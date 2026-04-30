Sube el desempleo en Chile: llegó al 8,9% en el primer trimestre de 2026

Personas hacen fila para llenar sus solicitudes mientras buscan oportunidades de trabajo.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó este miércoles que el desempleo en Chile creció en 0,2 puntos durante el trimestre enero-marzo de 2026, ubicándose en un 8,9%. De esta manera, la tasa de paro se elevó por 38 meses consecutivos a un índice igual o superior al 8%.

Durante el período analizado, la cifra de personas en capacidad laboral (0,7%) estuvo por encima de la creación de puestos de trabajo (0,5%), precisaron desde el INE en su Encuesta Nacional de Empleo.

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En tanto, las personas sin trabajo aumentaron 3,3%, divididas en quienes se encontraban cesantes (2,0%) y aquellas que buscan trabajo por primera vez (14,5%), agregaron.

“Las tasas de participación y ocupación se situaron en 62,3% y 56,7%, decreciendo 0,1 pp. y 0,3 pp., en cada caso. La población fuera de la fuerza de trabajo, en tanto, aumentó 1,2%, influida por las personas inactivas potencialmente activas (4,9%) y las personas inactivas habituales (0,4%)”, detalla el estudio.

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Por género, la desocupación alcanzó a 10 de cada 100 mujeres, con un incremento de medio punto en comparación con igual período del año pasado, mientras entre los hombres no se produjo ninguna variación.

Según el sector económico, la mayor oferta de empleos estuvo en el ramo inmobiliario, seguido por las actividades profesionales, los servicios de salud y el comercio.

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Respecto a la informalidad laboral, en el primer trimestre de 2026 sufrió un alza de 0,7 puntos y se ubicó en 26,5%. Esto significa un incremento de 3,2 puntos porcentuales en 12 meses, con mayor impacto en el comercio y la industria manufacturera, agregaron desde el INE.

La desocupación alcanzó a 10 de cada 100 mujeres.

Desempleo en Santiago

Finalmente, en la región Metropolitana la tasa de desocupación del trimestre enero-marzo de este año alcanzó un 9,6%, lo que significa un alza de 0,2 pp. en doce meses.

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“En el mismo período, la estimación del total de la población ocupada decreció 0,2%, incidida principalmente, según sector económico, por información y comunicaciones (-16,0%), actividades financieras y de seguros (-14,4%) y administración pública (-8,6%)”, cierra el estudio.