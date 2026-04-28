El Salvador eleva a 13 los casos de sarampión y refuerzan campaña de vacunación

Una mujer con un visible brote de sarampión en su piel es examinada por una profesional de la salud en un consultorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cifra de casos de sarampión en El Salvador subió a 13 luego de que el Ministerio de Salud (Minsal) confirmara dos nuevos contagios, todos de origen importado, de acuerdo con los registros oficiales consultados este lunes. El país no presenta transmisión local de la enfermedad desde hace casi tres décadas, según las autoridades y especialistas.

Los dos casos más recientes fueron identificados entre el 6 y el 12 de abril, en la semana epidemiológica número 15, según informó la agencia EFE. El primer brote del año se remonta a la semana 12, entre el 16 y el 22 de marzo, con 5 personas afectadas. Posteriormente, durante la semana 13, se sumaron otros 6 diagnósticos positivos. Los 13 casos confirmados hasta la fecha ocurrieron fuera del territorio salvadoreño.

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El titular de la cartera sanitaria, Francisco Alabi, aseguró que los casos reportados son importados: “Eso quiere decir que los contagios sucedieron en otros sitios y no dentro del territorio”, detalló el ministro, conforme a declaraciones recogidas por la agencia EFE. Alabi subrayó que El Salvador mantiene la condición de país libre de transmisión local de sarampión.

Epidemiólogos salvadoreños recomiendan mantener altas coberturas de vacunación y reforzar la vigilancia en fronteras ante el riesgo de brotes de sarampión.|Imagen: Canva

Sin casos locales desde hace 30 años

La Asociación de Pediatría en El Salvador (ASOPEDES) precisó que el último registro data de 1996 de un caso autóctono en el país. Desde entonces, los esfuerzos de vacunación han logrado mantener a la población protegida, aunque la vigilancia epidemiológica sigue siendo una prioridad.

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En respuesta al registro de los nuevos casos importados, el Ministerio de Salud puso en marcha el 10 de abril una campaña especial de vacunación dirigida a niñas y niños de entre 6 y 11 meses. El objetivo, según las autoridades, es prevenir posibles contagios locales y reforzar la inmunidad de los menores, considerados grupo vulnerable frente a la enfermedad.

De acuerdo con Salud, el plan de inmunización incluye también una jornada destinada a profesionales de la salud, tanto médicos y enfermeros como personal técnico y administrativo de unidades y hospitales públicos. Esta estrategia busca evitar la diseminación del sarampión en entornos hospitalarios y proteger al equipo sanitario.

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El sarampión es una infección viral muy contagiosa, transmitida por el aire a través de gotitas respiratorias que las personas infectadas emiten al toser, estornudar o hablar. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran fiebre, congestión nasal, malestar general, dolor corporal y una erupción cutánea rojiza conocida como exantema.

Ante la rapidez de propagación del virus y la posibilidad de complicaciones graves en la infancia, los especialistas en epidemiología insisten en que es necesario mantener altas coberturas de vacunación y reforzar la vigilancia en fronteras. Las autoridades sanitarias reiteran la recomendación de acudir a los centros de salud para completar los esquemas de inmunización.

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Sarampión: por qué la vacunación es clave para evitar casos graves y muertes| Canva

Estrategias de prevención y respuesta sanitaria

EFE informó que El Salvador permanece atento a la evolución de la situación regional, dado que el repunte de casos importados responde a brotes activos en países vecinos y al aumento de la movilidad internacional. Según datos de organismos de salud, el control estricto en las fronteras y las campañas de vacunación son factores clave para evitar la reintroducción del virus.

El Ministerio de Salud continuará con las estrategias de prevención y monitoreo en todo el territorio nacional, con énfasis en la protección de los grupos más vulnerables y en la capacitación del personal sanitario ante posibles escenarios de alerta.

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