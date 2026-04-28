América Latina

Una nueva encuesta arrojó un empate técnico entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro en Brasil

Un estudio de la consultora Nexus indicó que, en un eventual balotaje, la diferencia se reduce al mínimo: el mandatario obtendría un 46% de los votos, mientras que el senador alcanzaría el 45%

Guardar
Lula da Silva y Flávio Bolsonaro de pie, vestidos con traje, frente a una pantalla con el mapa de Brasil y una urna electrónica en un evento de prensa.
Lula da Silva y Flávio Bolsonaro son los principales candidatos para las próximas elecciones en Brasil (Imagen Ilustrativa Infobae)

La última encuesta de la consultora Nexus reveló un empate técnico entre el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; y el senador Flávio Bolsonaro, de cara a las elecciones presidenciales que se desarrollarán en octubre próximo.

La consulta, realizada entre el 24 y el 26 de abril y registrada ante el Tribunal Superior Electoral, mostró a Lula con un 41% de intención de voto en la primera vuelta y a Bolsonaro con un 36%.

PUBLICIDAD

Sin embargo, en un eventual balotaje, la diferencia se reduce al mínimo: el actual mandatario obtendría un 46%, mientras que el hijo del ex presidente Jair Bolsonaro alcanzaría el 45%, cifras que se ubican dentro del margen de error de dos puntos porcentuales.

La disputa por la Presidencia del gigante sudamericano se desarrolla en un contexto de fuerte polarización: Lula y Bolsonaro lideran las preferencias, mientras que otros candidatos como Ronaldo Caiado y Romeu Zema no logran romper esa dualidad.

PUBLICIDAD

La encuesta, producto de 2.028 entrevistas telefónicas, confirmó también que el contexto económico y los elevados niveles de rechazo de los principales aspirantes condicionan la decisión de los votantes.

Una imagen dividida muestra a Lula da Silva a la izquierda, vestido de traje azul y corbata, gesticulando; a la derecha, Flávio Bolsonaro con traje gris y camisa clara
El presidente brasileño Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro

Rechazo y polarización

Tanto Lula como Bolsonaro registran un 48% de rechazo, es decir, casi la mitad del electorado afirma que nunca votaría por alguno de ellos. Esta paridad refuerza la polarización y limita la posibilidad de sumar nuevos apoyos.

Según la consultora, este mes, el índice de aprobación del gobierno de Lula mostró una leve mejora y ahora oscila entre un 45 y un 46%, mientras que la desaprobación bajó del 51 al 49%.

En la simulación de segunda vuelta, Lula y Bolsonaro permanecen igualados: 46% y 45%, respectivamente; mientras que el voto en blanco alcanza el 8%. En ese hipotético balotaje, Caiado y Zema sumarían 41% frente al 45% de Lula.

Personas compran en el Mercado Municipal de San Pablo (REUTERS/Paulo Whitaker/Archivo)
Personas compran en el Mercado Municipal de San Pablo (REUTERS/Paulo Whitaker/Archivo)

Economía y endeudamiento

La economía emerge como factor determinante en la carrera electoral. El 59% de los consultados reportó algún nivel de endeudamiento, lo que repercute en la percepción sobre el futuro y la estabilidad financiera.

La mitad de los votantes declaró enfrentar más dificultades para consumir y pagar servicios que antes de diciembre de 2022. Este panorama afecta la compra de alimentos, medicamentos, productos esenciales y el pago de facturas.

Entre quienes informan menos dificultad para consumir, la mayoría se inclina por Lula en una eventual segunda vuelta frente a Bolsonaro.

Ilustración fotográfica del mapa del estrecho de Ormuz (REUTERS/Dado Ruvic)
Ilustración fotográfica del mapa del estrecho de Ormuz (REUTERS/Dado Ruvic)

Contexto internacional

El proceso electoral transcurre en medio de la tensión internacional marcada por el alza de los precios de combustibles debido a la guerra en Medio Oriente.

Lula da Silva, quien busca un cuarto mandato, anunció medidas para amortiguar el impacto de la subida de precios. En tanto, Flávio Bolsonaro fue designado en diciembre como sucesor por su padre, el ex presidente Jair Bolsonaro —condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado—, consolidándose como principal referente del bloque conservador.

Entre quienes enfrentan mayores dificultades económicas, crece la preferencia por Bolsonaro, lo que indica que la situación financiera personal es el factor más influyente en la definición del voto en Brasil.

