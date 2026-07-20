Sorteo Zodiaco 1753: Resultados de la Lotería Nacional del domingo 19 de julio

Lotería Mexicana.

Este domingo, el Sorteo Zodiaco de la Lotería Nacional de México otorgó un premio mayor de 7 millones de pesos, repartidos en una serie. El evento fue emitido en punto de las 20:00 (hora local del centro de México) en vivo en el Teatro Lotería Nacional, en la Ciudad de México.

En esta ocasión, la edición del boleto del sorteo 1748 de este domingo 19 de julio de 2026, rinde homenaje al “El 154.º aniversario luctuoso de Benito Juárez”.

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Cada boleto se divide en 20 cachitos. El premio mayor asciende a 7 millones de pesos para quienes adquieren la serie completa, mientras un cachito puede otorgar hasta 350 mil pesos.

$20 MXN por cachito.

$400 MXN por la serie de 20.

En este sorteo, uno de cada cinco participantes gana.

Números ganadores de los 20 premios más grandes del sorteo del domingo 19 de julio

la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, un organismo con más de 250 años de trayectoria. Se detalla cómo la lotería, fundada en 1770, destina sus ganancias a la asistencia pública y opera de forma autofinanciada Podcast generado con IA - (Cuartoscuro)

Premio mayor de 7 millones de pesos: Acuario 8759

Premio de 1 millón 100 mil pesos: Escorpión 8728

Premio de 1 millón 100 mil pesos: Escorpión 1591

Premio de 176 mil pesos:

Premio de 176 mil pesos:

Premio de 88 mil pesos: Aries 2872

Premio de 88 mil pesos: Libra 7935

Premio de 61 mil 600 pesos: Cáncer 3910

Premio de 61 mil 600 pesos: Escorpión 3371

Premio de 52 mil 800 pesos: Capricornio 3937

Premio de 52 mil 800 pesos: Libra 9500

Premio de 44 mil pesos: Acuario 6388

Premio de 44 mil pesos: Escorpión 7543

Premio de 44 mil pesos:

Premio de 35 mil 200 pesos: Acuario 5909

Premio de 35 mil 200 pesos: Libra 4307

Premio de 35 mil 200 pesos: Leo 2723

Premio de 26 mil 400 pesos: Piscis 1716

Premio de 26 mil 400 pesos: Escorpión 5307

Premio de 26 mil 400 pesos: Escorpión 4349

Premio de 26 mil 400 pesos:

Reintegros:

¿Cómo puedo cobrar mi premio en caso de resultar ganador?

Los afortunados ganadores tendrán un plazo máximo de 60 días para reclamar sus premios. (REUTERS/Edgard Garrido/Ilustración)

Para saber si un billete electrónico recibió premio o reintegro, el ganador debe verificar el número en la Lista Oficial de Premios, disponible en expendios de la Lotería Nacional de la República Mexicana, periódicos de circulación nacional, la página web institucional, la app de Broxel (sección de números ganadores), o mediante notificación enviada al dispositivo móvil.

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Para el cobro en la Ciudad de México, cualquier premio o reintegro puede solicitarse directamente en las oficinas de la Lotería Nacional en Plaza de la República No.117, Primer Piso, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06037, en días hábiles de lunes a viernes de 9:00 a 13:00.

El pago requiere presentar el formato de instrucción pago banco, identificación oficial vigente (INE, IFE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar) y comprobante de domicilio reciente si la identificación no muestra dirección.

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Cuando el premio es de $9,999.99 (Nueve mil novecientos noventa y nueve Pesos 99/100 M.N.) o menos, el pago se abona a la cuenta Broxel del ganador, aplicando una retención de impuestos del 7% (1% federal y 6% estatal).

Los ganadores del Sorteo Zodiaco deben verificar su número en la lista oficial de premios y acudir a los canales establecidos por la Lotería Nacional para solicitar el pago correspondiente. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

Si la cantidad supera los $9,999.99, el pago se realiza mediante cheque nominativo para abono en cuenta del beneficiario, descontando igual porcentaje de impuestos.

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El beneficiario recibe el cheque o efectivo, el original de la carta recibo con el detalle del premio y los impuestos retenidos, además de la devolución de su identificación y comprobante de domicilio.

Durante el cobro, es indispensable proporcionar nombre completo, fecha de nacimiento, RFC, CURP, identificación oficial, ocupación, teléfono, correo electrónico, país de origen, nacionalidad, país de residencia, entidad federativa, delegación o municipio, ciudad, colonia, código postal, calle, número exterior y número interior. Los datos personales se consideran confidenciales conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y no pueden difundirse.

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