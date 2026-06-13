Rodrigo Paz dijo que en algunas zonas de Bolivia los bloqueos fueron levantados, pero en otras aumentan

Paz instó a dejar atrás la confrontación y avanzar hacia la reconciliación nacional (Reuters)

El presidente Rodrigo Paz afirmó que el diálogo llevó al levantamiento de bloqueos en algunas zonas de Bolivia, aunque en otras las protestas se intensificaron. Durante la jornada, el mandatario remarcó: “Por medio del diálogo, los puntos de bloqueo desaparecen. Quiero agradecer especialmente, el día de hoy, a Chuquisaca y Potosí por su disposición a cambiar la forma en que Bolivia hace las cosas”.

Paz agradeció además a los sindicatos de fabriles con los que suscribió acuerdos el viernes y a los sectores productivos por avanzar en el objetivo de “recuperar la normalidad” y devolver “la tranquilidad a las familias”.

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También instó a “dejar atrás el viejo orden de la confrontación y la conspiración” para avanzar hacia “un nuevo orden basado en la reconciliación y la construcción de la patria”. En ese marco, organizaciones fabriles y sectores productivos respaldaron la prioridad de soluciones, abastecimiento y estabilidad, y aseguraron que “Bolivia apuesta por soluciones, abastecimiento, estabilidad y trabajo”.

Aunque las negociaciones revirtieron los bloqueos en Chuquisaca y Potosí, el conflicto persistió en otros departamentos. Las centrales obreras departamentales de Cochabamba y Chuquisaca solicitaron al líder de la COB, Mario Argollo, que acepte negociar con Paz sobre las demandas económicas del sector.

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La COB convocó a una asamblea en La Paz, donde se reunirán los dirigentes de todas las centrales departamentales para evaluar el desarrollo del conflicto y definir los siguientes pasos.

Las centrales obreras de Cochabamba y Chuquisaca pidieron a la COB negociar con el gobierno (EFE)

En contraste con los acuerdos parciales, productores de hojas de coca de Cochabamba, afines al expresidente Evo Morales, reforzaron las medidas de presión y mantuvieron bloqueos que interrumpieron el tránsito entre el este y el oeste del país.

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Según el reporte de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), se contabilizaron 77 cortes de ruta, con 30 en Cochabamba y 21 en La Paz, entre las cifras más altas del día.

El viernes, un multitudinario mitin de campesinos aimaras resolvió aumentar los bloqueos en la ruta hacia Perú y amenazó con cortes de energía y agua en El Alto y La Paz para exigir la renuncia del presidente. La crisis alcanzó un punto crítico por la escasez de alimentos, combustibles y medicinas en las principales ciudades.

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El saldo del conflicto incluyó al menos 16 fallecidos, de los cuales 13 murieron por no recibir atención médica debido a los bloqueos de carreteras. Además, las pérdidas económicas ya se estimaron en 2.500 millones de dólares.

Campesinos aimaras intensificaron bloqueos y amenazaron con cortar energía y agua en El Alto y La Paz (Reuters)

Paz reiteró su agradecimiento a quienes se sumaron a la apertura de rutas y al abastecimiento solidario de las ciudades. “Convirtamos a Bolivia en una nueva cultura de diálogo, donde la palabra y el entendimiento sean las herramientas más poderosas para construir un país que funcione para todos”, expresó en su mensaje en redes sociales. Desde el Ejecutivo se llamó a sostener acuerdos que permitan recuperar la normalidad, proteger el empleo y devolver la tranquilidad a las familias bolivianas.

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(Con información de EFE)