De balaceras a muertos por asfixia: los hechos violentos que enmarcaron las celebraciones por el triunfo de México ante Ecuador

En la Ciudad de México murieron tres personas por asfixia durante las celebraciones por el triunfo de la Selección Mexicana. (Imagen ilustrativa Infobae México- generada con IA)

El triunfo de México ante Ecuador en el marco del Mundial 2026 provocó decenas de celebraciones en el país ante el pase a octavos de la Selección Mexicana, pero los festejos no se vieron excluidos de la violencia.

El epicentro de las movilizaciones fue la Ciudad de México, específicamente la Avenida Paseo de la Reforma, donde más de 1 millón de personas se dieron cita en distintos puntos para observar la transmisión del partido y, ante el triunfo, festejar durante más de seis horas.

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3 muertos por asfixia, peleas y embestidas

Pese a la alegría, la gran concentración de personas provocó que 3 de ellas murieran por asfixia. De acuerdo con la Secretaría de Salud Pública de la capital, dos de las víctimas fueron un hombre de 44 años de edad y una mujer de 19 años, a quienes se les aplicaron maniobras avanzadas de reanimación que no dieron resultados favorables.

Su muerte ocurrió en la intersección de Hamburgo y Lancaster, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde ambos recibieron los primeros auxilios y maniobras de RCP.

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Más tarde, las autoridades reportaron la tercera muerte sobre la calle Berna, en la colonia Juárez de la misma demarcación. Se trató de una mujer de 48 años que fue atendida con maniobras de reanimación y trasladada a un hospital, pero fue en ese lugar donde se declaró su muerte también por asfixia.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Mexico v Ecuador - Fans gather in Mexico City - Mexico City, Mexico - June 30, 2026 A drone view shows Mexico fans gathering at the Angel de la Independencia before the match REUTERS/Armando Vega

Estas celebraciones también se vieron enmarcadas por diversas agresiones y peleas entre aficionados que se encontraban en los alrededores del Ángel de la Independencia.

Otro de los hechos violentos se registró en las calles de Amberes y Avenida Paseo de la Reforma, donde una embestida provocó que los vidrios de una cafetería colapsaran cuando decenas de personas intentaban desalojar la zona del Ángel.

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Ante los hechos, las personas ingresaron al sitio para refugiarse de los empujones y, de acuerdo con reportes, algunas personas terminaron con lesiones por cortes con los vidrios rotos y una más se desmayó.

Balacera en evento donde se transmitía el partido en Yautepec terminó con 3 muertos y 9 heridos

Otro hecho violento se registró durante una transmisión pública del partido de México vs Ecuador en el municipio de Yautepec, Morelos, cuando un grupo de sujetos armados irrumpió y provocó una balacera que dejó tres muertos y nueve heridos la noche de este martes.

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Video: Redes sociales

La agresión ocurrió en la cancha de usos múltiples del barrio de Rancho Nuevo, donde decenas de familias -incluidos menores de edad- seguían la transmisión en vivo del encuentro de la Selección Mexicana frente a la Selección Ecuatoriana.

Testigos refirieron que el ataque fue cometido por varios hombres armados que arribaron al sitio y dispararon contra los asistentes. Los lesionados fueron trasladados a hospitales de la región.

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De acuerdo con reportes, Sandra Fernández Gómez, identificada como aspirante de Morena a la alcaldía de Yautepec para las elecciones de 2027, habría resultado gravemente herida durante el ataque.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque armado habría tenido como objetivo a Sandra Fernández Gómez, identificada como aspirante de Morena a la presidencia municipal de Yautepec. (Facebook: Sandra Fernández)

La Fiscalía General del Estado de Morelos informó que entre las víctimas mortales se encontraban dos mujeres y un hombre, de los cuales dos fueron ubicados en el sitio y uno fue declarado muerto en el hospital.

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Entre las víctimas se encontraba Miguel Tijera, esposo de Sandra Fernández y quien también se habría desempeñado como colaborador del diputado federal por Morelos, Agustín Alonso, el mismo que confirmó la muerte del hombre.

