones o hasta su terminación”, precisa la administración estadounidense.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informa este miércoles que Washington descarta una ampliación por 16 años y que el acuerdo se evaluará cada año durante la próxima década, tras una reunión virtual trilateral

La próxima fecha para que los representantes de México y Estados Unidos se reúnan será el 20 de julio, “para una tercera ronda de negociaciones bilaterales relacionadas con la revisión conjunta del T-MEC”.

Cabe destacar que, la decisión de Estados Unidos no extingue el acuerdo comercial con México y Canadá, sino que entrará en una fase de revisiones anuales, lo que significa que podrían acordar la firma que postergue el tratado por 16 años más.

“Entonces se va a entrar a un proceso donde las revisiones son anuales durante la vigencia del tratado, es hasta 2036. Entonces, esto fue lo que se nos comunicó, que vamos a seguir ese camino, el segundo camino”, comentó este miércoles el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Temas Relacionados

T-MECClaudia SheinbaumEstados UnidosAcuerdo ComercialMorenaMéxicoCanadáPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¡El hobbit más mexicano! Elijah Wood festeja victoria de México sobre Ecuador en el Mundial 2026

El actor se sumó a la euforia por el triunfo del Tri y su avance a octavos de final

¡El hobbit más mexicano! Elijah Wood festeja victoria de México sobre Ecuador en el Mundial 2026

Estados Unidos vs Bosnia EN VIVO: sigue el minuto a minuto del partido de 16vos de Final del Mundial 2026

Las Barras y las Estrellas enfrentan a los Lirios de Oro en el estadio Bahía de San Francisco por un boleto a la siguiente ronda del campeonato

Estados Unidos vs Bosnia EN VIVO: sigue el minuto a minuto del partido de 16vos de Final del Mundial 2026

La Casa de los Famosos México 4: Alex Bisogno suena como participante tras pelea con Pati Chapoy, y el estreno se retrasa para evitar la final del Mundial

La empresa aparta los días posteriores a la final de fútbol y lanza su apuesta de entretenimiento hasta este 26 de julio con emisión nocturna y acceso continuo en plataforma

La Casa de los Famosos México 4: Alex Bisogno suena como participante tras pelea con Pati Chapoy, y el estreno se retrasa para evitar la final del Mundial

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 1 de julio: 4 muertos en los festejos del partido México vs Ecuador en CDMX

Sigue en vivo las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos que ocurren en el país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 1 de julio: 4 muertos en los festejos del partido México vs Ecuador en CDMX

Nueva carta atribuida a “El Chapo Guzmán” llega al tribunal de Brooklyn mientras crecen las dudas sobre su autoría

El sobre en que arribó la misiva tiene sello postal de Misisipi, no de Colorado, donde el narcotraficante permanece recluido en estricto aislamiento

Nueva carta atribuida a “El Chapo Guzmán” llega al tribunal de Brooklyn mientras crecen las dudas sobre su autoría
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 1 de julio: 4 muertos en los festejos del partido México vs Ecuador en CDMX

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 1 de julio: 4 muertos en los festejos del partido México vs Ecuador en CDMX

Nueva carta atribuida a “El Chapo Guzmán” llega al tribunal de Brooklyn mientras crecen las dudas sobre su autoría

Vinculan a proceso al “Sierra 1” y a su pareja: permanecerán en penal de alto impacto en Michoacán

Presuntos integrantes del CJNG atacan a balazos a policías de Tingüindín, Michoacán; el octavo ataque en año y medio

De contador a operador del cartel: la trayectoria del hombre que estructuró el negocio de combustible del CJNG

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 4: Alex Bisogno suena como participante tras pelea con Pati Chapoy, y el estreno se retrasa para evitar la final del Mundial

La Casa de los Famosos México 4: Alex Bisogno suena como participante tras pelea con Pati Chapoy, y el estreno se retrasa para evitar la final del Mundial

Guillermo del Toro confirma reestreno de El Laberinto del Fauno por su aniversario 20

CD9 vs One Direction: la tendencia viral que hace referencia al próximo encuentro entre México e Inglaterra durante la Copa Mundial 2026

Muere Héctor Carrillo, periodista de “Todo Para La Mujer” y amigo de Maxine Woodside

Harry Styles celebra pase de Inglaterra a octavos del Mundial 2026 y mexicanas no perdonan: “No podrás contra Juan Ga”

DEPORTES

Estados Unidos vs Bosnia EN VIVO: sigue el minuto a minuto del partido de 16vos de Final del Mundial 2026

Estados Unidos vs Bosnia EN VIVO: sigue el minuto a minuto del partido de 16vos de Final del Mundial 2026

Estos son los jugadores de Inglaterra más peligrosos para México en octavos del Mundial 2026

Inglaterra regresa al Estadio Ciudad de México, 40 años después de la Mano de Dios

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy miércoles 1 de julio: cierre vehicular en avenida Juárez, aquí la alternativa

La vez que México venció a Inglaterra en el Estadio Ciudad de México previo al Mundial del 86