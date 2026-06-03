Ecuador espera que Colombia retire los aranceles tras eliminar la tasa de seguridad

Vehículos y camiones cruzan el Puente Internacional Rumichaca en la frontera entre Ecuador y Colombia, mientras los comerciantes locales reportan una disminución en el comercio debido a los aranceles del 100 por ciento impuestos en medio de una disputa entre los dos países, en Tulcán, Ecuador, 30 de abril de 2026. REUTERS/Karen Toro

El ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Luis Alberto Jaramillo, señaló que Ecuador se encuentra a la espera de que Colombia reduzca o elimine los aranceles que mantiene sobre productos ecuatorianos, luego de que el Gobierno ecuatoriano dejó sin efecto desde el 1 de junio la denominada tasa de seguridad aplicada a las importaciones procedentes de ese país.

La medida ecuatoriana fue eliminada mediante una resolución del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae), en cumplimiento de una disposición emitida por la Comunidad Andina (CAN). Según el funcionario, ahora corresponde a Colombia adoptar una decisión similar para restablecer plenamente las condiciones de comercio entre ambas naciones.

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En declaraciones recogidas por Teleamazonas y reproducidas por distintos medios ecuatorianos, Jaramillo indicó que Ecuador ya cumplió con el retiro de la medida que afectaba a los productos colombianos y manifestó que el Gobierno espera una respuesta recíproca de Bogotá. El ministro sostuvo que las autoridades colombianas habían anticipado que revisarían sus propios gravámenes una vez que Ecuador eliminara la tasa de seguridad. “Estamos a la espera de que esto sea derogado”, afirmó el funcionario.

Una imagen aérea muestra vehículos ligeros y pesados ​​cruzando el Puente Internacional Rumichaca en la frontera entre Ecuador y Colombia. REUTERS/Karen Toro

La controversia comercial entre ambos países comenzó en enero de 2026. El presidente Daniel Noboa anunció entonces la aplicación de una tasa de seguridad a las importaciones provenientes de Colombia, argumentando preocupaciones relacionadas con el narcotráfico, la minería ilegal y otras actividades delictivas que operan en la frontera común. La medida inició con un arancel del 30 %, pero posteriormente fue incrementada hasta alcanzar el 100 % para determinados productos.

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La respuesta colombiana llegó mediante la imposición de aranceles sobre decenas de productos ecuatorianos. Según información difundida por medios de ambos países, algunas de estas tarifas alcanzaron hasta el 75 %. Además, Colombia suspendió temporalmente las exportaciones de energía eléctrica hacia Ecuador y adoptó otras medidas relacionadas con el comercio bilateral.

La disputa escaló hasta los organismos de integración regional. La Secretaría General de la Comunidad Andina concluyó que tanto las medidas adoptadas por Ecuador como las implementadas por Colombia contravenían las normas comunitarias que garantizan la libre circulación de mercancías dentro del bloque. Como resultado, ordenó a ambos países retirar los aranceles y restricciones aplicados de manera recíproca.

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De acuerdo con Primicias, la resolución comunitaria otorgó un plazo para que los dos gobiernos eliminaran las barreras comerciales. Ecuador cumplió con esa disposición el 1 de junio mediante la resolución emitida por el Senae.

El ministro de Producción, Luis Alberto Jaramillo. REUTERS/Karen Toro

Jaramillo también se refirió al impacto económico que tuvo el conflicto comercial. El ministro estimó que durante los meses en los que estuvieron vigentes las restricciones, las exportaciones ecuatorianas hacia Colombia registraron una reducción cercana al 20 %, mientras que las importaciones procedentes del vecino país disminuyeron alrededor del 40 %.

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El funcionario explicó además que uno de los decretos emitidos por Colombia afectó aproximadamente al 25 % de las exportaciones ecuatorianas dirigidas a ese mercado, mientras que una segunda medida alcanzó al 32 % de los productos ecuatorianos exportados. Estos porcentajes incluyen mercancías de distintos sectores productivos que dependen del intercambio comercial entre ambos países.

La relación económica entre Ecuador y Colombia es una de las más importantes de la región andina. Ambos países mantienen un intenso flujo comercial que involucra productos agrícolas, manufacturas, alimentos procesados, insumos industriales, textiles, productos químicos y bienes de consumo. Además, miles de empresas participan de manera directa o indirecta en las cadenas de comercio que conectan a los dos mercados.

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El retiro de la tasa de seguridad también coincidió con un momento de tensión diplomática entre Quito y Bogotá. Según Reuters, el Gobierno colombiano expresó su malestar por declaraciones realizadas desde Ecuador en torno al proceso electoral presidencial colombiano. La Cancillería de Colombia sostuvo que la eliminación de los aranceles obedecía al cumplimiento de la resolución de la Comunidad Andina y no a acuerdos políticos bilaterales.