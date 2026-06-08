“La aviación no es un lujo”: alerta por los problemas que le generan los impuestos y las normas a los viajeros en Colombia

En lo que va de 2026, el transporte aéreo en Colombia mantiene una tendencia de crecimiento constante. Entre enero y abril, 19,6 millones de pasajeros se movilizaron por medio de los aeropuertos del país, según la Aerocivil - crédito Presidencia

El transporte aéreo en América Latina se consolida como un motor esencial para el desarrollo de la región, según el vicepresidente regional de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (Iata), Peter Cerdá. Durante la Asamblea General de la IATA celebrada en Río de Janeiro, el dirigente afirmó que “la aviación no es un lujo en América Latina y el Caribe. Es un servicio esencial”.

Por eso, habló del papel estratégico del sector para la integración en países con extensas geografías y limitadas alternativas de transporte, como Colombia, Brasil, Argentina y Venezuela.

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Según el dirigente, la aviación latinoamericana afronta obstáculos y oportunidades marcados por altos impuestos, costos operativos elevados y presiones regulatorias. Según él, la región enfrenta dificultades para sostener tarifas accesibles y suficiente conectividad, mientras que el éxito futuro depende de políticas estatales que reduzcan cargas fiscales y modernicen la infraestructura. En el caso de Colombia, la cooperación entre las autoridades y la industria resulta clave para asegurar crecimiento y competitividad.

Impacto económico del sector

El impacto económico del sector va más allá del transporte. Cerdá aseguró, según El Tiempo, que los vuelos representan una vía directa para impulsar el comercio, el turismo y el empleo. Cada pasajero genera una cadena de actividad adicional en áreas como hotelería, gastronomía y comercio. Por ello, destacó que “tenemos que trabajar conjuntamente en cómo traemos más pasajeros para estimular un aumento mayor en el gasto de los consumidores”.

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Peter Cerdá es el vicepresidente regional de la Iata - crédito Iata

Así las cosas, confirmó que el desarrollo de la aviación es indispensable para reducir el aislamiento geográfico, especialmente donde las opciones terrestres son limitadas.

Impacto de los costos e impuestos en la aviación latinoamericana

Uno de los mayores desafíos para la competitividad aérea en la región es la carga impositiva y los gastos operativos. Cerdá precisó al medio que hasta el 40% de los gastos operativos de una aerolínea corresponde al combustible, lo que convierte su volatilidad en un factor crítico para las finanzas del sector.

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La presión tributaria agrava la situación. “Cualquier tipo de aumento en impuestos perjudica al sector y sobre todo perjudica al consumidor”, advirtió el vicepresidente regional de la Iata a Valora Analitik. Y es que en Colombia, la reducción temporal del IVA ante la pandemia del covid-19 impulsó la demanda, pero el restablecimiento del 19% de IVA frenó el avance.

“Sigue siendo un IVA alto. Cuando tuvimos la reducción vimos un incremento muy importante y, en el momento en que volvió al 19%, volvió a bajar”, detalló a El Tiempo.

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De acuerdo con la Iata, estimular el tráfico aéreo implica aliviar la carga fiscal. Cerdá citó ejemplos de Hawái y Barbados, que lograron incentivar los viajes al reducir tasas sobre los boletos. “Estas políticas hacen que viajar sea más accesible y estimulan la demanda”, apuntó al medio.

Cotelco y Anato han solicitado en varias oportunidades la reducción del IVA para el sector turístico en Colombia - crédito Luisa González/Reuters

La presión regulatoria en el sector aéreo

A la estructura de costos se suman más de 150 propuestas normativas activas en América Latina, según el vicepresidente regional de la IATA. Estas van desde límites tarifarios en Colombia hasta regulaciones sobre el equipaje en Chile y Brasil, pasando por nuevas reglas para pasajeros en Perú.

