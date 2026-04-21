América Latina

La cantidad de pobres en Uruguay está estancada: la cifra se mantiene en torno a 17% hace años

La cifra apenas de se redujo siete décimas porcentuales, dentro del margen de error. El fenómeno de la infantilización de la pobreza en el país

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asentamiento en Montevideo
Intendencia de Montevideo

De cada 1.000 personas en Uruguay, hay 166 que no superan el ingreso mínimo necesario para cubrir las necesidades básicas alimentarias y no alimentarias.

Así surge de los datos que el Instituto Nacional de Estadística (INE) del país reveló este lunes, que muestran que el índice de pobreza en Uruguay se mantiene estable desde hace unos 10 años (con la excepción de 2020, en la pandemia, cuando creció hasta 23,3%). Además, hay un fenómeno que se sigue registrando: la infantilización de la pobreza.

La estimación oficial está basada en el ingreso mínimo necesario para cubrir necesidades básicas alimentarias y no alimentarias.

La indigencia, en tanto, afecta a una menor proporción de la población. A nivel de las personas, la incidencia se estimó en 1,7% , 0,2 puntos porcentuales más que en el año anterior según las cifras oficiales.

Pobreza en Uruguay (EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo)
Pobreza en Uruguay (EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo)

En el caso de los hogares, la proporción bajo la línea de la pobreza se ubicó en 13,2%, de acuerdo con las cifras oficiales.

El INE agrega en su análisis que la edad y la ascendencia étnico-racial de las personas son variables relevantes para el análisis de la pobreza. Esta afecta en mayor medida a las personas más jóvenes y a aquellas que se declaran de ascendencia afro o negra.

“La incidencia de la pobreza es significativamente mayor entre los menores de 18 años que entre la población adulta: casi el 40% del total de personas en situación de pobreza son menores. Al desagregar por tramos de edad más pequeños, se constata que la incidencia es más elevada en las edades tempranas y disminuye a medida que aumenta la edad”, dice el informe del INE.

Vista general de una calle en Montevideo (Uruguay), en una fotografía de archivo. EFE/ Federico Anfitti
Vista general de una calle en Montevideo (Uruguay), en una fotografía de archivo. EFE/ Federico Anfitti

La capital del Uruguay, Montevideo, es la zona que registra el valor más alto de pobres. Y, dentro del interior, son las localidades más pequeñas las que presentan mayor proporción de personas debajo de la línea de la pobreza.

El diario El Observador consignó en su análisis que el último gobierno de Tabaré Vázquez (en 2020) cerró con 17,3% de la población pobre, una cifra similar a la que dejó el gobierno de Luis Lacalle Pou (en 2025). Por su parte, el guarismo en el primer año de gestión de Yamandú Orsi sigue siendo similar.

Si bien Uruguay es uno de los países de la región con un menor porcentaje de personas bajo la línea de la pobreza, hay un problema en la otra punta etaria porque este fenómeno en el país tiene cara de niño. De acuerdo a los datos citados por el diario uruguayo, por cada adulto mayor que está bajo la línea de pobreza, hay cinco menores de seis años en la misma situación.

El gobierno ha puesto foco en la pobreza infantil.

Otros datos sobre la pobreza que surgen del informe son que el porcentaje de hogares pobres es más alto en la frontera norte que limita con Brasil y en los municipios periféricos de Montevideo, consignó El Observador. A su vez, los hogares que tienen una referente mujer representan casi el 70% de los hogares pobres del país.

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