Temas Relacionados

Luiz Inácio Lula da SilvaFlávio BolsonaroElecciones Brasil 2026encuestaÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sujeto es capturado con 259° de alcohol tras atropellar a una mujer en el occidente de El Salvador

Un total de 7,644 incidentes de tránsito y 473 fallecidos han sido reportados en los primeros meses de 2026, con aumentos notorios respecto al año anterior de acuerdo con datos de las autoridades viales

Sujeto es capturado con 259° de alcohol tras atropellar a una mujer en el occidente de El Salvador

Debate en Honduras por elección de nuevas autoridades del CNE y TJE, mientras consejeras titulares rechazan renunciar pese a licencia

En medio de cuestionamientos políticos y revisiones de candidaturas, Cossette López y Ana Paola Hall reiteran que no dejarán sus cargos en el organismo electoral

Debate en Honduras por elección de nuevas autoridades del CNE y TJE, mientras consejeras titulares rechazan renunciar pese a licencia

La PNC de Guatemala llama a denunciar amenazas virales como el reto ‘Tiroteo Mañana’ en centros educativos

Las instituciones solicitan la colaboración ciudadana mediante canales anónimos y promueven la activación de planes de prevención tras detectar casos recientes que han provocado el cierre de escuelas y movilización policial en Guatemala

La PNC de Guatemala llama a denunciar amenazas virales como el reto ‘Tiroteo Mañana’ en centros educativos

El Gobierno de Daniel Ortega enfrenta exigencias por la desaparición del excoronel Carlos Brenes

La solicitud de una verificación sobre el estado del exmilitar es parte de una demanda internacional que denuncia la opacidad en el manejo de presos políticos y demanda atención inmediata a su situación médica

El Gobierno de Daniel Ortega enfrenta exigencias por la desaparición del excoronel Carlos Brenes

Avance del 90 % en la planta potabilizadora de Ilopango: un paso clave en la modernización del sistema de agua en El Salvador

El Salvador se acerca a una nueva etapa en el suministro de agua potable con la próxima puesta en marcha de la planta de Ilopango, mientras avanzan proyectos de desalinización y modernización de la red nacional.

Avance del 90 % en la planta potabilizadora de Ilopango: un paso clave en la modernización del sistema de agua en El Salvador
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Marca española que vende canastas artesanales colombianas genera polémica en redes sociales: “Gentrificaron las canastas de zunchos”

Marca española que vende canastas artesanales colombianas genera polémica en redes sociales: “Gentrificaron las canastas de zunchos”

Buscan a dos pescadores que se metieron en el Río de la Plata con una canoa a motor

Gustavo Petro volvió a defender el nuevo sistema de expedición de pasaportes: “Quieren devolvérselo a los hermanos Bautista, procesados por estafa”

Los 8 militares detenidos tras el operativo mortal en Colcabamba salieron en libertad al vencer el plazo de flagrancia

Ley de Glaciares y protección de reservas hídricas: de la categoría a la función

INFOBAE AMÉRICA

El Gobierno de Daniel Ortega enfrenta exigencias por la desaparición del excoronel Carlos Brenes

El Gobierno de Daniel Ortega enfrenta exigencias por la desaparición del excoronel Carlos Brenes

Avance del 90 % en la planta potabilizadora de Ilopango: un paso clave en la modernización del sistema de agua en El Salvador

La cooperación internacional permitió desarticular red de explotación infantil en Centroamérica y Caribe

Cuándo será el eclipse solar total que no se repetirá en 157 años

Por qué el axolote fascina a científicos y defensores del ambiente

ENTRETENIMIENTO

Mara Wilson reveló el doloroso motivo que la llevó a alejarse de Hollywood: “Me sentí avergonzada, traté de esconderme”

Mara Wilson reveló el doloroso motivo que la llevó a alejarse de Hollywood: “Me sentí avergonzada, traté de esconderme”

Lisa Kudrow recordó el trato brutal que recibió de los guionistas de ‘Friends’: “¿Es que la zorra no sabe leer?”

Nathan Chasing Horse, actor de ‘Danza con lobos’, fue condenado a cadena perpetua por agresiones sexuales contra mujeres y niñas

Acusado de planear atentado en concierto de Taylor Swift se declara culpable en Austria

La magia detrás de Taylor Swift: cómo la famosa cantante escribe sus canciones