Así queda el pico y placa en Bogotá para julio del 2026: consulte qué días puede circular y evite multas

La Secretaría Distrital de Movilidad mantendrá durante todo julio de 2026 el esquema de pico y placa para vehículos particulares en Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá

La Secretaría Distrital de Movilidad confirmó que durante todo julio de 2026 continuará vigente el esquema de pico y placa para vehículos particulares en Bogotá.

La restricción se aplicará de lunes a viernes, entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m., con la misma rotación por paridad del día que ha operado en los últimos meses.

De acuerdo con la entidad, en los días impares podrán circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5, mientras que en los días pares podrán hacerlo los automotores cuyas placas finalicen en 6, 7, 8, 9 y 0. Los sábados y domingos no habrá restricción para particulares.

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Las autoridades recordaron que incumplir la medida representa una multa de 633.232 pesos, correspondiente a la infracción C14 del Código Nacional de Tránsito para 2026, además de la inmovilización del vehículo.

Asi se dividirá el pico y placa en Bogotá

Semana del 1 al 5 de julio

Miércoles 1 de julio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Jueves 2 de julio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Viernes 3 de julio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Sábado 4 de julio: no aplica la medida de pico y placa.

Domingo 5 de julio: no aplica la medida de pico y placa.

Semana del 6 al 12 de julio

La restricción aplica de lunes a viernes entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m., mientras que los fines de semana no hay pico y placa para particulares - crédito Colprensa

Lunes 6 de julio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Martes 7 de julio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Miércoles 8 de julio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Jueves 9 de julio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Viernes 10 de julio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Sábado 11 de julio: no aplica la medida de pico y placa.

Domingo 12 de julio: no aplica la medida de pico y placa.

Semana del 13 al 19 de julio

Lunes 13 de julio (festivo): aplica el pico y placa regional para el ingreso a Bogotá.

Martes 14 de julio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Miércoles 15 de julio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Jueves 16 de julio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Viernes 17 de julio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Sábado 18 de julio: no aplica la medida de pico y placa.

Domingo 19 de julio: no aplica la medida de pico y placa.

Los lunes festivos 13 y 20 de julio no operará el esquema habitual, sino el pico y placa regional para el ingreso a Bogotá - crédito Secretaría de Movilidad

Semana del 20 al 26 de julio

Lunes 20 de julio (festivo): aplica el pico y placa regional para el ingreso a Bogotá.

Martes 21 de julio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Miércoles 22 de julio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Jueves 23 de julio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Viernes 24 de julio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Sábado 25 de julio: no aplica la medida de pico y placa.

Domingo 26 de julio: no aplica la medida de pico y placa.

Incumplir la medida de pico y placa en Bogotá puede generar una multa de $633.232, además de la inmovilización del vehículo - crédito Johan Largo/Infobae

Semana del 27 al 31 de julio

Lunes 27 de julio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Martes 28 de julio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Miércoles 29 de julio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Jueves 30 de julio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Viernes 31 de julio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.