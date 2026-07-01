José Manuel Restrepo aseguró que la posesión de Abelardo de la Espriella será “austera”: “El país no está para fiestas”

Abelardo de la Espriella se posesionará en una guarnición militar para resaltar el trabajo de la fuerza pública - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, dio a conocer detalles sobre la posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella, que se llevará a cabo el 7 de agosto de 2026. En diálogo con la revista Semana, el exministro de Hacienda y Crédito Público aseguró que no está involucrado en la organización de la ceremonia, pero aclaró que se hará según las condiciones establecidas por el mandatario entrante.

Eso quiere decir que la posesión presidencial se realizará en una guarnición militar y no ante el Congreso de la República, como establece la Constitución Política de Colombia en el artículo 192: “El presidente de la República tomará posesión de su destino ante el Congreso, y prestará juramento en estos términos: “Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia”.

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Según el vicepresidente electo, la elección de una guarnición militar como escenario de posesión presidencial responde a un objetivo: que se haga un reconocimiento al trabajo de los uniformados de Colombia.

José Manuel Restrepo aseguró que la fuerza pública ha sido maltratada durante el Gobierno Petro - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA ScribNews

“Va a ser en una guarnición militar y va a ser una demostración sobre todo, y muy importante, de reconocimiento a los actores de la fuerza pública, porque el compromiso que tenemos para garantizar autoridad en nuestro país parte de la base de dignificar y reconocer a los actores de la fuerza pública”, detalló el ex jefe de cartera en la entrevista.

Según Restrepo, la realización de la posesión presidencial en una guarnición militar también tiene otro significado: el demostrar la importancia que tienen las autoridades para el Gobierno entrante, al considerar que durante la administración de Gustavo Petro fueron “maltratadas”. “A mí me parece que es un mensaje contundente y poderoso”, dijo.

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De igual manera, afirmó que para el desarrollo de la ceremonia no se contempla un gasto de recursos públicos exorbitante. Por el contrario, la inversión será “austera”, teniendo en cuenta la situación fiscal en la que se encuentra el país.

José Manuel Restrepo aseguró que el gasto de recursos públicos para la posesión de Abelardo de la Espriella no será alta - crédito Luisa González/Reuters

“Lo que sí está claro es que va a ser una posesión austera, porque yo creo que en este momento el país no está para fiestas, no está para shows mediáticos en posesiones como históricamente ha tenido este país. Tiene que ser una posesión sencilla, austera, en donde se logre el resultado final más importante que es el inicio de Gobierno de Abelardo de la Espriella como presidente de la República”, precisó.

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La viabilidad de la posesión del presidente electo en una guarnición militar

Pese a que la normativa vigente establece que el presidente electo debe posesionarse ante el Congreso de la República, Abelardo de la Espriella optó por una guarnición militar. Según el decano de la facultad de Derecho de la Universidad Libre de Bogotá, Kenneth Burbano Villamarín, se debe alegar una razón suficiente para cambiar el lugar de la ceremonia.

“Si no existe una situación excepcional de orden público ni un acuerdo formal de las cámaras para trasladar su sede, el presidente de la República debe posesionarse ante el Congreso en el Capitolio Nacional, que constituye su sede legal y constitucional de funcionamiento. En este caso, no resulta aplicable que lo que no está prohibido está permitido, pues los servidores públicos únicamente pueden ejercer las competencias y atribuciones expresamente señaladas en la Constitución y en la ley”, precisó.

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El decano de la facultad de Derecho de la Universidad Libre de Bogotá aseguró que el mensaje que enviará De la Espriella al posesionarse en una guarnición militar no será de unidad nacional - crédito @kennethburbanovillamarin/IG

Ahora bien, el abogado constitucionalista Hernán Olano explicó a la revista Cambio que un mandatario electo puede elegir otro lugar para posesionarse por motivos de seguridad. Insistió en que lo importante es que el Congreso esté reunido “válidamente” en el lugar en el que se realice el acto protocolario.

Burbano Villamarín, por su parte, indicó que también hay que tener en cuenta el mensaje que se envía a la ciudadanía con la elección del sitio de posesión. Desde su perspectiva, en este caso, se estaría dejando de lado a órganos clave del país, para ubicar a las autoridades en un punto central.

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“La realización de una posesión en una guarnición militar podría proyectar una imagen de la primacía de la fuerza pública sobre el poder civil, alterando el equilibrio institucional propio del Estado social y democrático de derecho. En lugar de transmitir un mensaje de unidad nacional y de colaboración armónica de las ramas y órganos del poder público, podría generar la percepción de una subordinación de las instituciones civiles a la autoridad militar”, detalló.