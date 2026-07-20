Colombia

Icetex ofrece más de 20.000 créditos educativos para 2026-2: conozca los planes disponibles para pregrado, posgrado y educación complementaria

La entidad habilitó inscripciones para el segundo semestre y prevé adjudicar 28.000 apoyos financieros en 2026, con el mayor volumen en esta fase, para estudios en Colombia y en el exterior

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Los beneficiarios podrán contar con becas del 60%, 80% y 100% de cobertura del valor de la matrícula - crédito Icetex
La convocatoria 2026-2 del Icetex concentra la mayor parte de los 28.000 créditos que la entidad adjudicará durante 2026 - crédito Icetex

Más de 20.000 créditos educativos estarán disponibles para quienes apliquen a la convocatoria 2026-2 del Icetex, que acaba de abrir inscripciones para el segundo semestre del año y que representa la mayor oferta de financiación del periodo.

En total, el organismo adjudicará 28.000 créditos durante 2026, de los cuales la mayor parte se concentrará en la actual fase de postulación, con el fin de ampliar el acceso a la educación superior, técnica, tecnológica y de posgrado tanto en el país como en el exterior.

La convocatoria, que se encuentra activa, invita a jóvenes y familias de todo el país a consultar las opciones en la página oficial www.icetex.gov.co, ingresar a la sección ‘Crédito educativo’ y diligenciar el formulario de inscripción de manera directa y sin intermediarios.

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Los aspirantes deben inscribirse gratis en www.icetex.gov.co, en la sección de crédito educativo, y realizar el trámite sin intermediarios - crédito Icetex
Los aspirantes deben inscribirse gratis en www.icetex.gov.co, en la sección de crédito educativo, y realizar el trámite sin intermediarios - crédito Icetex

El proceso no tiene costo y permite solicitar financiación para cubrir desde un semestre hasta la totalidad de la matrícula, según las necesidades de cada estudiante y la duración de sus estudios. El Icetex enfatizó que todos los trámites deben realizarse personalmente en la plataforma oficial, y reiteró la alerta para evitar caer en manos de tramitadores no autorizados; cualquier caso sospechoso puede reportarse al correo: denunciatramitadores@icetex.gov.co.

La oferta de créditos cubre una amplia gama de necesidades educativas: pregrado, posgrado, educación para el trabajo y el desarrollo humano (Etdh), educación continuada —incluyendo diplomados, certificaciones y capacitaciones en una segunda lengua— y programas de bienestar estudiantil.

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Para facilitar la gestión, la entidad ofrece su aplicación “Icetex by Siceap”, disponible en App Store y Play Store, desde donde los usuarios pueden crear su perfil, validar su identidad, explorar las líneas de crédito y realizar la solicitud en línea.

La eliminación de deudas con el Icetex beneficia a estudiantes de Cundinamarca, Antioquia, Santander, Atlántico, Caldas y Valle del Cauca - crédito Icetex
El Icetex advirtió sobre tramitadores no autorizados y habilitó el correo denunciatramitadores@icetex.gov.co para reportar casos sospechosos - crédito Icetex

En el caso de pregrado en Colombia, los planes de financiación incluyen el Plan Flexible (mediano plazo, línea Tú eliges 30%) y el Plan Progresivo (mediano plazo, línea Tú eliges 40%), así como el Plan Etdh para formación técnica y tecnológica. En educación continuada, se encuentran disponibles el Plan Saber Más para diplomados y certificaciones, y el Plan Segundo Idioma para capacitación en lenguas extranjeras, ambos bajo la línea Tú eliges 30%.

Para estudios de posgrado, el Icetex ofrece condiciones especiales tanto en Colombia como en el exterior. En el país, el Plan Posgrado País Medicina permite pagar hasta el 80% del crédito tras finalizar la época de estudios, y el Plan Posgrado País exige cancelar el 60% restante una vez culminados los pagos iniciales. Los beneficiarios pueden realizar pagos anticipados o abonos a capital en cualquier momento para facilitar la gestión de la deuda.

Quienes deseen cursar posgrados fuera de Colombia pueden acceder a líneas como el Crédito Condonable para Artistas, destinado a maestrías en áreas artísticas, el cual es 100% condonable si al final se ejecuta un proyecto de retribución social en el sector artístico colombiano. Si el beneficiario incumple, deberá devolver el capital más intereses del 14,56% efectivo anual.

El Icetex anunció las tasas de interés que se aplicarán a los créditos educativos en 2026 y así quedarán los costos para estudiantes y familias- crédito Colprensa/Grok/Icetex
La oferta del Icetex incluye créditos para pregrado, posgrado, ETDH, educación continuada, segunda lengua y bienestar estudiantil - crédito Colprensa/Grok/Icetex

Para otros programas en el exterior, el Plan Posgrado Exterior Largo Plazo permite financiar hasta USD 25.000, pagaderos en un plazo de cinco años tras finalizar los estudios, y el Plan para Bienestar Exterior cubre sostenimiento hasta por USD 12.500 bajo condiciones similares. En todos los casos, la convalidación del título corresponde al estudiante y al Ministerio de Educación Nacional.

La plataforma de postulación y gestión de crédito también contempla líneas para idiomas, pasantías e investigación, así como servicios para consultar antecedentes crediticios y trámites relacionados al estado de la solicitud. El Icetex señaló que cada inscripción será evaluada y, tras su aprobación, el estudiante deberá completar la legalización documental y firmar las garantías exigidas para formalizar la financiación.

El organismo subrayó que los créditos educativos constituyen un apoyo económico clave para la formación profesional y técnica de miles de colombianos, y que las oportunidades pueden cubrir desde el valor total de la matrícula hasta los semestres requeridos.

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