El pasajero que amenazó al resto del avión con una falsa bomba en Chile enfrentará hasta cinco años de cárcel

La falsa amenaza obligó a activar los protocolos de seguridad.

Horas de terror e incertidumbre vivieron los pasajeros de un vuelo de LATAM que este martes hacía el trayecto entre Calama y Santiago, cuando en medio del trayecto uno de los viajeros aseguró a viva voz que portaba un aparato explosivo.

La amenaza obligó a la tripulación y al Aeropuerto de Santiago a activar sus protocolos de emergencia, lo que implicó el despliegue de personal de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros.

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Sin embargo, al aterrizar los uniformados pudieron corroborar que la amenaza era falsa, razón por la cual el individuo fue detenido de inmediato y puesto a disposición del tribunal correspondiente para su formalización, esta jornada.

Desde la aerolínea advirtieron el aumento de pasajeros "disruptivos".

Pasajero “disruptivo”

Una vez superada la situación, la DGAC informó a través de sus redes sociales que la emergencia “fue descartada y el pasajero detenido por PDI”.

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Desde LATAM, en tanto, detallaron mediante un comunicado que “durante el vuelo LA1249, entre Calama y Santiago el día de hoy (martes), un pasajero realizó una falsa amenaza relacionada con la supuesta presencia de un artefacto sospechoso a bordo”.

“Siguiendo los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de situaciones, LATAM Airlines Group activó de inmediato los procedimientos correspondientes junto con las autoridades a cargo, quienes descartaron la presencia de un artefacto de esas características”, agregaron.

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“La aeronave aterrizó en el Aeropuerto de Santiago a las 18:55 horas y, posteriormente, todos los pasajeros fueron desembarcados de manera segura. Asimismo, la persona que realizó la amenaza fue detenida por las autoridades para los procedimientos correspondientes”, complementaron desde la aerolínea.

Al cierre, la empresa advirtió sobre el aumento de este tipo de pasajeros “disruptivos”, a saber, aquellos que cometen “agresiones físicas o verbales a tripulantes y pasajeros, consumo de alcohol en exceso y drogas a bordo, falsas alarmas y otras conductas que comprometen la seguridad operacional”.

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Cabe señalar que en Chile, un falso aviso de bomba en un avión es considerado un delito grave, por lo que ahora el responsable enfrenta penas de cárcel que van desde 61 días hasta 5 años (dependiendo de si se juzga bajo el Código Penal o el Código Aeronáutico), además del pago de altas multas y la prohibición de volver a volar.