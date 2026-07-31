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Universidad Santiago de Cali se refirió a correo en el que se anuncia que sería “obligatorio” asistir a la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella

La institución universitaria salió a desmentir la comunicación que se difundió a través de redes sociales el jueves 30 de julio de 2026

El evento se realizará en la Arena USC Carlos Andrés Pérez Galindo - crédito Universidad Santiago de Cali / sitio web | Luis Acosta / AFP
El evento se realizará en la Arena USC Carlos Andrés Pérez Galindo - crédito Universidad Santiago de Cali / sitio web | Luis Acosta / AFP
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Luego de que se confirmó que la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella se desarrollará el viernes 7 de agosto de 2026 en la Arena USC Carlos Andrés Pérez Galindo, la Universidad Santiago de Cali salió a disipar las dudas luego de la polémica que se armó en redes sociales el jueves 30 de julio se difundió un supuesto correo institucional por parte de la institución en la que se estaba convocando a la comunidad académica a asistir de manera obligatoria al evento.

Por medio de un comunicado que se emitió a través de sus redes sociales, la universidad de la capital vallecaucana afirmó que “es falso el comunicado que actualmente circula a través de correo electrónico”.

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El documento agregó que en el correo “se afirma que la asistencia de los estudiantes al acto de posesión del señor presidente Abelardo de la Espriella es de carácter obligatorio”.

Sin embargo, se precisó desde la UCS que la “institución no ha emitido ningún comunicado oficial en el que se establezca la obligatoriedad de asistir a dicho evento, ni ha autorizado la difusión de esta información”.

La Universidad Santiago de Cali desmintió en su comunicado que la asistencia al evento sea obligatoria - crédito @usantiagodecali/IG
La Universidad Santiago de Cali desmintió en su comunicado que la asistencia al evento sea obligatoria - crédito @usantiagodecali/IG

Uno de los usuarios que compartió el correo falso en redes sociales fue el caricaturista Julio César González Quiceno, más conocido como Matador, que desde su cuenta de X escribió: “¿Están obligando a los estudiantes a asistir a la posesión del “Tigre” en la Universidad Santiago de Cali Muchachos, ¿me podrían confirmar si esta información es cierta?”

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El correo electrónico cuyo asunto señalaba “Comunicado importante”, mencionó lo siguiente:

“Estimados estudiantes,

Se informa a todos los estudiantes del programa que la asistencia al acto de posesión del presidente Abelardo De La Espriella es de carácter obligatorio para todo el programa.

La asistencia será verificada. La inasistencia injustificada podrá verse reflejada como falta de asistencia y generar las consecuencias académicas correspondientes de acuerdo con la normativa institucional.

Se recomienda asistir de manera puntual y cumplir con esta actividad programada. Agradecemos su compromiso y responsabilidad.

Cordialmente, Bienestar Universitario Universidad Santiago de Cali".

Este fue el correo que circuló en redes sociales el jueves 30 de julio de 2026 - crédito red social X
Este fue el correo que circuló en redes sociales el jueves 30 de julio de 2026 - crédito red social X

Por consiguiente, y dentro de la misma respuesta institucional por parte de la UCS, se recordó a “estudiantes, docentes, administrativos y demás integrantes de la comunidad santiaguina que toda comunicación oficial de la Universidad se divulga únicamente a través de los canales institucionales autorizados”.

Dentro de esta clase de anuncios y comunicados, se detalló que corresponden a:

  • “Las decanaturas y secretarías académicas de cada programa.
  • El Webmaster institucional, mediante el correo electrónico oficial.
  • Los canales oficiales de comunicación de la Universidad Santiago de Cali".

Al final, se invitó a la comunidad académica para que no difundan “información cuya autenticidad no haya sido verificada y a consultar siempre los medios oficiales antes de dar por cierta cualquier comunicación”.

Todo lo anterior, se realizó con el fin de “evitar la propagación de información falsa que pueda generar confusión o desinformación dentro de nuestra comunidad universitaria”, finaliza el comunicado.

El auditorio Arena USC está ubicado en el Centro de Eventos Carlos Andrés Pérez Galindo y recibirá invitados nacionales e internacionales para la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella - crédito Catalina Olaya/Colprensa
El auditorio Arena USC está ubicado en el Centro de Eventos Carlos Andrés Pérez Galindo y recibirá invitados nacionales e internacionales para la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Así es la Arena USC en la que se posesionará Abelardo de la Espriella como presidente de la República

El Arena USC, inaugurado en 2024 durante la Feria de Cali, dispone de un auditorio principal con capacidad para 2.230 asistentes, un espacio auxiliar para 303 personas, 800 parqueaderos cubiertos, tecnología avanzada de iluminación y sonido, aire acondicionado, restaurantes y zonas de esparcimiento.

Estas características lo posicionan entre los espacios más modernos y versátiles de Colombia, solo superado a nivel nacional por la Arena Movistar de Bogotá.

Previo a la selección de la Arena USC, el comité organizador evaluó otros escenarios emblemáticos de Cali, como la Plaza de Cayzedo, la Plazoleta de San Francisco y el Centro de Eventos Valle del Pacífico, cercano al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón.

La elección del recinto universitario respondió a una estrategia del nuevo Gobierno para descentralizar los actos oficiales y dar mayor protagonismo a las regiones.

En Cali se desarrolla un consejo de seguridad para definir los detalles de la investidura y el despliegue de militares y policías - crédito Alcaldía Cali
En Cali se desarrolla un consejo de seguridad para definir los detalles de la investidura y el despliegue de militares y policías - crédito Alcaldía Cali

Para garantizar la seguridad durante la ceremonia, el alcalde Alejandro Eder y la gobernadora Dilian Toro anunciaron la implementación de un puesto de mando unificado, que permitirá monitorear en tiempo real toda la actividad en la ciudad.

Además, se estableció una recompensa de hasta 500 millones de pesos por información que contribuya a prevenir amenazas o incidentes relacionados con armas, drones o vehículos sospechosos.

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