Una nueva encuesta arrojó un empate técnico entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro en Brasil

Lula da Silva y Flávio Bolsonaro son los principales candidatos para las próximas elecciones en Brasil (Imagen Ilustrativa Infobae)

La última encuesta de la consultora Nexus reveló un empate técnico entre el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; y el senador Flávio Bolsonaro, de cara a las elecciones presidenciales que se desarrollarán en octubre próximo.

La consulta, realizada entre el 24 y el 26 de abril y registrada ante el Tribunal Superior Electoral, mostró a Lula con un 41% de intención de voto en la primera vuelta y a Bolsonaro con un 36%.

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Sin embargo, en un eventual balotaje, la diferencia se reduce al mínimo: el actual mandatario obtendría un 46%, mientras que el hijo del ex presidente Jair Bolsonaro alcanzaría el 45%, cifras que se ubican dentro del margen de error de dos puntos porcentuales.

La disputa por la Presidencia del gigante sudamericano se desarrolla en un contexto de fuerte polarización: Lula y Bolsonaro lideran las preferencias, mientras que otros candidatos como Ronaldo Caiado y Romeu Zema no logran romper esa dualidad.

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La encuesta, producto de 2.028 entrevistas telefónicas, confirmó también que el contexto económico y los elevados niveles de rechazo de los principales aspirantes condicionan la decisión de los votantes.

El presidente brasileño Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro

Rechazo y polarización

Tanto Lula como Bolsonaro registran un 48% de rechazo, es decir, casi la mitad del electorado afirma que nunca votaría por alguno de ellos. Esta paridad refuerza la polarización y limita la posibilidad de sumar nuevos apoyos.

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Según la consultora, este mes, el índice de aprobación del gobierno de Lula mostró una leve mejora y ahora oscila entre un 45 y un 46%, mientras que la desaprobación bajó del 51 al 49%.

En la simulación de segunda vuelta, Lula y Bolsonaro permanecen igualados: 46% y 45%, respectivamente; mientras que el voto en blanco alcanza el 8%. En ese hipotético balotaje, Caiado y Zema sumarían 41% frente al 45% de Lula.

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Personas compran en el Mercado Municipal de San Pablo (REUTERS/Paulo Whitaker/Archivo)

Economía y endeudamiento

La economía emerge como factor determinante en la carrera electoral. El 59% de los consultados reportó algún nivel de endeudamiento, lo que repercute en la percepción sobre el futuro y la estabilidad financiera.

La mitad de los votantes declaró enfrentar más dificultades para consumir y pagar servicios que antes de diciembre de 2022. Este panorama afecta la compra de alimentos, medicamentos, productos esenciales y el pago de facturas.

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Entre quienes informan menos dificultad para consumir, la mayoría se inclina por Lula en una eventual segunda vuelta frente a Bolsonaro.

Ilustración fotográfica del mapa del estrecho de Ormuz (REUTERS/Dado Ruvic)

Contexto internacional

El proceso electoral transcurre en medio de la tensión internacional marcada por el alza de los precios de combustibles debido a la guerra en Medio Oriente.

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Lula da Silva, quien busca un cuarto mandato, anunció medidas para amortiguar el impacto de la subida de precios. En tanto, Flávio Bolsonaro fue designado en diciembre como sucesor por su padre, el ex presidente Jair Bolsonaro —condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado—, consolidándose como principal referente del bloque conservador.

Entre quienes enfrentan mayores dificultades económicas, crece la preferencia por Bolsonaro, lo que indica que la situación financiera personal es el factor más influyente en la definición del voto en Brasil.

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