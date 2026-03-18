Política

El presidente uruguayo se mostró optimista sobre alcanzar acuerdos con Argentina sobre la planta de Paysandú

Así lo afirmó Yamandú Orsi. Sus dichos bajaron la tensión sobre la instalación de la planta de e-combustibles de HIF frente a la costa argentina del río Uruguay

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“Vamos a lograr acuerdos”, aseguró
“Vamos a lograr acuerdos”, aseguró el Presidente de Uruguay Yamandú Orsi (REUTERS)

El Presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, destacó la voluntad de entendimiento con la Argentina en torno al proyecto de hidrógeno verde en Paysandú. Desde Entre Ríos reiteran que acompañan las inversiones productivas, pero insisten en la necesidad de garantizar el cuidado ambiental y el desarrollo turístico. “Vamos a lograr acuerdos”, afirmó.

El pedido puntual que formuló el gobernador Rogelio Frigerio es que la planta se reubique. La intención es que se traslade tres kilómetros tierra adentro de la posición original diseñada. Este primer lugar, según la postura entrerriana, provocaría un impacto directo en el turismo, la fuente principal de ingresos de la zona. El diseño inicial ubicaba el emprendimiento frente a los balnearios de Colón, en la costa argentina.

Las recientes declaraciones del mandatario uruguayo, marcaron un tono de distensión en medio de las tensiones generadas por la localización del proyecto de hidrógeno verde que la empresa HIF Global impulsa en Paysandú.

En el marco de la expoactiva nacional, Yamandú Orsi confirmó que mantuvo contactos con representantes diplomáticos argentinos y expresó la voluntad de su gobierno de avanzar en consensos.

El pedido puntual que formuló
El pedido puntual que formuló el gobernador Rogelio Frigerio es que la planta se reubique

“Sabemos lo que piensa el gobierno argentino y estamos dispuestos a ayudar. Se trata de decisiones del sector privado con sugerencias del Estado. Estamos avanzando”, afirmó.

Desde la provincia de Entre Ríos reiteraron que no están en contra de la inversión ni del desarrollo productivo, pero plantearon la necesidad de analizar con profundidad el impacto ambiental y turístico del proyecto.

En ese sentido, insistieron en que la relocalización de la planta aparece como una alternativa razonable para compatibilizar crecimiento económico, generación de empleo y protección de los recursos naturales en la región del río Uruguay.

En paralelo, las autoridades de ambos países continúan los contactos técnicos y diplomáticos para evaluar los estudios de impacto ambiental y definir los próximos pasos en el marco del estatuto del río Uruguay.

El objetivo compartido es evitar conflictos del pasado y consolidar un proceso de desarrollo sustentable con beneficios para ambos lados de la frontera.

En qué consiste el proyecto

La planta de HIF en
La planta de HIF en Paysandú representará una inversión de más de 5 mil millones de dólares (REUTERS)

La planta de HIF en Paysandú representará una inversión de más de 5 mil millones de dólares. Se trataría de la principal inyección de capital privado extranjero en la economía uruguaya. El complejo tendría la capacidad de producir 876 mil toneladas de e-metanol y 313 mil toneladas de e-gasolina.

En total, se prevé una producción de 880.000 toneladas de e-combustibles anuales en la última fase del proyecto. La empresa ya tiene contratos previos asegurados en Europa para colocar los productos.

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