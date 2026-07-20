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Claudia Sheinbaum vuela de regreso a México tras asistir a la final del Mundial 2026 en EEUU

La presidenta mexicana convivió con Donald Trump y participó en la ceremonia de premiación

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Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, y Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Observaron la final de la Copa del Mundo 2026. FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM
Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, y Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Observaron la final de la Copa del Mundo 2026. FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM

La presidenta Claudia Sheinbaum vuela de regreso a México esta noche tras asistir a la final del Mundial 2026 en Nueva Jersey, donde entregó el Balón de Oro al mediocampista español Rodri en la ceremonia de premiación encabezada por la FIFA.

El avión FAM3910 de la Fuerza Aérea Mexicana despegó con demora del aeropuerto Teterboro —estuvo cerca de 50 minutos en espera mientras múltiples aeronaves aguardaban turno para despegar— pasadas las 20:00 horas y se prevé su arribo al AICM durante la madrugada de este lunes.

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La presidenta participó en la final como representante de México, uno de los tres países anfitriones del torneo, junto con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el primer ministro canadiense, Mark Carney; y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Entre los asistentes también estuvieron Melania Trump, primera dama de Estados Unidos, y los reyes de España, Felipe VI y Letizia.

Sheinbaum entrega el Balón de Oro en la clausura

Rodri Hernández (ci) de España recibe el trofeo del Balón de Oro de manos de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum (cd) este 19 de julio de 2026, en el estadio MetLife en Nueva Jersey. EFE/ Octavio Guzman
Rodri Hernández (ci) de España recibe el trofeo del Balón de Oro de manos de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum (cd) este 19 de julio de 2026, en el estadio MetLife en Nueva Jersey. EFE/ Octavio Guzman

Durante la ceremonia oficial, Sheinbaum Pardo fue la encargada de entregar el Balón de Oro a Rodri, reconocido como el mejor jugador del torneo tras el triunfo de España 1-0 sobre Argentina. También saludó al guardameta Unai Simón y a otros futbolistas que participaron en la final, entre ellos Lamine Yamal y Lionel Messi.

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En la ceremonia estuvo presente también Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores.

El Balón de Oro es el premio que la FIFA entrega desde la Copa del Mundo de España 1982 al jugador más destacado del torneo. El Grupo de Estudios Técnicos de la FIFA propone a los candidatos y representantes de la prensa deportiva internacional emiten la votación final.

Infantino y Trump entregaron las medallas a los jugadores de España y Argentina. Carney reconoció a Simón con el Guante de Oro como mejor portero del torneo. Pau Cubarsí recibió el galardón al mejor jugador joven; Kylian Mbappé obtuvo la Bota de Oro como máximo goleador con 10 anotaciones; y Países Bajos se llevó el premio al Juego Limpio.

La presencia de Sheinbaum, segunda reunión cara a cara con Trump

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Final - España contra Argentina - Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, East Rutherford, Nueva Jersey, EE. UU. - 19 de julio de 2026. El argentino Lionel Messi, junto al presidente de EE. UU., Donald Trump, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mientras recibe su medalla de subcampeón en el podio tras perder la final del Mundial. REUTERS/Mike Segar
Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Final - España contra Argentina - Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, East Rutherford, Nueva Jersey, EE. UU. - 19 de julio de 2026. El argentino Lionel Messi, junto al presidente de EE. UU., Donald Trump, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mientras recibe su medalla de subcampeón en el podio tras perder la final del Mundial. REUTERS/Mike Segar

La asistencia de la presidenta respondió a una invitación directa de Trump y a su calidad de jefa de Estado de una nación organizadora. Fue la segunda ocasión en que Sheinbaum y Trump coincidieron en persona; la primera fue en diciembre de 2025, durante el sorteo del Mundial celebrado en Washington.

La mandataria no había asistido a los partidos disputados en México, incluido el de inauguración. Días antes de la final confirmó su presencia y la describió como “una muestra de que hay buena coordinación, buena colaboración con el gobierno de los Estados Unidos”, según declaraciones difundidas en sus redes sociales.

Su participación ocurrió en medio de la revisión del T-MEC y de tensiones en materia de seguridad entre México y Estados Unidos.

Mensaje de Claudia Sheinbaum.
Mensaje de Claudia Sheinbaum.

Al concluir el certamen, Sheinbaum felicitó a España por su campeonato y destacó el papel de México como sede. “Felicidades a todas y todos los mexicanos por hacer de México la mejor sede y a nuestra Selección Nacional por el gran papel que desempeñó”, escribió en sus redes sociales.

La mandataria también subrayó el trabajo conjunto de los tres países anfitriones: “Canadá, Estados Unidos y México demostramos que, cuando trabajamos unidos, somos capaces de hacer realidad grandes proyectos y de dejar un legado de cooperación, amistad y esperanza para el mundo”.

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