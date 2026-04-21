Licencia de conducir Edomex 2026: documentos y unidades móviles para tramitar el permiso de manera rápida

La Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semov) dio a conocer las ubicaciones de las unidades móviles que brindarán atención esta semana para que los mexiquenses puedan tramitar su licencia de conducir.

La Secretaría de Movilidad (Semov) del Estado de México continuará, como cada semana, con la implementación de diferentes unidades móviles para agilizar el trámite de solicitud de licencia de conducir.

Esta iniciativa tiene como propósito agilizar el procedimiento para quienes requieren obtener el permiso, documento exigido por ley para que los habitantes del Edomex puedan manejar sus automóviles.

Unidades móviles en el Edomex para solicitar la licencia de conducir

Las unidades móviles que darán atención esta semana brindarán atención únicamente el 1 de abril de 9:00 a 17:30 horas (tiempo del centro de México).

CALIMAYA

23 de abril: Calle Juárez Mz. 014, Col. Centro, C.P. 52200 (frente a la Casa de Cultura).

CHALCO

22 de abril: Carretera Chalco San Gregorio s/n, Col. San Gregorio Cuautzingo, C.P. 56640.

CHIMALHUACÁN

21 de abril: Calle La Paz Esq. Calle Las Flores, Col. La Ladera, C.P. 56337 (edificio administrativo Heberto Castillo).

23 de abril: Av. Nezahualcóyotl, Mz 004, Col. Santa María Nativitas, C.P. 56335 (estacionamiento de plaza Chimalhuacán).

CUAUTITLÁN IZCALLI

Del 20 al 24 de abril: Hacienda de Sierra Vieja 2, Col. Hacienda del Parque, C.P. 54769 (estacionamiento de outlets punta norte).

IXTAPALUCA

20 de abril: Av. del Canal s/n, Col. Alfredo del Mazo, C.P. 56577 (frente a la Delegación Alfredo del Mazo).

LUVIANOS

24 y 25 de abril: Plaza Venustiano Carranza 1, Col. Centro, C.P. 51440 (frente al Palacio Municipal).

Unidades móviles esta semana para tramitar la licencia de conducir en el Edomex (X@SEMOV_Edomex)

NEZAHUALCÓYOTL

Del 20 al 24 de abril: Av. General Lázaro Cárdenas s/n, Col. Rey Neza, C.P. 57809 (estacionamiento Estadio Neza 86).

OCOYOACAC

Del 21 al 25 de abril: Porfirio Díaz Mz. 006, Col. Centro, C.P. 52740 (frente al Palacio Municipal).

OTUMBA

24 y 25 de abril: Calle De La Constitución 17, Colonia Centro, C.P. 55900 (frente al Palacio Municipal).

SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES

Del 21 al 23 de abril: Benito Juárez s/n, C.P. 55850 (frente al Palacio Municipal).

TECÁMAC

Del 20 al 24 de abril: Carretera Federal Pachuca México 32, Col. Sierra Hermosa, C.P. 55749 (al interior del Parque Ecológico Sierra Hermosa, puerta norte).

TEZOYUCA

20 de abril: Av. 5 de mayo s/n Esq. Bosques de Viena, Ejidos de Tequistián, C.P. 56020.

21 de abril: Camino a Zurita, Parcela 417, Ejidos de Tequistián, C.P. 56020.

Unidades móviles esta semana para tramitar la licencia de conducir en el Edomex (X@SEMOV_Edomex)

TLALMANALCO

22 de abril: Fray Martín de Valencia s/n, C.P. 56700 (frente al Palacio Municipal).

TLATLAYA

Del 21 al 23 de abril: I. Allende Mz. 005, Col. Centro, C.P. 51550 (frente al Palacio Municipal).

TOLUCA

24 de abril: Calle Miguel Hidalgo y Costilla 2, San Andrés Cuexcontitlán, Secc. 2, C.P. 50200 (plaza de San Andrés Cuexcontitlán).

La licencia de conducir en el Edomex es un requisito necesario para conducir de manera legal (X@SEMOV_Edomex)

Documentos para tramitar el permiso en las unidades móviles

El trámite exige presentar el Certificado de No inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (SNDIF). Para la licencia tipo C, es necesario entregar el Certificado Estándar de Competencias EEC1631 y demostrar la aprobación del examen de conocimientos.

Además, la Secretaría de Movilidad (Semov) solicita el acta de nacimiento, la CURP, una identificación oficial con fotografía, un comprobante de domicilio y el comprobante de pago de derechos, el cual puede generarse en el portal de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de Finanzas del Estado de México o en https://sfpya.edomexico.gob.mx/recuadacion/.

Para consultar información detallada sobre el permiso vehicular, se puede ingresar al sitio smovilidad.edomex.gob.mx/licencias_permisos.