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Aunque el objetivo declarado suele ser la protección del usuario, Cerdá advirtió que muchas de estas regulaciones perjudican a los pasajeros. “Tenemos que evitar que los reguladores intenten imponer leyes y políticas que, supuestamente, tendrían que proteger al pasajero, pero que en realidad están perjudicando a los pasajeros”, afirmó.

Desde la perspectiva de la Iata, las autoridades aeronáuticas deben equilibrar la defensa del usuario con la necesidad de mantener la viabilidad financiera y operativa del sector.

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Colombia ante el reto de consolidar su mercado aéreo

Colombia destaca como uno de los mercados más dinámicos, aunque enfrenta retos clave para su consolidación. De acuerdo con datos de la Iata, durante el primer semestre de 2026, el país reportó un aumento del 5,3% en frecuencias domésticas y un 4,2% en oferta de asientos sobre el período anterior. El tráfico internacional también mantuvo una senda positiva.

El sector aeronáutico y la industria de la aviación contribuyen con aproximadamente USD15.500 millones anuales al PIB de Colombia - crédito Eva García/EFE

“Necesitamos una relación mucho más proactiva con el Gobierno, con la Aeronáutica Civil, más alineamiento y entender la importancia del transporte aéreo”, reclamó Cerdá. Asimismo, solicitó frenar la imposición de normativas que elevan los costos y limitan las opciones para los pasajeros.

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En la asamblea de Río de Janeiro, el líder gremial expuso la agenda estratégica que el sector presentará al próximo presidente electo después de la segunda vuelta del 21 de junio. “Estamos listos para trabajar con el nuevo gobierno que entre, obviamente con una agenda que tenemos muy bien definida y esperamos que este gobierno esté dispuesto a trabajar de una manera colaborativa, transparente y que nos vean como un aliado”, aseguró a Valora Analitik.

Infraestructura y planificación a largo plazo

La falta de infraestructura suficiente es otro factor que restringe el crecimiento aeronáutico regional. Cerdá insistió en que los gobiernos deben planificar la infraestructura aeroportuaria con horizonte de varias décadas y no solo enfocarse en soluciones inmediatas. “Lo que animamos a nuestros gobiernos es a utilizar las mejores prácticas que ya existen en lugares como Singapur, Hong Kong o Dubái”, puntualizó el directivo.

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La utilización limitada del espacio aéreo por decisiones militares representa un obstáculo técnico relevante, según la IaTa. Cerdá señaló que abrir estos corredores podría ahorrar de cuatro a siete minutos por vuelo, reduciendo el consumo de combustible y las emisiones.

Colombia cuenta actualmente con más de 1.600 frecuencias aéreas internacionales que operan a través de 12 aeropuertos internacionales - crédito Luisa González/Reuters

Oportunidades de conectividad y reapertura en la región

A escala regional, la aviación genera unos 8,3 millones de empleos y contribuye con aproximadamente USD240.000 millones al Producto Interno Bruto (PIB), conforme a estimaciones de la entidad. Sin embargo, la cantidad de viajes por habitante en América Latina se mantiene por debajo de otras regiones, lo que refleja un potencial de crecimiento importante.

La Iata proyecta que la demanda aumentará alrededor de 3,7% anual hasta 2040, aunque algunos mercados podrían superar ese ritmo con condiciones regulatorias y de infraestructura más favorables.

Venezuela constituye un caso ejemplar. “En los años 70, Caracas era el hub más importante que teníamos en la región. Teníamos una conectividad muy extensa con todas las líneas aéreas”, recordó Cerdá. Actualmente, el sector observa con atención su reapertura, ya que nuevas rutas desde Norteamérica, Medio Oriente y Sudamérica fueron anunciadas. La infraestructura puede atender la reactivación inicial, aunque hace falta modernizar los aeropuertos principales y secundarios.

Dentro de las prioridades para el país figuran la mejora de la seguridad operacional y el diseño de políticas que atraigan inversión sostenida.