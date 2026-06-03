América Latina

Una célula del Tren de Aragua amasó una fortuna de 87 millones de dolares en Chile y la envió a Colombia

La Policía chilena llevó a cabo la “Operación Tokio”, que dejó 19 detenidos, todos venezolanos. La investigación nació tras una megafiesta en la que cinco personas murieron baleadas

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Dos agentes de la PDI con mascarillas y guantes inspeccionan una mesa llena de fajos de dinero chileno, joyas de oro, chaleco antibalas y teléfonos móviles
Entre los 19 detenidos está un ejecutivo bancario que antes trabajaba en el Banco de Venezuela.

Este martes la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público dieron un golpe importante al Tren de Aragua en Chile, al desarticular una facción de esta banda criminal que envió más de $78 mil millones de pesos (USD 87 millones) a Colombia.

La llamada “Operación Tokio” deja hasta ahora 19 detenidos -10 mujeres y 9 hombres-, todos de nacionalidad venezolana, entre ellos un ejecutivo del Banco Santander identificado como José Carlos Pérez Asencio, quien de acuerdo a su perfil en LinkedIn antes trabajaba en el Banco de Venezuela. Todos serán formalizados este domingo.

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Según información policial, el grupo funcionaba como una verdadera “productora de eventos”, extorsionando a dueños de locales nocturnos en Santiago para luego realizar fiestas en sus recintos, vender drogas y prostituir mujeres. Las ganancias de esos ilícitos iban directamente a uno de los líderes de la organización criminal, Carlos “Bobby” Gómez, vinculado al crimen del exmilitar venezolano Ronald Ojeda en Santiago y quien se encuentra en prisión a la espera de su extradición a Chile.

Debido a esto, la Policía Nacional colombiana y detectives de la PDI chilena allanaron también la cárcel en Bogotá donde permanece tras las rejas “Bobby” Gómez, formalizado en ausencia por la justicia chilena por los delitos de asociación criminal, tráfico de drogas y doble secuestro con homicidio.

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Ronald Ojeda
El exmilitar Ronald Ojeda fue asesinado en Santiago por la célula "Los Piratas de Aragua".

El “modus operandi”

Este martes, el fiscal regional metropolitano de la Fiscalía Sur, Héctor Barros, explicó el “modus operandi” que tenía la célula y la manera en que amasaron una verdadera fortuna, investigación que partió tras una megafiesta organizada por esta facción del Tren de Aragua que terminó con la muerte de cinco personas a balazos en una parcela de la comuna santiaguina de Lampa, en 2024.

Según el persecutor, las ganancias de la banda eran ingresadas al sistema bancario formal mediante dos empresas “fachada”, las que eran creadas “con seis días de anticipación, con el mismo domicilio, con servicios informáticos ambas como giro, donde de un día para otro aparecen con cero pesos de rentabilidad, a los seis meses, siete meses, aparecen con $3 mil, $4 mil millones de pesos”.

Barros agregó que gracias a estas empresas llegaban a otras transnacionales, “para efecto de mezclar el dinero a través de criptoactivos, con la finalidad de que nosotros nos podamos finalmente tratar de determinar a dónde fueron a parar los dineros”.

Al cierre, detalló que la fiscalía logró decomisar USD 370 mil que aun permanecían en más de 140 cuentas bancarias que fueron congeladas, varias de ellas en criptomonedas.

Un hombre con camiseta amarilla y chaqueta negra es escoltado por dos oficiales con uniformes oscuros con las siglas PDI. Banderas se ven al fondo
Carlos "Bobby" Gómez, uno de los líderes del Tren de Aragua, es escoltado por oficiales de PDI tras un allanamiento en la prisión donde se encuentra en Colombia, como parte de la "Operación Tokio". Captura de pantalla.

Carlos “Bobby” Gómez y el vínculo con el crimen de Ronald Ojeda

Cabe señalar que de acuerdo a un reportaje de Ciper, en la investigación por el crimen del exmilitar venezolano, Ronald Ojeda, liderada por el mismo fiscal Barros, figuran dos declaraciones en las que aparece Carlos “Bobby” Gómez.

El primer testimonio corresponde a uno de los hombres de confianza de Adrián Gámez Finol (el “Turko”), líder de los “Piratas de Aragua”, facción local que llevó a cabo el secuestro y crimen de Ojeda, quien aseguró a los detectives que la orden de asesinar al exmilitar venezolano provino directamente del jefe máximo del Tren de Aragua, Héctor Guerrero Flores - alias “Niño Guerrero”-, la que fue transmitida en Chile por Carlos “Bobby” Gómez.

“Al Niño Guerrero le dicen ‘el Cejas’, y la instrucción la dio él y bajó a través del Bobby, llegando al Turko”, reza la declaración.

El segundo es el del “Testigo Reservado N°2”, quien sostuvo que entre los hombres de confianza del Niño Guerrero “y quienes dan la ‘luz’ o autorización para cometer distintos tipos de delitos”, están “Carlos Bobby” y el “Gordo Alex”, quien en un audio reconoce haber asesinado en Chile a un exmilitar venezolano, aunque sin dar nombres.

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