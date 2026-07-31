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Celebridades y figuras destacadas despiden con tristeza a Javis, legendaria figura del rock nacional

El músico potosino dejó una huella clave en el rock en español con temas que pasaron de los años 70 al cancionero popular de México, mientras artistas y autoridades lamentan su partida

Instagram/@eljavisrevo
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Francisco Javier Martín del Campo Muriel, fundador de La Revolución de Emiliano Zapata y figura del rock mexicano, murió el martes 28 de julio a los 75 años.

La noticia fue confirmada por el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, a través de sus redes sociales. Hasta el momento no se han dado a conocer las causas del deceso.

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Javis falleció dejando una obra que marcó a varias generaciones de aficionados al rock en español. Fue compositor, guitarrista y el motor creativo detrás de una de las bandas más influyentes del género en México: su música pasó de los escenarios de los 70 a convertirse en parte del repertorio popular del país, con canciones que siguen sonando décadas después de su grabación.

Hombre con cabello gris, barba, gafas de sol, gabardina larga de cuero negra, bufanda estampada, pantalones negros y botas negras, de pie ante una pared azul craquelada con texto
Javis presenta la portada de su proyecto musical ‘Lo Personal’ con un atuendo de gabardina de cuero, bufanda estampada y gafas de sol, posando frente a una pared texturizada. (@eljavisrevo/Redes Sociales)

Fundador de una banda que cambió el rock en español

Hombre con cabello largo, gafas de sol y bufanda, toca una guitarra eléctrica sobre una roca en una montaña. Usa chaqueta, pantalones oscuros y botas
Un músico con gafas de sol y bufanda toca una guitarra eléctrica mientras está de pie sobre una formación rocosa en un paisaje montañoso en blanco y negro. (Asociación de compositores/ Redes Sociales)

Nacido en San Luis Potosí, Martín del Campo Muriel fundó La Revolución de Emiliano Zapata en 1969 en Guadalajara, Jalisco. La agrupación —conocida popularmente como “La Revo”— alcanzó notoriedad internacional durante la década de los 70 con el tema Nasty Sex.

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Ante el difícil panorama que enfrentó el rock en esos años, la banda ajustó su propuesta y se acercó a la balada romántica. De esa etapa surgieron Cómo te extraño y Mi forma de sentir, composición de Martín del Campo que fue interpretada por Pedro Fernández y que se volvió parte del sentir popular en varias generaciones, según destacó la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM).

Dos hombres sonríen y señalan. Uno viste chaqueta negra y vaqueros, el otro camiseta estampada y vaqueros. Ambos usan botas. Hay un coche y árboles detrás
Pablo Lemus, gobernador de Jalisco tenía una estrecha amistad con el músico (Pablo Lemus /Redes Sociales)

Las despedidas desde la música y el gobierno

Hombre con cabello largo, gafas de sol y chalina, tocando guitarra eléctrica sobre una montaña al atardecer. Esquela fúnebre con datos de velorio
La banda El Tri, liderada por Alex Lora, publicó una fotografía de Javis en Instagram ante sus más de 283 mil seguidores y le dedicó un mensaje: “Que encuentres paz en este último viaje y que la música te acompañe hasta el infinito. (Redes Sociales)

Pablo Lemus fue el primero en confirmar públicamente el fallecimiento. En su mensaje en redes sociales, el mandatario jalisciense escribió: “Hoy despedimos con tristeza a Javier Martín del Campo ‘Javis’, un músico que dejó una huella profunda en la historia del rock mexicano y en el corazón de muchas generaciones”.

La banda El Tri, liderada por Alex Lora, publicó una fotografía de Javis en Instagram ante sus más de 283 mil seguidores y le dedicó un mensaje: “Que encuentres paz en este último viaje y que la música te acompañe hasta el infinito. Tu legado seguirá sonando en cada guitarra, en cada canción y en cada corazón que vibró contigo”.

