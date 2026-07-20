Gustavo Petro explicó por qué la cúpula militar y policial se retiró antes de que empezara su discurso del 20 de julio: “Sería una estupidez”

La ceremonia del 20 de julio en Bogotá registró el retiro anticipado de la cúpula de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional antes del discurso de Gustavo Petro - crédito @infopresidencia / X

La ceremonia del 20 de julio en Bogotá marcó un hecho poco habitual en la conmemoración del Día de la Independencia de Colombia.

La cúpula de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional se retiró antes de que el presidente Gustavo Petro iniciara su discurso público, en lo que sería su última intervención en esta fecha como jefe de Estado.

El retiro de los altos mandos militares y policiales se produjo tras la finalización del tradicional desfile, celebrado por primera vez en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de la capital. La ausencia de la cúpula durante la alocución presidencial quedó evidenciada cuando las sillas reservadas para los comandantes permanecieron vacías durante el discurso de Petro.

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Pero fue el mismo mandatario el que explicó en su cuenta de X que la decisión se había tomado previamente por acuerdo con los altos mandos: “Lo acordé con la cúpula porque la fuerza pública no debe participar en política”, escribió el presidente. De tal manera que el procedimiento había sido coordinado días antes como parte de la organización logística y de seguridad del evento.

Gustavo Petro explicó en X que acordó con la cúpula militar y policial su salida para que la fuerza pública no participara en política durante el Día de la Independencia de Colombia - crédito @petrogustavo / X

En una segunda publicación en la misma red, Petro amplió su posición :“No voy a meter a la fuerza pública en un discurso que delibera políticamente. Eso sería una estupidez y una irracionalidad de parte mía”. Esta declaración reforzó el mensaje sobre la intención de mantener a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional al margen de cualquier escenario de deliberación política.

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Postura oficial del Ministerio de Defensa

El Ministerio de Defensa Nacional respaldó la decisión presidencial a través de un comunicado, en el que agradeció a la ciudadanía por el reconocimiento y gratitud expresados hacia la fuerza pública durante el desfile de este 20 de julio.

La cartera de Defensa subrayó que, conforme a las disposiciones del presidente Gustavo Petro y en cumplimiento de la organización previa, los integrantes de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional se retiraron del lugar una vez culminó el desfile, permitiendo así el desarrollo de las actividades programadas por la Presidencia.

El comunicado oficial recalcó que este procedimiento buscó asegurar el carácter no deliberante y la neutralidad política de la fuerza pública, alineándose con la normativa constitucional.

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La decisión sobre el retiro de los altos mandos se coordinó antes del evento y respondió al carácter político de la alocución presidencial del 20 de julio - crédito @petrogustavo / X

Además, el Ministerio invitó a la ciudadanía a informarse únicamente a través de los canales oficiales y a evitar interpretaciones que puedan distorsionar el respeto y el compromiso de la fuerza pública con la Constitución y la institucionalidad del país.

Un retiro acordado y su fundamento legal

El retiro de la cúpula militar y policial no respondió a improvisaciones ni a incidentes de último momento. La decisión obedeció a que el discurso presidencial tendría un carácter político. El propio Petro autorizó a los altos mandos a ausentarse tras la ceremonia militar, de acuerdo con las normas constitucionales que rigen la participación política de los uniformados.

La Constitución colombiana, en su artículo 219, establece: “La fuerza pública no es deliberante” y prohíbe a sus miembros ejercer el voto mientras permanezcan activos, así como participar en debates o en actividades de carácter partidista. Esta disposición busca asegurar la imparcialidad de las instituciones encargadas de la seguridad y del orden público, evitando cualquier influencia de intereses políticos.

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Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, los integrantes activos de la fuerza pública son excluidos temporalmente del censo electoral y solo pueden reincorporarse una vez se retiren del servicio.

El Ministerio de Defensa resaltó que la Fuerza Pública se retiró tras el desfile en cumplimiento de la neutralidad política y el respeto a la Constitución - crédito @mindefensa / X

El desarrollo del desfile y la jornada conmemorativa

El desfile militar y policial de 2026 se realizó en la avenida Villavicencio, desde el centro comercial El Ensueño, y contó con la participación de 6.257 uniformados de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. El acto inaugural estuvo a cargo del brigadier general Carlos Ernesto Marmolejo Cumbe, comandante de la Quinta División del Ejército Nacional, que encabezó el recorrido junto a tropas de distintas escuelas y especialidades militares.

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La Armada de Colombia integró el desfile con 1.543 marinos entre bloques históricos, unidades fluviales y un bloque femenino, mientras que la Fuerza Aeroespacial Colombiana movilizó 1.170 efectivos, incluidos los escuadrones Halcones Dorados y Negros.

El cierre de la ceremonia estuvo a cargo de la Policía Nacional, que reunió 1.965 policías de comandos especiales, aviación y unidades caninas. Miles de ciudadanos asistieron al evento, portando banderas y prendas alusivas a la fecha, y manifestaron su respaldo a las fuerzas de seguridad durante el recorrido.

La Constitución de Colombia, en su artículo 219, establece que la fuerza pública no es deliberante y limita la participación política de los uniformados activos - crédito @infopresidencia / X

Previo al desfile, el presidente Gustavo Petro encabezó la imposición de la Medalla de Boyacá a varios generales y almirantes como acto oficial de apertura de la jornada conmemorativa de los 216 años del Grito de Independencia.

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Es preciso mencionar que el 20 de julio en Colombia no solo comprende el desfile militar, sino también la instalación del nuevo periodo legislativo en el Congreso de la República. Entre los actos protocolarios previstos para la jornada se incluyeron la elección de las mesas directivas del Senado y la Cámara de Representantes, así como la intervención del presidente ante el Legislativo.