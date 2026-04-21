México

Licencia de conducir Edomex 2026: documentos y unidades móviles para tramitar el permiso de manera rápida

Esta iniciativa tiene como propósito agilizar el procedimiento para quienes requieren obtener el permiso

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La Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semov) dio a conocer las ubicaciones de las unidades móviles que brindarán atención esta semana para que los mexiquenses puedan tramitar su licencia de conducir.
La Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semov) dio a conocer las ubicaciones de las unidades móviles que brindarán atención esta semana para que los mexiquenses puedan tramitar su licencia de conducir.

La Secretaría de Movilidad (Semov) del Estado de México continuará, como cada semana, con la implementación de diferentes unidades móviles para agilizar el trámite de solicitud de licencia de conducir.

Esta iniciativa tiene como propósito agilizar el procedimiento para quienes requieren obtener el permiso, documento exigido por ley para que los habitantes del Edomex puedan manejar sus automóviles.

Unidades móviles en el Edomex para solicitar la licencia de conducir

Las unidades móviles que darán atención esta semana brindarán atención únicamente el 1 de abril de 9:00 a 17:30 horas (tiempo del centro de México).

CALIMAYA

  • 23 de abril: Calle Juárez Mz. 014, Col. Centro, C.P. 52200 (frente a la Casa de Cultura).

CHALCO

  • 22 de abril: Carretera Chalco San Gregorio s/n, Col. San Gregorio Cuautzingo, C.P. 56640.

CHIMALHUACÁN

  • 21 de abril: Calle La Paz Esq. Calle Las Flores, Col. La Ladera, C.P. 56337 (edificio administrativo Heberto Castillo).
  • 23 de abril: Av. Nezahualcóyotl, Mz 004, Col. Santa María Nativitas, C.P. 56335 (estacionamiento de plaza Chimalhuacán).

CUAUTITLÁN IZCALLI

  • Del 20 al 24 de abril: Hacienda de Sierra Vieja 2, Col. Hacienda del Parque, C.P. 54769 (estacionamiento de outlets punta norte).

IXTAPALUCA

  • 20 de abril: Av. del Canal s/n, Col. Alfredo del Mazo, C.P. 56577 (frente a la Delegación Alfredo del Mazo).

LUVIANOS

  • 24 y 25 de abril: Plaza Venustiano Carranza 1, Col. Centro, C.P. 51440 (frente al Palacio Municipal).
Unidades móviles esta semana para tramitar la licencia de conducir en el Edomex (X@SEMOV_Edomex)
Unidades móviles esta semana para tramitar la licencia de conducir en el Edomex (X@SEMOV_Edomex)

NEZAHUALCÓYOTL

  • Del 20 al 24 de abril: Av. General Lázaro Cárdenas s/n, Col. Rey Neza, C.P. 57809 (estacionamiento Estadio Neza 86).

OCOYOACAC

  • Del 21 al 25 de abril: Porfirio Díaz Mz. 006, Col. Centro, C.P. 52740 (frente al Palacio Municipal).

OTUMBA

  • 24 y 25 de abril: Calle De La Constitución 17, Colonia Centro, C.P. 55900 (frente al Palacio Municipal).

SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES

  • Del 21 al 23 de abril: Benito Juárez s/n, C.P. 55850 (frente al Palacio Municipal).

TECÁMAC

  • Del 20 al 24 de abril: Carretera Federal Pachuca México 32, Col. Sierra Hermosa, C.P. 55749 (al interior del Parque Ecológico Sierra Hermosa, puerta norte).

TEZOYUCA

  • 20 de abril: Av. 5 de mayo s/n Esq. Bosques de Viena, Ejidos de Tequistián, C.P. 56020.
  • 21 de abril: Camino a Zurita, Parcela 417, Ejidos de Tequistián, C.P. 56020.
Unidades móviles esta semana para tramitar la licencia de conducir en el Edomex (X@SEMOV_Edomex)
Unidades móviles esta semana para tramitar la licencia de conducir en el Edomex (X@SEMOV_Edomex)

TLALMANALCO

  • 22 de abril: Fray Martín de Valencia s/n, C.P. 56700 (frente al Palacio Municipal).

TLATLAYA

  • Del 21 al 23 de abril: I. Allende Mz. 005, Col. Centro, C.P. 51550 (frente al Palacio Municipal).

TOLUCA

  • 24 de abril: Calle Miguel Hidalgo y Costilla 2, San Andrés Cuexcontitlán, Secc. 2, C.P. 50200 (plaza de San Andrés Cuexcontitlán).
La licencia de conducir en el Edomex es un requisito necesario para conducir de manera legal (X@SEMOV_Edomex)
La licencia de conducir en el Edomex es un requisito necesario para conducir de manera legal (X@SEMOV_Edomex)

Documentos para tramitar el permiso en las unidades móviles

El trámite exige presentar el Certificado de No inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (SNDIF). Para la licencia tipo C, es necesario entregar el Certificado Estándar de Competencias EEC1631 y demostrar la aprobación del examen de conocimientos.

Además, la Secretaría de Movilidad (Semov) solicita el acta de nacimiento, la CURP, una identificación oficial con fotografía, un comprobante de domicilio y el comprobante de pago de derechos, el cual puede generarse en el portal de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de Finanzas del Estado de México o en https://sfpya.edomexico.gob.mx/recuadacion/.

Para consultar información detallada sobre el permiso vehicular, se puede ingresar al sitio smovilidad.edomex.gob.mx/licencias_permisos.

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