La propia La Revolución de Emiliano Zapata y la SACM también se sumaron al duelo en redes sociales, donde fans y músicos expresaron sus condolencias a la familia del guitarrista.

Primer plano de dos hombres sonriendo, uno con chaqueta azul y el otro con camisa blanca y gafas de sol. Hacen gestos con las manos. Fondo de pared de ladrillo
Lemus y Javis (Pablo Lemus/Redes Sociales)

De Guadalajara al mundo: el origen de La Revo

Hombre con cabello largo y gafas tocando una guitarra eléctrica con correa de serpiente; lámpara de techo y cuadro en la pared
La alineación original incluyó a Óscar Rojas en la voz, Carlos Valle y Martín del Campo en las guitarras, Francisco Martínez Ornelas en el bajo y Antonio Cruz Carbajal en la batería. Javis fue desde el principio el director, compositor y eje creativo del proyecto. (Redes Sociales)

La Revolución de Emiliano Zapata nació a finales de los años 60 en la colonia Jardines del Bosque de Guadalajara, cuando un grupo de amigos decidió formar una banda. El nombre fue en sí mismo una declaración: en un ambiente donde la mayoría de los grupos usaban nombres en inglés, apostar por el español y por una figura de la Revolución Mexicana resultó una apuesta sin precedente.

La alineación original incluyó a Óscar Rojas en la voz, Carlos Valle y Martín del Campo en las guitarras, Francisco Martínez Ornelas en el bajo y Antonio Cruz Carbajal en la batería. Javis fue desde el principio el director, compositor y eje creativo del proyecto.

El despegue llegó en 1970, cuando la estación Radio Internacional de Guadalajara organizó un concurso para grupos locales con composiciones propias. La Revo ganó con Nasty Sex y obtuvo un contrato con Polydor Records.

Afiche con la banda La Revolución de Emiliano Zapata, fecha "Marzo 16", "Parque Agua Azul" y logos de patrocinadores
La banda dió un homenaje en vida al músico (Redes Sociales)

Un éxito que cruzó fronteras

El primer sencillo se convirtió en el número uno en México. Al poco tiempo, Nasty Sex y su lado B, Shit City (Ciudad Perdida), posicionaron a La Revolución de Emiliano Zapata como el único grupo hasta entonces en colocar dos canciones simultáneamente en el primer y segundo lugar de las listas de popularidad del país.

La banda vendió más de 100 mil copias en Europa, según consignó Milenio, lo que la convirtió en una de las primeras agrupaciones de rock mexicano en alcanzar ese mercado. Años después, el director Alfonso Cuarón recuperó Nasty Sex y Shit City para las bandas sonoras de Y tú mamá también (2001) y Roma (2018).

Martín del Campo también incursionó en el cine junto a la actriz Angélica María en la película La verdadera vocación de Magdalena, según registra Crónica.

Un logo de la SACM, texto en blanco sobre un fondo gris claro, y una cinta negra de luto en la esquina inferior izquierda
Mi forma de sentir trascendió a su autor: fue grabada por Pedro Fernández, Richard Clayderman y el dueto brasileño Bruno e Marrone, entre otros artistas, según la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM). (Redes Sociales)

La transición a la balada y el regreso al rock

Ante el difícil clima que enfrentó el rock mexicano en los años 70, la banda reformuló su sonido y se acercó a la balada romántica con una nueva formación. De esa etapa surgieron Cómo te extraño y Mi forma de sentir —composición de Martín del Campo—, temas que se colocaron en los primeros lugares en México, Estados Unidos y América Latina.

Mi forma de sentir trascendió a su autor: fue grabada por Pedro Fernández, Richard Clayderman y el dueto brasileño Bruno e Marrone, entre otros artistas, según la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM).

Hacia 2009, Javis decidió reunirse con el tecladista Servando Ayala para reformar La Revo como proyecto de rock, lanzando bajo el sello independiente Discos Imposibles un álbum con versiones nuevas de sus clásicos. La banda siguió activa hasta sus últimos años, con Martín del Campo como único integrante presente desde la fundación.

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