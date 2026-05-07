América Latina

Bolivia busca ampliar la cooperación tecnológica con EEUU para desarrollar su industria de litio

El canciller boliviano, Fernando Aramayo, expresó su objetivo de que Bolivia sea partícipe del escenario mundial de la innovación, de la mano de industrias extranjeras que utilicen el mineral crítico como materia prima

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Fernando Aramayo, un hombre con gafas y barba, lleva un traje azul sobre una camisa a cuadros, de pie ante las banderas de Bolivia y la Wiphala
El canciller de Bolivia, Fernando Aramayo

Bolivia busca alcanzar un acuerdo de cooperación tecnológica con Estados Unidos para el desarrollo de su industria del litio, luego de la firma a fines de abril de un memorando de entendimiento sobre minerales críticos, según anunció el miércoles el canciller boliviano, Fernando Aramayo.

El país andino, que cuenta con la segunda mayor reserva mundial de litio según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), se mantiene rezagado en la explotación de este recurso clave para la transición energética y la fabricación de baterías eléctricas.

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En abril, la administración del presidente boliviano Rodrigo Paz y Washington suscribieron un memorando de entendimiento que contempla el intercambio de conocimientos y la búsqueda de nuevas formas de cooperación en torno a los minerales críticos, incluido el litio. Estados Unidos manifestó su interés en asegurar las cadenas de suministro globales.

“Con Estados Unidos nos interesa mucho el tema tecnológico (...), generar un acuerdo que nos permita ver cómo logramos dar pasos en la industrialización del litio”, expresó Aramayo en una conferencia con la prensa extranjera en La Paz.

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En 2025, bajo la gestión de Luis Arce (2020-2025), Bolivia había firmado contratos para construir plantas de extracción de litio con la rusa Uranium One y la estatal china CATL, principal productora mundial de baterías.

Piletones para la extracción de litio en Bolivia (REUTERS)
Piletones para la extracción de litio en Bolivia (REUTERS)

Los proyectos de explotación de litio en Bolivia no se iniciaron porque requieren ratificación parlamentaria, donde enfrentan cuestionamientos de la oposición al Gobierno por presunta falta de transparencia en las negociaciones.

Aramayo reconoció que el país aún carece de los recursos humanos necesarios para operar sus propias plantas de extracción y que primero necesita estudios hidrogeológicos para determinar dónde instalarlas, dada la alta demanda de agua en el procesamiento del litio.

Aramayo expresó su objetivo de que Bolivia sea “partícipe” del escenario mundial de la innovación, asociándose con industrias extranjeras que utilicen el litio como materia prima. “¿Por qué no traerlas? Son de tecnología rápida, que pueden instalarse acá y a ellos mismos (...) les conviene estar cerca de los minerales para abaratar costos”, señaló.

El canciller indicó que Bolivia también buscará acuerdos de cooperación con países como Brasil y Alemania. En 2025, Bolivia produjo apenas 2.400 toneladas de litio, según datos del Ministerio de Minería. El USGS estima que su vecino Chile, tercer productor mundial, extrajo 56.000 toneladas en el mismo periodo.

Una planta de carbonato de litio en el Salar de Uyuni en Potosí, Bolivia (REUTERS/Claudia Morales)
Una planta de carbonato de litio en el Salar de Uyuni en Potosí, Bolivia (REUTERS/Claudia Morales)

La embajada de Estados Unidos en Bolivia informó que la firma del acuerdo antes mencionado sobre minerales críticos fue realizada por el vicesecretario estadounidense para Asuntos Económicos, Energéticos y Empresariales, Caleb Orr, y el ministro boliviano de Minería, Marco Antonio Calderón de la Barca.

La delegación diplomática señaló que Washington “está comprometido” a trabajar con Bolivia “para atraer inversiones” que beneficien a ambos países y “aseguren las cadenas de suministro de minerales críticos”.

Recursos como el litio, el cobalto, el níquel y el cobre son considerados de importancia estratégica, ya que resultan esenciales para la fabricación de dispositivos electrónicos y para la transición energética.

El Gobierno boliviano sostiene que el país posee la mayor reserva mundial de litio, con alrededor de 23 millones de toneladas, principalmente en el salar de Uyuni, el mayor y más alto del mundo, con 10.000 kilómetros cuadrados y situado a 3.600 metros de altitud.

Para el Pentágono, el litio es un elemento estratégico y los suministros de baterías para su industria militar, particularmente el transporte terrestre y la aviación (Archivo DEF)
Para el Pentágono, el litio es un elemento estratégico y los suministros de baterías para su industria militar, particularmente el transporte terrestre y la aviación (Archivo)

Durante la administración de Luis Arce (2020-2025), Bolivia firmó contratos con empresas de China, Rusia e India para la implementación de la tecnología de extracción directa de litio (EDL); sin embargo, estos acuerdos tampoco fueron aprobados por el Legislativo.

Rodrigo Paz señaló en enero la necesidad de impulsar una nueva ley para el sector de recursos evaporíticos, con énfasis en el litio, que establezca reglas claras para atraer inversiones y proteja los intereses bolivianos.

Durante un acto en Potosí, región donde se ubica el salar de Uyuni —principal reserva de litio del país—, Paz criticó los contratos firmados durante el mandato de Luis Arce para la explotación del recurso,

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó que el país andino busca evitar el saqueo de sus recursos, pero está abierta a recibir inversiones y a establecer alianzas sólidas (REUTERS/Claudia Morales)
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó que el país andino busca evitar el saqueo de sus recursos, pero está abierta a recibir inversiones y a establecer alianzas sólidas (REUTERS/Claudia Morales)

Paz aseguró que promoverá la firma de nuevos contratos de explotación del litio “con aquellos que quieran hacer contratos transparentes, pero no discursos populistas”. Remarcó además que Potosí es la región más rica en minerales del país, aunque sus habitantes aún enfrentan condiciones de pobreza.

El mandatario afirmó en aqullea oportunidad que Bolivia busca evitar el saqueo de sus recursos, pero está abierta a recibir inversiones y a establecer alianzas sólidas. “Con reglas claras, que vengan a invertir para desarrollar el punto minero más importante del mundo”, declaró.

(Con información de EFE)

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