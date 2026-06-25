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Chile: avanza en el Congreso el Plan de Reconstrucción del Gobierno de Kast

La propuesta fue aprobada en general en el Senado con 26 votos a favor, 23 en contra y una abstención y ahora volverá a la Comisión de Hacienda para su discusión en particular

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Chile: avanza en el Congreso el Plan de Reconstrucción del Gobierno de Kast
La también llamada “Ley Miscelánea” agrupa más de 40 medidas tendientes a reedificar viviendas afectadas por incendios, reactivar la economía, generar empleo y acelerar la famosa "permisología" ambiental.

Con 26 votos a favor, 23 en contra y una abstención -de Pedro Araya (PPD)-, este miércoles el Senado chileno aprobó en general el segundo trámite legislativo del Plan de Reconstrucción Nacional con que el gobierno de José Antonio Kast espera anotar su primera gran victoria legislativa.

Cabe recordar que la también llamada “Ley Miscelánea” agrupa más de 40 medidas tendientes a reedificar 4.000 viviendas afectadas por incendios y reactivar la economía mediante incentivos tributarios, la generación de empleo y la aceleración de permisos medioambientales.

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Empero, la iniciativa es resistida por la oposición, desde donde acusan que favorece a las grandes empresas mediante rebajas de impuestos, mientras reduce el financiamiento para gasto social, salud y educación.

Así, la propuesta volverá ahora a la Comisión de Hacienda para continuar su discusión en particular, y después será revisado por las comisiones de Trabajo y Medio Ambiente, instancias en que los senadores podrán presentar indicaciones y proponer modificaciones antes de que el texto regrese a la Sala.

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El objetivo del Gobierno es mantener la suma urgencia para despachar la iniciativa durante el mes de julio. Sin embargo, el Ejecutivo está obligado a negociar posibles cambios propuestos por la oposición para asegurar su aprobación definitiva, puesto que ahora cada norma discutida deberá reunir los respaldos necesarios para ser aprobada.

José Antonio Kast de cabello gris habla en un podio con el escudo de Chile. Está flanqueado por varias personas, una mujer a la izquierda, un hombre con pin de Chile a la derecha
El presidente José Antonio Kast celebró la noticia pero recordó que la ley aún no está aprobada.

Presidente Kast: “Todo el mundo mira lo que hace Chile”

Por la tarde, en medio de su visita a la comuna de Lautaro, en la región de La Araucanía, el presidente José Antonio Kast celebró la noticia, pero recordó que aún queda camino por recorrer.

“La ley, como ustedes saben, no está aprobada. Ya se aprobó por parte de la Cámara de Diputados, pasó al Senado, se hizo una discusión en la Comisión de Hacienda y pasó a la Sala para que se apruebe la idea de legislar”, recordó el mandatario, según consignó BioBíoChile.

De acuerdo al mandatario, “ahora vendrá el debate artículo por artículo. Y ahí vendrán las propuestas y los planteamientos que harán los parlamentarios, que es razonable, y nosotros iremos viendo en qué línea podemos seguir avanzando para garantizar el desarrollo y el progreso de Chile”.

De paso, Kast recalcó la importancia de aprobar el Plan de Reconstrucción propuesto por su gobierno, puesto que, según aseguró, "desde todo el mundo están mirando lo que hace Chile. Porque Chile ha sido faro a nivel mundial y volverá a ser líder a nivel latinoamericano y a nivel mundial si hacemos las cosas bien”.

Al cierre, el mandatario le dio las gracias “a cada uno de los ministros y subsecretarios que trabajaron incansablemente para que esto fuera realidad, y agradecerle profundamente a los senadores que permitieron que esto hoy día empiece a discutirse artículo por artículo”, remató.

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ChilePlan de Reconstrucción NacionalPedro ArayaJosé Antonio Kast“Ley Miscelánea”Senado

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