Ataque a balazos a reportero de Chiapas que cubrió las celebraciones

Un tercer hecho se registró en el municipio de Cintalapa, en Chiapas, donde fue atacado a balazos el reportero Marcos Ramos, quien tras finalizar su cobertura de las celebraciones por el triunfo de México se dirigió a su domicilio.

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La agresión ocurrió cerca de la medianoche, cuando el reportero, propietario del portal de noticias “Real Cintalapa”, fue agredido por sujetos armados. Testigos recogidos por medios locales refirieron que Ramos recibió al menos cuatro disparos.

Transmisión realizada por el periodista durante las celebraciones del partido México vs Ecuador. Foto: Captura de pantalla / Facebook- Real Cintalapa

Ramos es conocido por cubrir nota roja en el municipio, por lo que la Fiscalía General del Estado de Chiapas detalló que las investigaciones de la agresión contemplan su labor periodística.

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Jorge Luis Llaven Abarca, fiscal del estado, informó que instruyó a un equipo especial de la Fiscalía de Investigaciones Estratégicas, elementos de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial y Peritos especializados para investigar los hechos y lograr su esclarecimiento.

Además, detalló que Ramos se encuentra recibiendo atención médica y se reporta estable. En tanto, dijo que le fueron otorgadas todas las medidas de seguridad para garantizar su integridad.

Un conductor atropelló a un grupo de personas en Hidalgo: al menos cinco resultaron heridas

Otro hecho violento se registró en la cona metropolitana de Pachuca, donde un grupo de personas resultaron heridas tras ser atropelladas en el municipio de Zempoala, Hidalgo, durante las celebraciones del triunfo de México.

De acuerdo con reportes, un grupo de vecinos de los fraccionamientos Viñedos y otras zonas aledañas se reunieron para celebrar, pero la euforia habría provocado molestias entre los habitantes.

Imagen ilustrativa. FOTO: JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN /CUARTOSCURO.COM

Fue un hombre quien embistió a la multitud y dejó alrededor de cinco personas lesionadas, lo que provocó que los asistentes a la celebración retuvieran al conductor, lo golpearan y causan daños a la unidad en la que viajaba.

Minutos después, elementos de seguridad llegaron al sitio, aseguraron al presunto responsable y lo pusieron a disposición de las autoridades para iniciar las investigaciones.

Guadalajara registró peleas y detenidos por disturbios

El centro de Guadalajara fue otro punto de reunión para celebrar el pase a octavos de la Selección Mexicana, donde se registraron peleas y hasta el lanzamiento de botellas y otros objetos entre los aficionados.

Una agresión ocurrida en el Parque de la Revolución, ubicado en la Avenida Juárez y la Calzada del Federalismo, dejó como saldo una persona herida a causa de un arma punzocortante y la detención de los implicados en la riña.

Foto: SSP Jalisco

Las autoridades informaron que el saldo final de detenidos fue de 20 personas, de las cuales 11 fueron por falta administrativa, 7 por daño a las cosas y 2 por lesiones.

En inmediaciones del Fan Festival localizado en el Centro Histórico de Guadalajara se reportó la detención de 15 personas: seis por faltas administrativas y nueve por delitos diversos, entre ellos dos por agredir a policías.

Aficionados usan extintor para celebrar gol de México en sala de cine en Sonora: los evacuaron por seguridad

Durante una transmisión en vivo del partido, realizada en una sala de cine en Ciudad Obregón, Sonora, culminó con el desalojo de los asistentes luego de que algunos de ellos accionaron un extintor dentro del recinto.

Foto: Captura de pantalla / Redes sociales

De acuerdo con reportes, tras la anotación de la Selección Mexicana fue que algunos de los aficionados utilizaron un extintor para celebrar, lo que provocó que el polvo se dispersara rápidamente por toda la sala. Ante la dispersión del material, los aficionados evacuaron el lugar para evitar daños a la salud.

Los hechos de violencia se hicieron presentes durante las celebraciones del triunfo de México ante Ecuador, y se espera que, como hasta ahora, la cifra de personas aumente en el partido de este domingo.