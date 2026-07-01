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El expríncipe Andrés se salta su exilio y reaparece en un evento público junto a su hermano Eduardo: deja a un lado su polémica con Epstein por su cuñada

El hermano de Carlos III ha asistido a las pruebas hípicas de conducción de carruajes de Sandringham, su primera aparición pública desde su deteneción

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El expríncipe Andrés con su hermano, el príncipe Eduardo (Grosby)
El expríncipe Andrés con su hermano, el príncipe Eduardo (Grosby)

El expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor ha reaparecido en Sandringham junto a Eduardo de Inglaterra en su primera salida pública desde su traslado a la finca real de Norfolk, una imagen que vuelve a poner en cuestión el aislamiento con el que la Corona británica ha intentado separar al antiguo duque de York de la vida pública tras el escándalo por su relación con Jeffrey Epstein.

Según The Sun, el hermano de Carlos III ha asistido el domingo por la mañana a las pruebas hípicas de conducción de carruajes de Sandringham para seguir la participación de Sofía, duquesa de Edimburgo y su cuñada. El exduque de York se ha marchado justo después del final de la prueba y ha sido visto al volante de su Land Rover Defender al salir del recinto.

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La publicación sitúa esta reaparición en un momento especialmente delicado para la Casa Real británica. La aparición de Andrés de Inglaterra en un acto público celebrado en una finca real y en presencia de uno de los miembros mejor valorados de la familia, proyecta una cercanía familiar que puede interpretarse como un deshielo de su marginación institucional.

Las autoridades de Reino Unido han detenido este jueves al expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor en su casa de Sandringham, en el marco de las investigaciones por sus lazos con el fallecido empresario y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. (Fuente: Royal Family/Netflix)

El regreso del expríncipe Andrés

El antiguo príncipe, apartado de toda representación oficial y despojado de sus títulos militares y oficiales, apenas había sido visto en público desde su arresto del 19 de febrero. The Sun relata que Andrés llegó con discreción al recinto e intentó pasar desapercibido, aunque acabó mezclándose con el público para seguir la competición. Eduardo también presenció la prueba desde un lateral y abandonó el lugar poco después que su hermano.

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Sofía, duquesa de Edimburgo, vistió una chaqueta larga color crema, una falda azul marino con flores y sombrero de paja. Permaneció en el evento durante la tarde y después entregó los premios a los ganadores. Este acercamiento podría deberse a que Sofía y Eduardo habrían estado alojándose en Wood Farm, cerca de la vivienda de Andrés, mientras se celebraba la competición de tres días. Su hija, Lady Louise Windsor, estudiante de la Universidad de St Andrews y participante en anteriores ediciones, no acudió el domingo.

El exduque de York se mudó el 2 de febrero de Royal Lodge, en Windsor, a Wood Farm mientras se acometían obras de renovación en Marsh Farm, la residencia en Wolferton donde vive ahora dentro de la finca de Sandringham. Desde ese cambio de domicilio, sus apariciones públicas han sido muy escasas y mucho menos se ha mostrado en un evento como este.

El príncipe Eduardo y Sofía, la duquesa de Edimburgo, salen luego de la ceremonia de coronación del rey Carlos III, en Londres, el sábado 6 de mayo de 2023. (AP Foto/Kin Cheung)
El príncipe Eduardo y Sofía, la duquesa de Edimburgo, salen luego de la ceremonia de coronación del rey Carlos III, en Londres, el sábado 6 de mayo de 2023. (AP Foto/Kin Cheung)

El acercamiento de la Corona con el expríncipe Andrés

La reaparición llega después de que, durante la pasada Semana Santa, Eduardo visitara a su hermano en Sandringham y de que también trascendiera el contacto de la princesa Ana con él. Esos movimientos apuntan a que el distanciamiento de la monarquía respecto a Andrés se mantiene en el terreno institucional, pero no rompe los vínculos familiares. Sin embargo, Carlos III sí parece haber construido un muro con él por su posición como rey.

El expríncipe Andrés fue detenido bajo sospecha de conducta impropia en cargo público, interrogado con cautela y posteriormente puesto en libertad mientras continúa la investigación. Detectives de Thames Valley Police estudian además acusaciones de conducta sexual inapropiada dentro de ese mismo caso.

El expríncipe Andrés acaparó todas las portadas con su detención (Europa Press)
El expríncipe Andrés acaparó todas las portadas con su detención (Europa Press)

El hermano de Carlos III fue representante especial del Reino Unido para comercio e inversión internacional entre 2001 y 2011, cargo que dejó en medio de la controversia por su amistad con Jeffrey Epstein. El hijo de Isabel II ha negado cualquier irregularidad relacionada con sus vínculos con el financiero, condenado por delitos sexuales.

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