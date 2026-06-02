La policía chilena desarticuló una célula del Tren de Aragua que lavó dinero por más de USD 87 millones

Entre los 18 detenidos está un ejecutivo bancario que antes trabajaba en el Banco de Venezuela.

La Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público llevaron adelante operativos en una sucursal bancaria, tres cárceles y diversos domicilios de las regiones Metropolitana, O’Higgins y Bío Bío, a fin de desarticular una célula del Tren de Aragua que habría enviado más de USD 87 millones a Colombia.

Dicho dinero habría ido directamente a uno de los líderes de la organización criminal, Carlos “Bobby” Gómez, quien aparece nombrado en la investigación por el crimen del exmilitar venezolano Ronald Ojeda en Santiago y se encuentra en prisión a la espera de su extradición a Chile.

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Al cierre de esta nota se contabilizaban 18 detenidos, entre ellos un ejecutivo del Banco Santander identificado como José Carlos Pérez Asencio, quien de acuerdo a su perfil en LinkedIn antes trabajaba en el Banco de Venezuela.

Según información policial, el grupo funcionaba como una verdadera “productora de eventos”, extorsionando a dueños de locales nocturnos en Santiago para luego realizar fiestas en sus recintos, vender drogas, prostituir mujeres y enviar las ganancias a Colombia.

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Debido a esto, la Policía Nacional colombiana y detectives de la PDI chilena allanaron también la cárcel en Bogotá donde permanece tras las rejas Carlos “Bobby” Gómez, formalizado en ausencia por la justicia chilena por los delitos de asociación criminal, tráfico de drogas y doble secuestro con homicidio.

El exmilitar Ronald Ojeda fue asesinado en Santiago por la célula "Los Piratas de Aragua".

Y es que de acuerdo a un reportaje de Ciper, en la investigación por el crimen del exmilitar venezolano, Ronald Ojeda, liderada por el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, figuran dos declaraciones en las que aparece “Bobby” Gómez.

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El primer testimonio corresponde a uno de los hombres de confianza de Adrián Gámez Finol (el “Turko”), líder de los “Piratas de Aragua”, facción local que llevó a cabo el secuestro y crimen de Ojeda, quien aseguró a los detectives que la orden de asesinar al exmilitar venezolano provino directamente del jefe máximo del Tren de Aragua, Héctor Guerrero Flores - alias “Niño Guerrero”-, la que fue transmitida en Chile por Carlos “Bobby” Gómez.

“Al Niño Guerrero le dicen ‘el Cejas’, y la instrucción la dio él y bajó a través del Bobby, llegando al Turko”, reza la declaración.

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Asimismo, el “Testigo Reservado N°2” sostuvo que entre los hombres de confianza del Niño Guerrero “y quienes dan la ‘luz’ o autorización para cometer distintos tipos de delitos”, están “Carlos Bobby” y el “Gordo Alex”, quien en un audio reconoce haber asesinado en Chile a un exmilitar venezolano, aunque sin dar nombres.

Carlos “Bobby” Gómez está a la espera de ser extraditado a Chile.

Ganancias por más de USD 87 millones

En un punto de prensa, el fiscal Héctor Barros valoró el trabajo de la policía y aseguró que se trata de “uno de los mayores lavados de dinero que hemos tenido en nuestro país”.

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Respecto del rol que cumplía en la organización el ejecutivo del Banco Santander, José Carlos Pérez Asencio, detalló que “él tenía muchas cuentas abiertas en distintos bancos, y a partir de ahí empezaba a operar”, moviendo grandes sumas de dineros provenientes de extorsiones, prostitución, drogas y secuestros.

“Estamos hablando de una cifra superior a $78 mil millones de pesos (USD 87 millones), que salieron de nuestro país a través de empresas de criptomonedas (...) Yo diría que esta es la primera vez que le pegamos donde ellos más lo resienten, que en el fondo es en el patrimonio”, afirmó el persecutor.

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El ejecutivo bancario, José Carlos Pérez, tenía varias cuentas abiertas en distintos bancos con las que operaba para lavar el dinero.

Finalmente, el fiscal Barros explicó que la investigación partió tras una megafiesta organizada por esta facción del Tren de Aragua, la que terminó con la muerte de cinco personas a balazos en una parcela de la comuna santiaguina de Lampa en 2024.

“En virtud de eso, se llevó adelante una investigación por los créditos de extorsión, contrabando, por asociación ilícita para el lavado activo, por lavado de activos y por asociación criminal”, cerró el fiscal a cargo de la investigación.

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